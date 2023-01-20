Театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина впервые пройдет без пьес драматурга

«В 2023 году фестиваль будет называться «Володинский без Володина»: в феврале 2022 сын драматурга запретил новые постановки пьес отца, премьеры не выходят. Но Володин живет, идут спектакли, поставленные раньше, володинские темы живут в других авторах», — сообщили организаторы фестиваля. «Володинские темы живут в произведениях других авторов, которые пишут о том, что помогает человеку сохранить себя, выжить в сложных обстоятельствах и остаться человеком. Это тема программы фестиваля», — добавила арт-директор фестиваля, театровед Марина Дмитревская.

В программе 2023 года спектакли Театра драмы Кузбасса имени Луначарского, театра МТЮЗ, театра «Драма Номер Три» города Каменск-Уральский, Государственного русского драматического театра Стерлитамака и петербургского театра «На Литейном», который является партнером проекта. На его сцене также пройдет оff-программа фестиваля, в которую вошла постановка «Голова» режиссера и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 Кирилла Люкевича — мистическая история в жанре «кухонного триллера», центральным «персонажем» которой становится случайно найденная на улице человеческая голова.

Александр Володин — автор пьес пьес «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Осенний марафон» и «Звонят, откройте дверь», постановки по которым несколько десятилетий показываются в театрах Петербурга. В 1979 году режиссер Георгий Данелия снял по пьесе Володина фильм «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили в главной роли, в том же году вышла лента «С любимыми не расставайтесь» режиссера Павла Арсенова по сценарию драматурга.

XIX Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина, в этом году «Володинский без Володина», пройдет с 6 по 10 февраля. Подробности программы можно найти здесь.

18+