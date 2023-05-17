Крестьянкин, Жизневский и «Электровоз ВЛ-10»: гид по всем важным спектаклям и их создателям за год

Что смотреть в театрах Петербурга и на постановки с чьим участием нужно брать билеты? Рассказываем обо всех хайлайтах сезона 2022-го — 2023-го и их создателях: от актеров Тихона Жизневского и Ильи Деля до режиссеров Дмитрия Крестьянкина и Яны Туминой.
Дмитрий Крестьянкин
Дмитрий Крестьянкин, режиссер
Что посмотреть: «Ленин из Ревды» в «Балтийском доме»
За неполные шесть лет, прошедшие с момента выпуска из режиссерской мастерской Юрия Красовского, Дмитрий Крестьянкин успел поучаствовать в резонансных инклюзивных и социальных проектах («Квартира», «Недетские разговоры», «Где нас нет»), придумать и создать собственный — «Плохой» — театр, поставить автобиографический спектакль про 1990-е и нулевые («Квадрат»), на котором плачут зрители и критики, и виртуозно отработать тему памяти и травмы в «Ленине из Ревды». Этот проект поставлен как ток-шоу, в котором коллективным голосованием решают: убрать наконец памятник вождю в одном конкретном городе или пусть еще постоит. В основе — документальные монологи жителей реальной Ревды.
Дмитрий — лауреат петербургской театральной премии «Прорыв-2021» в номинации «Лучший менеджер» (вместе с Леоном Словицким) за создание и развитие «Плохого театра».
Петр Шерешевский, режиссер
Что посмотреть: «Опера нищего» в «Субботе», «Идиот» в «Приюте комедианта»
Один из главных хедлайнеров этого сезона, в котором случился настоящий прорыв —неоднократный номинант «Золотой маски», чаще работающий в региональных театрах, чем в родном городе, выпустил «Оперу нищего» в «Субботе» и «Идиота» в «Приюте комедианта». Также премьеры у Петра были в московском ТЮЗе, театре «Шалом» и МХТ. Новыми работами режиссер последовательно доказывает: и сегодня возможно осмыслять хрестоматийные сюжеты иронично, современно и тонко, используя имеющиеся возможности по максимуму. Было бы желание.
Петр восемь раз выдвигался на высшую театральную премию России «Золотая маска» в номинаций «Драма / работа режиссера».
Илья Дель, актер
Что посмотреть: «Идиот» в «Приюте комедианта»
Петербургские театралы наверняка помнят трагикомических Ромео и Фердинанда, сыгранных Делем в Театре «На Литейном» и «Приюте комедианта». Позже были Соленый в бутусовских «Трех сестрах» и Мармеладов в богомоловском «Преступлении и наказании». Роль князя Мышкина напрашивалась сама собой и был лишь вопрос времени и режиссера, который предложит ее Илье. Это был Петр Шерешевский. Лев Мышкин в исполнении Ильи Деля — гиперчувствительный поэт, подвергнутый приступам депрессии и шизофрении, и в этом состоянии декламирующий стихи современных поэтов, превращая их в рэп. Пожалуй, лучшая на сегодня роль, в которой актер Дель, кажется, работает на пределе возможностей, а иногда и за ним.
Илья — лауреат петербургской театральной премии «Прорыв-2012» в номинации «Лучший молодой актер драматического театра» за роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре «На Литейном».
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский, актер
Что посмотреть: «Отелло» в Александринском театре
Выход Тихона Жизневского в роли майора Грома стал, простите за тавтологию, громом среди ясного неба. Но лишь для тех, кто никогда не видел актера на сцене. Де Гиш в «Сирано де Бержераке», Алексей в «Оптимистической трагедии. Прощальный бал», Дженнаро в «Вороне» —роли, дававшие возможность продемонстрировать лицедейские таланты и отменную физподготовку. А в прошлом декабре добавилась роль лейтенанта Кассио, оклеветанного негодяем Яго. В «Отелло» Николая Рощина герой Жизневского смешон, нелеп, комичен и самоироничен. Последнее особенно ценно, иначе супергерой быстро превратится в унылый памятник самому себе.
Мария Романова, режиссер
Что посмотреть: «Маршак-Маршак» и «Птицы» в Театре им. Ленсовета
Сама себя Мария Романова определяет как «нежный режиссер». Что совершенно справедливо и не только в отношении работы с актерами. Все ее спектакли — детские, взрослые, да любые! —выходят поразительно светлыми (буквально и метафорически), легкими и трогательными. В этом сезоне режиссер Романова выпустила на Камерной сцене Театра им. Ленсовета спектакль «Маршак-Маршак» — ностальгически-прекрасную элегию о детстве. И тоже, конечно, нежную.
Мария — лауреатка российской национальной премии-фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации «Лучший режиссер» за постановку спектакля «Странствия Нильса» (2016).
Команда спектакля «Электровоз ВЛ-10», Karlsson Haus
Кто в команде: режиссер и актриса Марина Солопченко, актер Ренат Шавалиев, художник Эмиль Капелюш
Для тех, кто не в курсе: один из главных драматургов 2010-х Дмитрий Данилов еще и превосходный поэт, а актриса Марина Солопченко — неординарный режиссер. А значит встреча их была неизбежна. Два года назад Солопченко удивила многих, выпустив в «Мастерской» премьеру «Три сестры. Игра в солдатики» на основе чеховской пьесы и биографий сестер Бронте. Вторая режиссерская работа вышла на площадке Karlsson Haus. Выбор как раз и пал на поэзию Данилова. Стихи здесь монтируются так, что сливаются в единый текст, Марина Солопченко меняет десяток-другой личин, а ее партнер Ренат Шавалиев, напротив, сохраняет нейтральность образа. И все это — в условном пространстве электровоза, несущегося куда-то с воем и грохотом. Все вместе складывается в страшный и поэтический рассказ о России, которую мы то ли знаем, то ли нет.
Марина Солопченко — лауреатка высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль в спектакле «POLVERONE (Солнечная пыль)» (2013). Номинировалась на премию «Золотая маска».
Ренат Шавалиев выдвигался на премию «Золотая маска»—2019 в номинации «Куклы / работа актера» (спектакль «Деревня канатоходцев», Театральная компания «Открытое пространство»).
Эмиль Капелюш — трехкратный обладатель премии «Золотая маска» (2000, 2015, 2018) в номинациях «Драма / работа художника» и «Куклы / работа художника».
Яна Тумина
Яна Тумина, режиссер
Что посмотреть: «Будь здоров, школяр» в МДТ – Театре Европы
Один из самых титулованных российских театральных режиссеров Яна Тумина под финал прошлого сезона выпустила на большой сцене МДТ премьеру по прозе, дневниковым заметкам и поэзии Булата Окуджавы, чей пацифистский посыл звучит отчетливее и яснее других. Тексты, фиксировавшие реальность, ныне ускользающую от новых поколений, Тумина и ее команда переводят на современные ритмы и язык посредством музыки (оказывается, Окуджава и рэп конгениальны друг другу) и визуального ряда, в котором используются многочисленные граффити.
Яна семь раз выдвигалась на премию «Золотая маска» в номинации «Куклы / работа режиссера» и один — в номинации «Куклы / работа художника». В 2019 году выиграла «Маску» как лучший режиссер театра кукол — за спектакль «Комната Герды».
Алла Данишевская, продюсер и актриса
Что посмотреть: «Сцены из супружеской жизни» в театре «Открытое пространство»
16 лет театр «Открытое пространство» кочевал с одной площадки на другую и лишь в прошлом году наконец обрел собственное пространство на улице Моховой. Все это время продюсер и актриса Алла Данишевская самоотверженно находила возможности, обеспечивая его бесперебойное существование, играла в постановках «Пространства» и сделала его заметным явлением на петербургской театральной карте.
Режиссеры Яна Тумина и Роман Габриа, Екатерина Гороховская и Рузанна Мовсесян, Иван Латышев и Иван Рябенко здесь ставят одни из самых заметных и лучших своих спектаклей. Юные зрители тут могут увидеть «Ромео и Джульетту», не дожидаясь совершеннолетия, и послушать древние дагестанские предания, переведенные на язык театра кукол («Деревня канатоходцев»), а взрослые — порефлексировать с помощью «Сцен из супружеской жизни».
В 2019 году «Деревня канатоходцев» была выдвинута на премию «Золотая маска» в четырех номинациях: «Лучшая работа художника», «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа актера» (Ренат Шавалиев) и выиграла в одной — за работу художника.
Роман Каганович, режиссер
Что посмотреть: спектакли «За белым кроликом», «Посмотри на него», «Шиле» в Театре ненормативной пластики
Роман Каганович — феномен петербургского и шире — российского — театра. Даже работая на госплощадках (Александринский театр, «Балтийский дом») он выбирает тексты, перпендикулярные общественным вкусам, мнениям, представлениям о прекрасном, нередко облачая их в остро гротескную или кабаретную формы.
Каганович инсценировал автобиографическую книгу Старобинец («Посмотри на него»), вызвавшую ожесточенную дискуссию, по пьесе Анастасии Букреевой поставил спектакль о судебном процессе над одним из самых скандальных художников начала ХХ века («Шиле»), рассказал пробирающую до самой макушки документальную историю об изнасиловании и убийстве двух девушек («За белым кроликом»). А еще он создатель собственного Театра ненормативной пластики. Вот как хотите, так и понимайте это название.
Роман номинировался на «Золотую маску»-2020 за «Посмотри на него» и «Интервью В.» в категории «Драма / работа режиссера».
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская, актриса, и Игорь Черневич, актер
Что посмотреть: «Чайка» в МДТ — Театре Европы
Боярская и Черневич вместе играли и до новой версии «Чайки», но, пожалуй, впервые составили такой чувственный дуэт, что, например, в момент их объяснения аж искры летят со сцены. Аркадина в исполнении Елизаветы Боярской невероятно хороша собой, пленительна и вовсе не собирается сидеть и спокойно смотреть как Нина Заречная (Анна Завтур) кокетничает с известным писателем. Тригорин Игоря Черневича, напротив, выглядит как человек, измученный нарзаном, жизнью и вниманием хорошеньких женщин, но продолжает вызывать их горячий интерес.
Татьяна Ишматова, актриса
Что посмотреть: «Идиот» в «Приюте комедианта»
Сразу после окончания вуза в Екатеринбурге пришла в Каменск-Уральский театр «Драма Номер Три», где совмещала актерскую работу с заведыванием музчастью. В прошлом году переехала в Петербург, сразу получила роль мечты. Можно точно сказать — такой Настасьи Филипповны, а точнее — просто Настасьи — петербургский театр еще не видывал. Героиня носит черный худи, на шее у нее болтается ценник (позже он станет биркой в морге), а под сердцем копятся недолюбленность, боль и обреченность.
Нина Усатова, актриса
Что посмотреть: «Материнское сердце» в БДТ им. Г. А. Товстоногова
Прошлый сезон стоит счесть одним из самых удачных в биографии театральной актрисы Нины Усатовой: сумасшедший темперамент и природная органика наконец получили возможность проявиться в полной мере. Усатова на протяжении четырех с половиной часов выдает грандиозный перформанс под названием «простая русская женщина».
Ее Авдотья Громова отправляется в путь, в надежде найти правду-справедливость и спасти непутевого сына (Григорий Чабан), по пьяни отходившего несколько человек. Она готова пожалеть, посочувствовать и согреть душевным теплом и нежностью всех бедолаг, попадающихся на пути, но никто и ничто не отвернет ее от главной цели. И мчится Авдотья на мотоцикле «Урал» по Руси, а перед зрителем разворачивается эпическая картина смешной, нелепой и тяжкой жизни русского человека.
За роль Авдотьи Громовой Нина Усатова была выдвинута на премию «Золотая маска»- 2023 в номинации «Драма / женская роль». Получила вместе с БДТ спецприз «за создания образа русской женщины».
«Магазин», Небольшой драматический театр
Что еще посмотреть в театрах?
«Муравей в стеклянной банке», Социально-Художественный театр, режиссер Эдгар Закарян
Выпускник мастерской Андрея Могучего сходу взялся за непростой и мало освоенный театром и кино материал — о чеченских войнах 1990-х. В основе постановки — дневники Полины Жеребцовой, которая детском возрасте пережила эти жуткие события и собирала разрушенную реальность в записях на протяжении 10 лет. Нечасто случается, чтобы молодой режиссер взялся за проработку темы памяти и травмы, еще и ближайшего прошлого. Но раз такое происходит, волноваться ни за настоящее, ни за будущее российского театра не стоит.
«Саша, не бойся», «Скороход», режиссер Сергей Азеев
Сергей Азеев уже успел зарекомендовать себя как режиссер, не ищущий легких текстов, тем и решений («Отец», «Атавизм», «Кораблик дураков»). В спектакле «Саша, не бойся», поставленном по повести Евгения Ельчина «Сталинский нос», он впервые берется за детскую тему, но не простую, а пропущенную через болезненный, катастрофический сюжет Большого террора.
На происходящее мы смотрим глазами мальчика Саши с трогательной фамилией Зайчик: детский наивный взгляд делает события почти вековой давности еще страшнее, отчаяннее, безысходнее. А разыгрывают всю историю актеры Анна Лебедь-Кочеткова и Стас Демин-Левийман, а также две куклы, созданные руками Татьяны Стоя.
В 2022 году Сергей Азеев выдвигался как актер на премию «Золотая маска» в номинации «Драма / мужская роль» за роль в спектакле «Интервью В.».
«Магазин», Небольшой драматический театр, режиссер Артем Злобин
Ученик Льва Эренбурга дебютировал на сцене НДТ в прошлом декабре и сразу заставил говорить о себе как о режиссере с поразительно зрелым мышлением. «Магазин» Артема Злобина по документальной пьесе Олжаса Жанайдарова — история испытания властью, человеческой безжалостности и безнаказанности в отдельно взятом крошечном пространстве. Документальную пьесу, рассчитанную на дуэт, режиссер превращает в густонаселенный спектакль, в котором зло многогранно и изменчиво. Но актеров в нем всего трое — Ольга Альбманова (Зияш, хозяйка), Анна Шельпякова (Карлыгаш) и Михаил Тараканов (Анау-мынау).
Текст: Наталия Эфендиева
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