Крестьянкин, Жизневский и «Электровоз ВЛ-10»: гид по всем важным спектаклям и их создателям за год

Дмитрий Крестьянкин, режиссер

Что посмотреть: «Ленин из Ревды» в «Балтийском доме»

За неполные шесть лет, прошедшие с момента выпуска из режиссерской мастерской Юрия Красовского, Дмитрий Крестьянкин успел поучаствовать в резонансных инклюзивных и социальных проектах («Квартира», «Недетские разговоры», «Где нас нет»), придумать и создать собственный — «Плохой» — театр, поставить автобиографический спектакль про 1990-е и нулевые («Квадрат»), на котором плачут зрители и критики, и виртуозно отработать тему памяти и травмы в «Ленине из Ревды». Этот проект поставлен как ток-шоу, в котором коллективным голосованием решают: убрать наконец памятник вождю в одном конкретном городе или пусть еще постоит. В основе — документальные монологи жителей реальной Ревды.

Дмитрий — лауреат петербургской театральной премии «Прорыв-2021» в номинации «Лучший менеджер» (вместе с Леоном Словицким) за создание и развитие «Плохого театра».

Петр Шерешевский, режиссер

Что посмотреть: «Опера нищего» в «Субботе», «Идиот» в «Приюте комедианта»

Один из главных хедлайнеров этого сезона, в котором случился настоящий прорыв —неоднократный номинант «Золотой маски», чаще работающий в региональных театрах, чем в родном городе, выпустил «Оперу нищего» в «Субботе» и «Идиота» в «Приюте комедианта». Также премьеры у Петра были в московском ТЮЗе, театре «Шалом» и МХТ. Новыми работами режиссер последовательно доказывает: и сегодня возможно осмыслять хрестоматийные сюжеты иронично, современно и тонко, используя имеющиеся возможности по максимуму. Было бы желание.

Петр восемь раз выдвигался на высшую театральную премию России «Золотая маска» в номинаций «Драма / работа режиссера».

Илья Дель, актер

Что посмотреть: «Идиот» в «Приюте комедианта»

Петербургские театралы наверняка помнят трагикомических Ромео и Фердинанда, сыгранных Делем в Театре «На Литейном» и «Приюте комедианта». Позже были Соленый в бутусовских «Трех сестрах» и Мармеладов в богомоловском «Преступлении и наказании». Роль князя Мышкина напрашивалась сама собой и был лишь вопрос времени и режиссера, который предложит ее Илье. Это был Петр Шерешевский. Лев Мышкин в исполнении Ильи Деля — гиперчувствительный поэт, подвергнутый приступам депрессии и шизофрении, и в этом состоянии декламирующий стихи современных поэтов, превращая их в рэп. Пожалуй, лучшая на сегодня роль, в которой актер Дель, кажется, работает на пределе возможностей, а иногда и за ним.

Илья — лауреат петербургской театральной премии «Прорыв-2012» в номинации «Лучший молодой актер драматического театра» за роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре «На Литейном».