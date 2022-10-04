Кирилл Люкевич поставил кухонный триллер «Голова» по пьесе Константина Стешика в Театре на Литейном

Режиссер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 Кирилл Люкевич поставил новый спектакль для Театра на Литейном. Постановка «Голова» — мистическая история в жанре «кухонного триллера», центральным «персонажем» которой становится случайно найденная на улице человеческая голова.
Спектакль «Голова» в жанре «кухонного триллера» — мистическая история, в которой трое приятелей засиживаются на кухне в поисках ответов на самые важные вопросы. Разобраться во всем им помогает найденная на улице человеческая голова. «Прояснит ли голова-оракул тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы?» — интересуются в Театре на Литейном.
В основу спектакля легла пьеса Константина Стешика, которая впервые прозвучала в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» имени Володина в 2022 году. Работа возглавила финальный шорт-лист, обладая, по признанию ридеров, всеми качествами фаворита программы.
«Кирилл Люкевич сохранил заложенный в тексте юмор, иронию абсурда и ту самую человеческую пытливость, когда каждый из нас хоть раз пытался за кухонным столом постичь звездную бесконечность», — добавляют в театре.
Главные роли в постановке исполнили Виталий Гудков, Сергей Матвеев, Николай Красноперов, Павел Путрик и Татьяна Болдина. Премьера спектакля «Голова» пройдет 6 октября в Театре на Литейном. Следующие ближайшие показы запланированы на 19 и 30 ноября. Подробности можно найти здесь.
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