Стало известно, кто возглавит «Гоголь-центр» после ухода Кирилла Серебренникова

Как пишет «Интерфакс», приказ о назначении Аграновича на пост художественного руководителя «Гоголь-центра» уже есть в распоряжении Департамента культуры Москвы. При этом сам Агранович уточнил, что контракт с ним еще не подписан. «Надеюсь, что подпишем контракт в ближайшее время», — отметил актер. Он вступит в должность 26 февраля — на следующий день, как пост покинет Кирилл Серебренников.

Алексей Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. Окончив школу, работал на киностудии «Мосфильм», одновременно занимался в театре-студии «Присутствие» под руководством Ферштейна. В 1990 году поступил вольнослушателем во ВГИК на актерско-режиссерский курс Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика, в 1991-1994 годах учился на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. С 1995 года играет в театре и кинематографе, режиссирует кинофильмы, театральные спектакли, фестивали и специальные мероприятия.

Как актер Агранович принимал участие в постановках «Гоголь-центра» «Обыкновенная история» и «Маленькие Трагедии». На его счету 18 работ в кино, в том числе роли в фильмах «О чем говорят мужчины», «Верность», «Доктор Лиза» и «Юморист» режиссера Михаила Идова, где Агранович воплотил на экране образ советского юмориста Бориса Аркадьева.

Напомним, о том, что режиссер Кирилл Серебренников покидает пост художественного руководителя «Гоголь-центра», стало известно в начале февраля. 25 февраля 2021 года заканчивается его контракт, который Департамент культуры Москвы продлевать не будет.