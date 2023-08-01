В кабаре «Шум» пройдет творческий вечер с Алексеем Аграновичем

Алексей Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. Окончив школу, работал на киностудии «Мосфильм» и одновременно занимался в театре-студии «Присутствие» под руководством режиссера Олега Ферштейна. В 1990 году поступил вольнослушателем во ВГИК на актерско-режиссерский курс Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика, в 1991-1994 годах учился на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. С 1995 года играет в театре и кинематографе, режиссирует кинофильмы, театральные спектакли, фестивали и специальные мероприятия.

Свою первую кинокартину «Fragile» Агранович снял (и исполнил в ней главную роль!) в 1994 году, а после сыграл в более 20 фильмах, в том числе «О чем говорят мужчины», «Доктор Лиза», «Верность» и «Кислота», а также сериалах «Частица Вселенной», «Пингвины моей мамы», «В Бореньке чего-то нет», «The Тёлки» и других. Особую известность Аграновичу принесла его роль в знаковой драме Михаила Идова «Юморист» — за нее актер получил приз национального кинофестиваля дебютов «Движение» в номинации «Лучшая мужская роль» (2018, Омск), премии международного кинофестиваля Art Film Fest в той же категории (2019, Кошице, Словакия), а также национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Лучшая главная мужская роль» (2020, Москва).

В 2021 году Алексей Агранович возглавил московский «Гоголь-центр» после ухода Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя театра. До своего назначения Агранович — тогда как актер — принимал участие в постановках «Гоголь-центра» «Обыкновенная история» и «Маленькие Трагедии». Также он не раз являлся режиссером-постановщиком церемоний вручения кинопремии «Золотой орел», открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля и кинофестиваля «Кинотавр».

Творческий вечер с Алексеем Аграновичем пройдет 6 августа в кабаре «Шум» на улица Маяковского, 52. Подробности можно найти здесь.

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