Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят «Шехеразаду» Римского-Корсакова и Вторую симфонию Рахманинова

Как рассказали в Доме Радио, в новой программе оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса соединяются «два симфонических шедевра московской и петербургской композиторских школ». Свою Вторую симфонию Сергей Рахманинов — 34-летний композитор, успешный пианист и оперный дирижер — писал едва ли не в тайне, покинув Большой театр и поселившись в Дрездене. Об окончании работы над ней, к удивлению композитора, сообщили немецкие газеты. «Я написал симфонию. Это правда! Только готова она вчерне. Кончил я ее уже месяц назад и тотчас же бросил. Она мне жестоко надоела, и о ней я больше не думаю. Но как это попало в газеты — недоумеваю», — писал Рахманинов своему другу в феврале 1907 года.

«Премьеру нового сочинения автор, обжегшийся на неудачном исполнении своей Первой симфонии, не доверил другим дирижерам и сам управлял оркестром Мариинского театра 21 февраля 1908 года. Вторая симфония быстро и прочно вошла в репертуар оркестров всего мира, правда, до 60-х годов в усеченном виде. И только к концу XX века цикл продолжительностью почти в час стало принято исполнять без разнообразных купюр», — отмечают в Доме Радио.