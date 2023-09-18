Могучий, Дель и мюзикл по Островскому: Что смотреть в театрах Петербурга до конца 2023 года

В Петербурге стартовал театральный сезон! «Собака.ru» рассказывает о главных драматических спектаклях, на которые стоит брать билеты заранее: «Серцедер» по Борису Виану, «Снегурочка» драматурга-юбиляра Островского в формате мюзикла в постановке Алексея Франдетти, капустник в честь 70-летия Льва Эренбурга, Илья Дель в роли толстовского Нехлюдова, а также новые работы Андрея Могучего, Яны Туминой, Бориса Павловича, Кирилла Люкевича и Артема Злобина.
СЕНТЯБРЬ
«Местные» (18+)
Где: Невидимый театр
Когда: 22 сентября
Студентов отправляют «на картошку», где они живут в бараке, обсуждают разное жизненное, выпивают и совершают преступление, которое изменит жизни и судьбы всех причастных.
Пока одни ставят современные пьесы, другие — хрестоматийную классику, режиссер Настя Быцань выбирает полузабытого драматурга Александра Ремеза, активно писавшего в 1970-е и 1980-е, но так и не встроившегося со своими тонкими, интеллектуальными драмами сначала в советский театр, а затем — и в российский. Пьеса «Местные», вероятно, самая известная из всего им созданного, и ставилась еще при жизни автора. Если в других его текстах преобладают экзистенциальные темы, то в этой, вполне себе бытовой и узнаваемой, речь о природе насилия, причинах, которые ведут людей к уничтожению и разрушению и попытках найти оправдание ужасному.
«Когда я был Андреем»
«Война завтра не закончится / Арбуз», «Московский мусор / Я монстр», «Уголь / Когда я был Андреем» (16+)
Где: «Суббота» (Флигель)
Когда: 23, 24, 26 сентября
Шесть пьес-одноактовок, показанных в виде эскизов в январе на драматургическом фестивале Stories, остались в репертуаре театра и будут играться на его экспериментальной площадке — во Флигеле.
«Война завтра не закончится» Дмитрия Акимова рассказывает о драме родителей, переживающих смерть сына, погибшего на войне. В пандан к ней тоже драма, но про двух женщин, любивших одного мужчину. Обе чего-то ждали от этого чувства и от объекта своей страсти, но остались ни с чем. Трагикомедия «Московский мусор» Ивана Миневцева рассказывает о строительстве свалки в одном из московских пригородов. Герои оставляют попытки сопротивления большим столичным деньгам и увлекаются идеей как приспособиться и нажиться на московском мусоре. «Я монстр» Каро Баляна — социальная драма о девочке-подростке, лишенной внимания и любви близких, занятых дрязгами, тогда, когда это нужнее всего. Герои «Угля», поставленного Артемом Устиновым, отправляются за покупками в пригородный супермаркет. Все начинается как бытовая комедия с узнаваемыми типажами, но по ходу превращается в мистическую историю об обретении женского счастья. «Когда я был Андреем» режиссера Андрея Опарина — экзистенциальная притча о единении душ и том, что ничто и никто в нашем мире не умирает, а все наши близкие и любимые всегда остаются с нами, главное — найти с ними общий язык.
«Платонов» (16+)
Где: «Мастерская» (Музей-усадьба Державина)
Когда: 24 сентября
Премьера позиционируется как «первый иммерсивный спектакль Сергея Панькова и театра "Мастерская", созданный на основе первой же и не самой известной пьесы Антона Чехова "Платонов"». Дебютные показы прошли еще в августе на территории парка и Музея-усадьбы поэта Державина, и там же постановку будут играть и дальше. Антураж старинного особняка и естественные декорации парка как нельзя лучше подходят для истории о людях молодых, красивых, остроумных, благополучных, но живущих без всякого смысла. Герои пытаются понять, где и когда была совершена роковая ошибка и вернуть прошлое: там, они уверены, трава была зеленее, деревья выше, а они сами счастливее.
Борис Павлович
«Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате» (18+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 28, 29 сентября
В дебютной работе в Karlsson Haus режиссер Борис Павлович вместе с художником Ксенией Перетрухиной сперва собирал вещи, а потом продавал их на аукционе доверчивым зрителям. В новой постановке, которая выросла из эскиза актерской лаборатории, Борис Павлович займется метафорической ловлей рыбы. На самом же деле спектакля будет два! Смотреть, как уверяют авторы, их можно в любой последовательности. Тем более, что основаны они на романе последнего битника, визионера и сюрреалиста Ричарда Бротигана. Текст, лишенный сквозного действия, легко позволяет это сделать.
ОКТЯБРЬ
«Сердцедер» (18+)
Где: Karlsson Haus (площадка на Фурштатской, 30)
Когда: 3, 4 октября
Петербургские зрители уже имели возможность оценить работу белорусского режиссера Евгения Корняга. Два года назад его спектакль «Шлюб з ветрам» стал одним из главных событий фестиваля «Балтийский дом». А теперь он ставит в небольшом, но чрезвычайно активном театре Karlsson Haus. Для дебюта Корняг выбрал не самый очевидный текст и не самого очевидного автора — прозу Бориса Виана.
В деревне, расположившейся на краю обрыва, обитают необычные люди: одержимый психоаналитик, праведный лодочник, идейный кюре, слабоумный глава семейства и дети со сверхспособностями. Но история эта не столько об их отношениях, сколько о любви, «которая тихо раздирает, незаметно душит и медленно забирает жизнь». А еще — «о любви нечеловеческой, настойчивой, о любви матери».
Артем Злобин
«Научи меня любить» (18+)
Где: Театр «На Васильевском» (площадка LOFT)
Когда: 7, 8 октября
Все три премьеры, которые случатся в первой половине сезона в Театре «На Васильевском» состоятся на новой площадке на Нарвской. Две из них — результат лаборатории, прошедшей этой весной на четвертом фестивале LOFT.
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru» Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым режиссерским дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова) в НДТ, продолжает работать с современной драматургией. На этот раз выбор пал на пьесу учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова, пытающихся разгадать загадку любви, против которой восстает общество. И неспроста: обрушилось это чувство на взрослую учительницу и ее 17-летнего ученика.
«Физика трущихся поверхностей» (18+)
Где: Театр ненормативной пластики
Когда: 10, 11 октября
После более чем полуторагодовой паузы Роман Каганович снова ставит спектакль и снова на «неудобную» тему. Жанр будущей постановки формулируется так — психологический хоррор-дефиле. Дефилировать с честными историями, обнаженными душами и ненормативной пластикой будут артисты спектакля. А может быть и зрители. От режиссера Кагановича можно ожидать чего угодно. Тем более, что в «ФТП» авторы намерены исследовать страхи, фобии, триггеры, которые уже не способны разрушить, но и сильнее после пережитого человек тоже не становится.
«Теремок» (0+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 12, 13 октября
В активе режиссера Дарьи Левингер есть постановки как для малышей (хитовый «Дрозд для фрау Майер»), так и для аудитории 18+ («Его женский род»). Аккурат под открытие детсадовского сезона ученица Руслана Кудашова выпустила спектакль «Теремок». Сюжетных вариаций классической сказки насчитывается чуть ли не с десяток — от оригинального народного сюжета до версии Михаила Татаринова с нечистой силой в главных ролях. В собственноручно сделанной инсценировке Дарья Левингер предлагает поговорить про «человеческое общежитие», способность слышать и понимать друг друга, уживаться и решать конфликты мирным способом. Надо ли говорить, что эти умения нужны не только маленьким, но и взрослым?!
«Время и семья Конвей» (16+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: 12 октября, 28 ноября
Что будет, если исполнителей первой версии постановки Александра Баргмана соединить с исполнителями варианта 2023 года? Получится симпатичный, уютный и, несомненно, эскапистский спектакль, герои которого попадают в петлю времени, получая возможность посмотреть на себя через 20 лет. А вместе с ними в этой же петле могут оказаться и те, кому повезло увидеть «Время и семья Конвей», поставленный 12 лет назад в Таком театре в Музее Достоевского. Те же, кому не довелось застать редакцию 2011-го, просто получат удовольствие от актерских работ и радости узнавания чеховских мотивов, усиленных английским сплином.
Фото с репетиций.
«Валенсианская вдова» (16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 14 октября
Иван Рябенко, попрактиковавшись на современной драматургии («Звезды в черной дыре»), классике классик («Граф Нулин») и сказках («Волшебное кольцо»), теперь берется за пьесу испанца Лопе де Вега. Зажигательная, озорная комедия с переодеваниями, путаницами, тайными свиданиями, интригами и, конечно же, счастливым финалом шла на этой сцене в 1980-х. И теперь нас ждет возвращение этой пьесы «последнего сына эпохи Возрождения». Очень вовремя, надо сказать. Режиссер обещает, что «зрители увидят молодых, непосредственных и отважных героев, в которых бурлит жизненная сила, переливаясь через край».
Кирилл Люкевич
«Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или просто Дон Кихот» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 21, 22 октября
Один из самых молодых лауреатов премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич в октябре выпустит свою первую премьеру на основной сцене «Субботы». Вместе со своим постоянным соавтором, драматургом Анастасией Федоровой режиссер решил замахнуться пока не на Шекспира, но тоже на писателя известного и значимого — Мигеля Сервантеса. Если в театре историю инсценировок романа пока нельзя назвать очень уж богатой, то в кинематографе, напротив, известнейший сюжет многократно экранизировался. Так что и тут режиссер Люкевич проявил большую оригинальность, пойдя поперек ожиданий. Сценографию и костюмы придумывают Мария Лукка и Александр Мохов. В роли Дон Кихота выйдет (или выедет, как знать) Александр Лушин, в роли Санчо Пансы — Владислав Демьяненко.
Тадас Шимилев
«Квантовые сосиски доцента Юрского» (18+)
Где: Театр «На Васильевском»
Когда: 27, 28 октября
Одного названия уже достаточно, чтобы заинтересоваться будущим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилева, которую он сам же и поставит, сделана в жанре науч-поп. Герои обсуждают квантовую физику, элементарные частицы, социально-политические проблемы, но на бытовом уровне. Часть действия, ожидаемо, пройдет в баре. При этом зрителям отведена довольно активная роль соучастников — голосованием они будут решать, какое действие следует совершить героям в тот или другой кульминационный момент. Исход, зависящий от воли публики, разумеется, предсказать невозможно.
Александр Баргман
«Бесприданница» (16+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: 28, 29 октября
Чрезвычайно насыщенная сценическая жизнь пьесы Александры Островского, казалось бы, уже должна удерживать режиссеров от желания явить этому миру очередную версию мытарств и страданий девицы Огудаловой. Но нет. А в юбилейный год великого драматурга сдержать творческие порывы и вовсе невозможно. Режиссер Баргман от Пристли без видимых усилий переходит к нашему театральному всему. Озвучивать максимально заезженный сюжет нет никакого смысла, поэтому даем слово режиссеру. «Работа над Островским — это всегда мучительная прелесть. У Островского в пьесах всегда есть живая энергия, бьющаяся за жизнь духа, души, свободы. Островский чувственный, знает о любви и про любовь, и пытается бороться за нее во всех своих пьесах, даже если эта любовь обречена на проигрыш. Моя “Бесприданница” не о жертве судьбы, а именно о человеке, борющемся за свободу своих чувств».
Семен Серзин
«Катапульта» (16+)
Где: Невидимый театр
Когда: 5, 23 октября
В прошлом сезоне «Невидимый театр» прозвучал сильным спектаклем «Друг мой», состоявшимся благодаря филигранной актерской игре Олега Рязанцева. В основе постановки была пьеса белорусского драматурга Константина Стешика. Для новой работы режиссер Семен Серзин снова выбрал белорусскую пьесу — на этот раз авторства Дмитрия Богославского.
Вадику — 40 лет. Пройдя свою жизнь до половины, он обнаруживает себя будто в невесомости, болтаясь без всякого смысла и целей: работы нет, жена ушла, неудачи преследуют одна за другой. Но внезапно появляется ангел-хранитель (привет Александру Вампилову!), и, кто знает, может он, наконец, сумеет вытащить героя оттуда, где тот оказался. В роли инфантильного неудачника Вадика — Николай Куглянт, в роли ангела Марины — Таисия Вилкова / Саша Никитина.
Кадр из фильма «Синяя птица» 1976 г.
«Синяя птица» (6+)
Где: «Зазеркалье»
Когда: октябрь-ноябрь
В начале прошлого века бельгийский драматург Морис Метерлинк написал пьесу о том, чего хотят практически все люди на свете — найти, наконец, свое счастье, и назвал ее «Синяя птица». С того времени философскую драму-притчу ставят и экранизируют с завидным постоянством.
В «Зазеркалье» решили зайти с козырей и глубокой петербургской осенью представят мюзикл, который специально для этой труппы по метерлинковскому тексту написали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь. Это первое. А второе — в роли проводника, который поможет зрителям разобраться в сложных смыслах этой сказки, на сцену выйдет звезда отечественной эстрады Альберт Асадуллин.
НОЯБРЬ
Лев Эренбург
«Разумные встречи» (16+)
Где: Небольшой драматический театр
Когда: 10 ноября
10 ноября создателю и художественному руководителю Небольшого драматического театра Льву Эренбургу исполнится 70. И отметит он свой юбилей прямо в театре и вместе со зрителями. «Разумные встречи» будут сделаны в формате спектакля-капустника. Но не стоит сразу пугаться, предполагая, что юбиляр и его труппа ударятся в воспоминания и примутся ностальгировать. Ничего подобного! По сути, в хорошо забытый жанр вдохнут новую жизнь, наполнив спектакль шутками на тему школы Эренбурга и распакованным архивным компроматом, чтобы узнать, почему у такого серьезного режиссера на толстовке написано «мяу». Еще будут необычные поздравлениями от коллег-артистов, видеоскетчи и, конечно, музыка в живом непревзойденном исполнении группы музыкантов и артистов. Режиссирует будущее феерическое действо Татьяна Рябоконь.
Юрий Цуркану
«Бешеные деньги» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 25, 26 ноября
200-летний юбилей драматурга Островского российские театры принялись отмечать еще в прошлом году. А в этом количество «Гроз», «Бесприданниц» и менее известных текстов выросло в геометрической прогрессии и на любой вкус и цвет. Театр им. Ленсовета не остался в стороне от праздника. Тем более, что именно с комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась его история. Двойной юбилей (самому театру исполняется 90) и отмечать следует соответствующе.
Версия 2023-го — это не реконструкция постановки почти вековой давности. Новая постановка обещает стать бенефисом для каждого исполнителя, демонстрацией колоритных и полнокровных характеров и мастер-классом великолепной русской речи. А столь ответственное дело доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев.
ДЕКАБРЬ
Алексей Франдетти
«Снегурочка» (16+)
Где: «Приют комедианта»
Когда: 15, 16, 17 декабря
Под занавес юбилейного года имя драматурга Островского можно увидеть в каждом российском театре, а в некоторых таких премьер и вовсе выходит больше одной. Например, в «Приюте комедианта» следом за «Бесприданницей» появится «Снегурочка». У пьесы-сказки в этом году, к слову, тоже юбилей — 150 лет.
На данный момент известно немного. Лауреат премии «Золотая маска», композитор Евгений Загот и драматург Константин Рубинский сочинили мюзикл, который поставит трехкратный обладатель «Золотой маски» же Алексей Франдетти. Зрителям обещают неожиданные режиссерские решения и сильную партитуру. А еще им предложат проявить фантазию и сообразительность и придумать название для нового спектакля. Что получит обладатель лучшего варианта, театр пока умалчивает, но главное ведь не победа, а участие.
Илья Дель
«Воскресение» (18+)
Где: Театр им. Ленсовета (большая сцена)
Когда: 22, 23 декабря
В канун католического Рождества на основной ленсоветовской сцене режиссер Айдар Заббаров выпустит премьеру — инсценировку романа Льва Толстого, который сочинялся 10 лет и оказался последним в биографии писателя. «Воскресение» станет его второй работой в этом петербургском театре. Первая случилась шесть лет назад —постановка толстовской повести «Казаки».
Ученика Сергея Женовача заметили еще во время учебы, а его дебютную работу в Театре им. Г. Камала обсуждали не только в Казани. После было еще много разных постановок — в Альметьевске, МХТ, «Современнике», Вахтанговском. И каждый раз критики отмечали деликатное и бережное обращение с текстами разной степени известности. А еще — метафоричность театрального языка, способность «говорить» с молодой публикой, отменные актерские работы и цельность авторского высказывания. Так что история о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души, а также банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать, в руках по-настоящему надежных. В роли князя Дмитрия Нехлюдова — Илья Дель. И это еще одна весомая причина почему билеты на спектакль следует покупать сразу, как только они появятся в кассе.
«Железный всадник» (16+)
Где: Театр «На Васильевском» (LOFT)
Когда: декабрь
Алексей Житковский — драматург-интеллектуал и блестящий знаток истории и кинематографа. Его пьесы насыщены метафорами, отсылками к целым пластам той или иной культуры, многослойны и нередко похожи на хитроумные головоломки. Арсений Мыцык не испугался такого вызова и сперва показал эскиз по пьесе на лаборатории фестиваля LOFT. Тот так удался, что теперь стоит дождаться развернутого результата то есть полноценного спектакля, в котором будут говорить «о проблеме насилия и оружия, одно желание владеть которым способно втянуть в бесконечный круг вины и зла».
Команда театра «Мастерская». Максим Студеновский — третий справа.
«Зощенко» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: декабрь
В основу будущего спектакля положены не только рассказы, но и биография Михаила Зощенко. Через призму разных текстов режиссер Максим Студеновский будет рассматривать жизнь и судьбу писателя, делая его сквозным персонажем постановки, который то будет вступать в отношения с придуманными им же героями, а то и превратится в одного из них. За карикатурой, нелепицей, абсурдом скрываются боль, судьба, реальность. Максим Студеновский предлагает всмотреться и увидеть человеческое не только в себе, но и в окружающих.
Александра Мамкаева в роли Тоси в спектакле «Девчата».
«Попрыгунья» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: декабрь
Александра Мамкаева продолжает свои режиссерские опыты в пространстве «БалтДома». Первой попыткой стала чеховская «Душечка». И она оказалась настолько удачной, что ученица Анатолия Праудина решила не отказываться от явно любимого автора и взялась за инсценировку одного из самых известных и драматичных рассказов Чехова «Попрыгунья». Юная Ольга Ивановна Дымова обществу своего мужа предпочитает перспективных артиста драматического театра, художника-пейзажиста, талантливого виолончелиста и литератора. Легко и непринужденно она скачет от одного к другому, решительно не замечая достижений скромного и благородного Осипа Степаныча Дымова. И лишь под финал героине откроется та самая правда, но поздно.
«Птичка в бочке» (8+)
Где: «ЦЕХъ»
Когда: декабрь
Главные герои пьесы Ксении Никитиной — девочка Юлька и мальчик Боря —знакомятся при попытке спасти филина, подстреленного охотником. Не получив помощи от взрослых, ребята сперва вытаскивают стрелу, а затем выпускают птицу на волю. На пути к финалу им придется пережить массу противоречивых чувств: от страха и обиды до тоски, отчаяния и ненависти. Александра Мамкаева (похоже, что новый сезон станет знаковым для нее) ставит спектакль о взрослении, как тяжело, мучительно и трудно оно дается и о том, как с этим справляться.
Руслан Кудашов
«Снежная королева» (12+)
Где: Большой театр кукол
Когда: декабрь
С одной стороны, можно, конечно, удивиться, узнав, что Руслан Кудашов собирается ставить андерсеновскую «Снежную королеву». С другой, если вспомнить, что в этой сказке достаточно христианских мотивов (например, Псалом с упоминанием роз и Христа, который поют Кай и Герда в главах 2 и 7), все сразу встает на свои места. За последние десять лет главный режиссер БТК поставил серию спектаклей на ветхозаветные сюжеты («Екклесиаст», «Книга Иова»), в ряде других («Пиноккио», «Синяя птица») тоже можно обнаружить не прямые отсылки к конкретным библейским темам. Так что стоит снова ожидать глубокую философскую притчу, рассказанную изящным языком театра кукол.
Сергей Морозов
«С новым счастьем!» (16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: декабрь
Вербатимная комедия про празднование Нового года в России — что может быть удивительнее? И что очевиднее? Возможность ее существования доказал, например, Василий Сигарев, сочинив и сняв «Страну Оз». Драматург Дамир Салимзянов придумал более камерную, но оттого не менее убедительную, историю про трех подруг, надеющихся на чудо хотя бы в эту сакральную ночь. И получилась по-настоящему народная пьеса — забавная и грустная, автор которой легко жонглирует известными сюжетами и архетипами. Режиссер Сергей Морозов выпустит спектакль по этой драмеди, конечно же, под Новый год. Так что замрем в ожидании чуда, которое все ждут давно и упорно.
Алексей Арбузов
«Таня» (16+)
Где: «Балтийский дом» (малая сцена)
Когда: декабрь
Один из суперхитов советского театра — драма «Таня» Алексея Арбузова — снова становится востребованной. Написанная незадолго до начала Великой Отечественной войны пьеса позже была переработана и немедленно стала классикой отечественной драматургии. Мелодрама о первой любви, фатальных потерях, разочарованиях, открытиях и, в конечном итоге, взрослении, пока где-то в отдалении разворачиваются грандиозные исторические события, казалось бы, укоренена в своем времени, но тем интереснее увидеть, как режиссер Вацлав Дембовский справится с довольно архаичным текстом. А заодно и с призраками прошлого.
Андрей Могучий
«Холопы» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: декабрь
Финал правления Павла Первого. У княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой отказали ноги. Однако причина не в физической немощи, а в том, что она так протестует против императорского произвола. Некогда он приказал, чтобы при встрече с ним на улице подданные выходили из экипажей для поклона, причем при любой погоде. Княжна не пожелала следовать высочайшему повелению, заявив, что у нее паралич и с тех пор слуги катают ее по дому в кресле. Вплоть до новости о смерти венценосной особы.
Режиссер Андрей Могучий любит выводить на сцену порядком забытые или неочевидные тексты, наполняя их актуальным содержанием: «Что делать», «Губернатор», «Три толстяка», «Материнское сердце». Теперь настала очередь Петра Гнедича, драматурга популярного в начале прошлого века, но о котором сейчас помнят разве что театроведы. Да и то не все. «Холопы» были написаны вскоре после революции 1905 года. Роль княжны Екатерины считалась бенефисной и в разное время ее исполняли ведущие актрисы труппы — Марья Савина (Александринский театр, 1907), Мария Ермолова (Малый театр, 1908), Елена Гоголева (Малый театр, 1987). На сцену БДТ в этой роли выйдет Марина Игнатова.
(Также в премьерных планах нового сезона — постановка по мотивам книги
главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка», спектакль
«День числа Пи» режиссера Фамила Джавадова по мотивам одноименной повести Нины
Дашевской. Молодые режиссеры — Арсений Мещеряков, Арсений Бехтерев и
Александра Толстошева поставят на Основной сцене БДТ «Маленькие
трагедии», приуроченные к 225-летию А.С. Пушкина.)
Яна Тумина
«Бег. Восемь снов» (рабочее название) (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: дата премьеры уточняется
Дебютный спектакль Яны Туминой в МДТ был по прозе Дины Сабитовой, второй — по текстам Булата Окуджавы, для третьей постановки выбран Михаил Булгаков и одна из самых известных его пьес.
Над трагической одиссеей изгоев (одно из ранних названий драмы), покинувших Россию и тоскующих по ней в Константинополе, писатель работал по заказу МХАТа во второй половине 1920-х. Но спектакля не случилось — «Бег» запретили по высшему приказу. На сцену пьесу вернули уже после смерти Сталина. И, например, в спектакле 1959-го, поставленном Леонидом Вивьеном в Пушкинском (ныне – Александринском) театре роль генерала Хлудова стала одной из лучших в биографии актера Николая Черкасова. Новое дыхание пьеса обрела уже в этом веке: начиная с 2010-го ее ставят практически ежегодно. А нынче ее сюжет выглядит и вовсе пугающе узнаваемым, хоть история, как мы знаем, и не имеет свойства повторяться.
(Среди других будущих премьер МДТ — новая редакция «Короля Лира», над которой Лев Додин продолжает работу. И вскоре режиссер начнет работать над постановкой по мотивам рассказа А.П. Чехова «Палата № 6»).
Текст: Наталия Эфендиева
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