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Театр

Валерий Фокин поставит спектакль для Национального театра Будапешта

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Режиссер и художественный руководитель Александринского театра воплотит на сцене пьесу REX Кирилла Фокина. Премьера спектакля состоится в рамках Международной театральной олимпиады.

Фото: Валерий Плотников, архивы Александринского театра
Валерий Фокин

О культуре в новой реальности, международных связях и своей постановке для Национального театра Будапешта — из интервью ТАСС:

Как начинаешь сейчас вспоминать, что Финский национальный театр выступал на Сахалине — ничего себе… А итальянский театр приехал в Магадан — ничего себе… Они обалдели от счастья. И зрители тоже. Потом вмешалась пандемия, мы потеряли очень много из того, что наработали. Надеюсь, контекст будет меняться, вновь появятся международные связи. Коридор международных отношений ни в коем случае нельзя закрывать. Ни при каких условиях. И я вам должен сказать, и это история, опять же, доказывает: когда начинается какое-то обновление отношений, искусство, кино, театр, музыка становятся, как это ни странно, главным инструментом. Главным. Не от политиков и дипломатов многое зависит, а от людей культуры. 

Мы все зависимы от того, как мы живем. Понятное дело, политики сжигают мосты, а наша обязанность — их восстанавливать. К слову сказать, в Венгрии я буду ставить спектакль в Национальном театре Будапешта. Репетиции планирую начать в январе. Смысл этой постановки в том, что весной 2023 года в Будапеште будет проходить Международная театральная олимпиада. Я, как и другие члены олимпийского комитета, например, греческий режиссер Теодорос Терзопулос, американец Роберт Уилсон, делаю презент для зрителей олимпиады — спектакли с венгерскими артистами. Ставить буду тоже пьесу Кирилла Фокина, называется REX. К началу марта должен выпустить спектакль. 

Худрук Александринского театра Валерий Фокин: «Я рассчитываю на молодое незамутненное поколение»

Напомним, в октябре в российский прокат выйдет фильм «Петрополис» — первая за 20 лет кинорежиссерская работа Валерия Фокина. «Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», — рассказывал о проекте худрук Александринского театра.

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