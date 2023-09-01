В Кабаре «Шум» представят спектакли-перформансы на стихи Хармса и Маяковского

Постановка «Хармс. Равновесие» станет последним событием большой летней выставки-мистификации «Четыре комнаты. Игра в Хармса» по жизни, творчеству и квартире писателя. Показы спектакля «Сердце Маяковского» дадут в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского.
В основе действия спектакля «Хармс. Равновесие» актера и режиссера Паши Михайлова — драматические сценки и стихи Даниила Хармса «Уж я бегал бегал и устал», «Ссора» («Куклов и Богадельнов едят суп»), «Пушкин и Гоголь».Они заканчиваются так же, как начинаются, что дает актерам возможность проигрывать их бесконечно долго. Во всем залах ШУМ по этим произведениям разыгрывается свой абсурдистский перформанс. Отдельным блоком в последнем зале, бале «Лиля», будет рассказана история любви Хармса к его женщинам — Эстер Русаковой, Алисе Порет и Марине Малич. Действие в каждом зале Кабаре ШУМ полностью автономно, и зрители могут перемещаться между ними по собственному желанию.
Роли в спектакле, показ которого пройдет дважды — в 19:30 и 21:00 6 сентября — исполнят актеры Валерия Чеховская, Юра Дементьев, Вячеслав Пискунов, Максим Райченок, Артем Кисаков, Игорь Астапенко, Варвара Терехова, Александр Дробитько, Алексей Чистяков и Владислав Низовцев.
Спектакль «Сердце Маяковского», который в Кабаре «Шум» именуют «романом-перформансом», станет посвящением поэту, 130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. 27 сентября пространство «Шума» единой площадкой для большого театрального действия. В каждом из четырех залов кабаре будет разыграно по строчке одного из самых известных стихотворений Маяковского «А вы могли бы?». Четыре театральных пространства охватывают четыре части его жизни: карты, любовь, стихи до революции и творчество на службе страны Советов.
Действие в каждом зале полностью автономно — и зрители могут перемещаться между ними по собственному желанию. Спектакль интерактивный — он приглашает зрителя к участию. В главных ролях — Юра Дементьев, Никита Олейников, Влад Низовцев, Всеволод Коваленко, Елена Сохацкая, Лера Чеховская, Максим Райченок, Алексей Чистяков, Павел Маслаков и Паша Михайлов. Показы «Сердца Маяковского» также пройдут дважды: в 19:00 и 21:00.
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