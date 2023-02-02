«Гоголь-центр» запустил онлайн-платформу с записями спектаклей в честь 10-летия театра

«Как и обещали, мы делаем все, чтобы оставаться с вами на связи, чтобы не расставаться, чтобы знать друг о друге. Как вы поняли, Гоголь-центр — это не здание и не штатное расписание. Это гораздо больше, сильнее и интереснее. Это поколение. Это генерация людей. Это «племя». Мы это поняли из писем и сообщений, которые вы прислали к нашему юбилею. Вы писали нам письма в течение целого года: с января 2022 до января 2023 года», — говорится в письме Серебренникова к зрителям театра.

По словам режиссера, «Гоголь-центр» оказался «не просто точкой на карте Москвы, а местом настоящей силы», которое «всех нас так или иначе воспитало, помогло внятно сформировать нашу человеческую, художественную, нравственную и моральную позицию». Поэтому команда театра решила отпраздновать 10-летие «Гоголь-центра» и запустить онлайн-платформу.

Здесь можно будет посмотреть записи спектаклей, которые были в репертуаре театра на улице Казакова — в том числе последнего праздничного концерта «Гоголь-центра» 2021 года, который доступен уже сейчас; постановки «Кому на Руси жить хорошо», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история» будут выпущены в онлайн позже. Также на сайте можно найти даты ближайших показов «Черного монаха», «Вия» и обновленной версии «Барокко», а еще остатки мерча — буклеты, футболки, свитшоты и худи.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии «Гоголь-центра» в конце июня. Идеолог и бывший худрук театра называл это решением властей, власти Москвы — говорили о смене руководства в «театре имени Гоголя». Позже была представлена концепция Театр имени Гоголя на месте «Гоголь-центра». Художественный руководитель Антон Яковлев обещает «театр разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры», построенный «на контрасте с прошлым».