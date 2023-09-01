В Кабаре «Шум» представят спектакли-перформансы на стихи Хармса и Маяковского

В основе действия спектакля «Хармс. Равновесие» актера и режиссера Паши Михайлова — драматические сценки и стихи Даниила Хармса «Уж я бегал бегал и устал», «Ссора» («Куклов и Богадельнов едят суп»), «Пушкин и Гоголь».Они заканчиваются так же, как начинаются, что дает актерам возможность проигрывать их бесконечно долго. Во всем залах ШУМ по этим произведениям разыгрывается свой абсурдистский перформанс. Отдельным блоком в последнем зале, бале «Лиля», будет рассказана история любви Хармса к его женщинам — Эстер Русаковой, Алисе Порет и Марине Малич. Действие в каждом зале Кабаре ШУМ полностью автономно, и зрители могут перемещаться между ними по собственному желанию.

Роли в спектакле, показ которого пройдет дважды — в 19:30 и 21:00 6 сентября — исполнят актеры Валерия Чеховская, Юра Дементьев, Вячеслав Пискунов, Максим Райченок, Артем Кисаков, Игорь Астапенко, Варвара Терехова, Александр Дробитько, Алексей Чистяков и Владислав Низовцев.