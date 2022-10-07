Валерий Фокин поставит спектакль для Национального театра Будапешта

Валерий Фокин

О культуре в новой реальности, международных связях и своей постановке для Национального театра Будапешта — из интервью ТАСС:

Как начинаешь сейчас вспоминать, что Финский национальный театр выступал на Сахалине — ничего себе… А итальянский театр приехал в Магадан — ничего себе… Они обалдели от счастья. И зрители тоже. Потом вмешалась пандемия, мы потеряли очень много из того, что наработали. Надеюсь, контекст будет меняться, вновь появятся международные связи. Коридор международных отношений ни в коем случае нельзя закрывать. Ни при каких условиях. И я вам должен сказать, и это история, опять же, доказывает: когда начинается какое-то обновление отношений, искусство, кино, театр, музыка становятся, как это ни странно, главным инструментом. Главным. Не от политиков и дипломатов многое зависит, а от людей культуры.

Мы все зависимы от того, как мы живем. Понятное дело, политики сжигают мосты, а наша обязанность — их восстанавливать. К слову сказать, в Венгрии я буду ставить спектакль в Национальном театре Будапешта. Репетиции планирую начать в январе. Смысл этой постановки в том, что весной 2023 года в Будапеште будет проходить Международная театральная олимпиада. Я, как и другие члены олимпийского комитета, например, греческий режиссер Теодорос Терзопулос, американец Роберт Уилсон, делаю презент для зрителей олимпиады — спектакли с венгерскими артистами. Ставить буду тоже пьесу Кирилла Фокина, называется REX. К началу марта должен выпустить спектакль.