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Вышел тизер триллера «Петрополис» — первого фильма худрука Александринки Валерия Фокина за 20 лет

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Вышел тизер фильма «Петрополис» с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях. Это первый за 20 лет проект худрука Александринского театра Валерия Фокина в качестве кинорежиссера.

По сюжету, Владимир Огнев (Антон Шагин) — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну (Юлия Снигирь) — свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций. Ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами?

Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.

Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»
Кадры со съемочной площадки предоставлены «Собака.ru» кинопрокатной компанией «Белые ночи»

«Это масштабное кино, в котором человечество оказывается перед лицом неизвестности. В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании-прокатчика «Белые ночи».

В российский прокат фильм «Петрополис» Валерия Фокина выйдет 27 октября 2022 года.

Напомним, первые съемочные дни «Петрополиса» прошли в Петербурге и Ленинградской области, однако основные локации были развернуты в Москве — в павильоне крытого картинг-центра, где возвели масштабные декорации. «Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», — рассказывал о проекте Фокин. 

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Юлия Снигирь, Антон Шагин

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