Могучий, Дель и мюзикл по Островскому: Что смотреть в театрах Петербурга до конца 2023 года

«Война завтра не закончится / Арбуз», «Московский мусор / Я монстр», «Уголь / Когда я был Андреем» (16+)

Где: «Суббота» (Флигель)

Когда: 23, 24, 26 сентября

Шесть пьес-одноактовок, показанных в виде эскизов в январе на драматургическом фестивале Stories, остались в репертуаре театра и будут играться на его экспериментальной площадке — во Флигеле.

«Война завтра не закончится» Дмитрия Акимова рассказывает о драме родителей, переживающих смерть сына, погибшего на войне. В пандан к ней тоже драма, но про двух женщин, любивших одного мужчину. Обе чего-то ждали от этого чувства и от объекта своей страсти, но остались ни с чем. Трагикомедия «Московский мусор» Ивана Миневцева рассказывает о строительстве свалки в одном из московских пригородов. Герои оставляют попытки сопротивления большим столичным деньгам и увлекаются идеей как приспособиться и нажиться на московском мусоре. «Я монстр» Каро Баляна — социальная драма о девочке-подростке, лишенной внимания и любви близких, занятых дрязгами, тогда, когда это нужнее всего. Герои «Угля», поставленного Артемом Устиновым, отправляются за покупками в пригородный супермаркет. Все начинается как бытовая комедия с узнаваемыми типажами, но по ходу превращается в мистическую историю об обретении женского счастья. «Когда я был Андреем» режиссера Андрея Опарина — экзистенциальная притча о единении душ и том, что ничто и никто в нашем мире не умирает, а все наши близкие и любимые всегда остаются с нами, главное — найти с ними общий язык.