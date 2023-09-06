Дом Радио запускает театральное направление musicAeterna Αθεατρον

Как рассказали «Собака.ru» в Доме Радио, театральное направление musicAeterna Αθεατρον будет запущено в октябре. До конца года в рамках проекта пройдет обширная просветительская программа с лекциями и кинопоказами знаковых постановок — их смогут увидеть все желающие, — а также воркшопами для представителей профессионального сообщества. Первая премьера musicAeterna Αθεατρον — спектакль в режиссуре куратора театрального направления Елизаветы Мороз — состоится в ноябре.

Лекционный блок будет представлен серией встреч с ведущими российскими специалистами в области театра. О развитии лицедейства от античности к средневековым мистериям и театрам Шекспира, Брехта, Арто и Понизовского расскажут Тамара Теперик, Владимир Колязин, Алексей Бартошевич, Людмила Баженова и Вадим Максимов. Практический блок будет представлен серией мастер-классов для профессиональных актеров и режиссеров, а также студентов старших курсов театральных учебных заведений. Занятия с участием Игоря Качаева, Алексея Слюсарчука и Елены Морозовой будут проходить раз в две недели.

Напомним, в октябре Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят «Шехеразаду» Римского-Корсакова и Вторую симфонию Рахманинова — это новая программа, которая будет исполнена в Петербурге впервые. Сочинения разделают 20 лет, первая русская революция и бурные процессы в искусстве рубежа XIX и XX веков. Несмотря на это, они находятся в общем стилистическом поле, являясь «вершинами русского симфонизма».