Кирилл Люкевич поставил кухонный триллер «Голова» по пьесе Константина Стешика в Театре на Литейном

Спектакль «Голова» в жанре «кухонного триллера» — мистическая история, в которой трое приятелей засиживаются на кухне в поисках ответов на самые важные вопросы. Разобраться во всем им помогает найденная на улице человеческая голова. «Прояснит ли голова-оракул тайны жизни и смерти, земного и божественного, случая и судьбы?» — интересуются в Театре на Литейном.

В основу спектакля легла пьеса Константина Стешика, которая впервые прозвучала в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» имени Володина в 2022 году. Работа возглавила финальный шорт-лист, обладая, по признанию ридеров, всеми качествами фаворита программы.

«Кирилл Люкевич сохранил заложенный в тексте юмор, иронию абсурда и ту самую человеческую пытливость, когда каждый из нас хоть раз пытался за кухонным столом постичь звездную бесконечность», — добавляют в театре.

Главные роли в постановке исполнили Виталий Гудков, Сергей Матвеев, Николай Красноперов, Павел Путрик и Татьяна Болдина. Премьера спектакля «Голова» пройдет 6 октября в Театре на Литейном. Следующие ближайшие показы запланированы на 19 и 30 ноября. Подробности можно найти здесь.

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