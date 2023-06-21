Сюжетом спектакля-променада «Шаляпин. Прогулка» станет судьба самого Федора Шаляпина. Впервые приехав в Петербург бедным провинциальным артистом, через несколько лет он покинул город всемирной знаменитостью — самым известным в истории России театральным артистом и певцом. Его символический отъезд на зарубежные гастроли, откуда в Россию он уже не вернулся, станет финальной сценой спектакля-променада, созданного Константином Учителем совместно с Дмитрием Крестьянкиным, драматургом Ириной Рябикиной и другими.

Одновременно из пяти разных точек участники вечера отправятся в четырехчасовое путешествие в сопровождении аудиоспектакля, основанного на воспоминаниях Шаляпина и его современников и погружающего слушателя в эпоху рубежа XIX-XX веков. Начало своего маршрута выбирают сами участники при покупке билета, каждый билет включает все эпизоды «Прогулки». В музейных пространствах покажут театральные сцены и инсталляции, в Шереметевском дворце — посвященную жизни и творчеству певца выставку. В середине маршрута пройдет парад французских бульдогов (любимых собак Шаляпина!), а в финале — прогулка на корабле.

В Домовой церкви Шереметевского дворца режиссер Дмитрий Мульков представит эпизод на тему свадьбы балерины Иолы Торнаги и Федора Шаляпина в небольшой деревенской церкви под музыку Сергея Рахманинова — одного из гостей свадьбы и близкого друга семьи. В Белом зале режиссер Екатерина Шихова предложит поразмышлять о разных, в том числе темных, сторонах личности певца, а также проникнуть за кулисы человеческой души и встретиться с одним из наиболее известных театральных образов Шаляпина.

В Музее-квартире Римского-Корсакова Серафима Крамер рефлексирует по поводу крестьянского детства Федора Шаляпина: прялки, народные песни и и другие представленные здесь артефакты отсылают в ранние годы исполнителя. В музее актеров Самойловых Арина Гулимова устроит настоящий модный показ — потому что Шаляпин был «многолик и многогранен». А в Театральном музее студенты-магистранты РГИСИ под руководством режиссера и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилла Люкевича подготовят эпизод, в котором переосмыслят биографию Федора Шаляпина. происходит современное переосмысление биографии великого исполнителя, не раз бывавшего в Дирекции императорских театров.

Документальный спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка» покажут 2 июля. Подробности можно найти здесь.

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