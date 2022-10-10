Каким будет Театр имени Гоголя на месте «Гоголь-центра»? Представлена концепция

Антон Яковлев Художественный руководитель Московского театра имени Гоголя — выдержка по «Интерфаксу»: Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Необходима объединяющая эстетическая программа […] построения и существования театрального организма. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда. Нужно объединять, тогда, когда вокруг мир, по большому счету, повсеместно, сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть. Все-таки нужно возродить в себе непосредственность ребёнка, чтобы пытаться смотреть на мир с точки зрения не наивного, а разумного идеализма.

Новая эстетическая концепция театра, по словам Яковлева, может быть построена «на контрасте с прошлым». Новой философией площадки станет объединение художественных традиций предшественников с использованием «новаторских способов реализации идей». «Следует пообещать себе, что мы будем строить театр разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры. Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности», — резюмировал худрук.

В ближайшие два года на сцене Московского театра имени Гоголя планируют поставить четыре спектакля. Среди предложений — «Герой нашего времени» по мотивам романа Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» по мотивам пьесы Григория Горина, «Соборяне» по мотивам романа Николая Лескова, «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии «Гоголь-центра» в конце июня. Идеолог и бывший худрук театра называл это решением властей, власти Москвы — говорили о смене руководства в «театре имени Гоголя».