Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят «Шехеразаду» Римского-Корсакова и Вторую симфонию Рахманинова

Это новая программа, которая будет исполнена в Петербурге впервые. Сочинения разделают 20 лет, первая русская революция и бурные процессы в искусстве рубежа XIX и XX веков. Несмотря на это, они находятся в общем стилистическом поле, являясь «вершинами русского симфонизма».
Как рассказали в Доме Радио, в новой программе оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса соединяются «два симфонических шедевра московской и петербургской композиторских школ». Свою Вторую симфонию Сергей Рахманинов — 34-летний композитор, успешный пианист и оперный дирижер — писал едва ли не в тайне, покинув Большой театр и поселившись в Дрездене. Об окончании работы над ней, к удивлению композитора, сообщили немецкие газеты. «Я написал симфонию. Это правда! Только готова она вчерне. Кончил я ее уже месяц назад и тотчас же бросил. Она мне жестоко надоела, и о ней я больше не думаю. Но как это попало в газеты — недоумеваю», — писал Рахманинов своему другу в феврале 1907 года.
«Премьеру нового сочинения автор, обжегшийся на неудачном исполнении своей Первой симфонии, не доверил другим дирижерам и сам управлял оркестром Мариинского театра 21 февраля 1908 года. Вторая симфония быстро и прочно вошла в репертуар оркестров всего мира, правда, до 60-х годов в усеченном виде. И только к концу XX века цикл продолжительностью почти в час стало принято исполнять без разнообразных купюр», — отмечают в Доме Радио.
«Оркестровую пьесу на сюжет некоторых эпизодов из "Шехеразады"» Римский-Корсаков задумал зимой 1887-1888 года, а написал и оркестровал всего за месяц, проведенный летом на даче в Нежговицах. Рукописной партитуре композитор предпослал программу-пояснение, цитирующее зачин знаменитого сборника сказок «1001 ночь», и дал названия четырем частям сюиты: «Море и Синдбадов корабль», «Фантастический рассказ царевича Календера», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником. Заключение».
«Чтобы пресечь поиски отсылок к конкретным сказкам, композитор снял заголовки и пояснение в изданиях партитуры. Однако и без программы «Шехеразада» осталась в истории как самое повествовательное и самое живописное оркестровое произведение корифея петербургской композиторской школы XIX века. Ориентальный колорит, ясность и свежесть мелодий, невероятная оркестровая красочность превратили «Шехеразаду» в один из самых исполняемых в мире опусов Римского-Корсакова», — говорят в Доме Радио.
Премьера новой программы Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna состоится 16 октября в Доме Радио. Продажа билетов откроется 7 сентября.
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