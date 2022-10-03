Вышел тизер фильма «Петрополис» с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях. Это первый за 20 лет проект худрука Александринского театра Валерия Фокина в качестве кинорежиссера.
По сюжету, Владимир Огнев (Антон Шагин) — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну (Юлия Снигирь) — свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций. Ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами?
Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.
«Это масштабное кино, в котором человечество оказывается перед лицом неизвестности. В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании-прокатчика «Белые ночи».
В российский прокат фильм «Петрополис» Валерия Фокина выйдет 27 октября 2022 года.
Напомним, первые съемочные дни «Петрополиса» прошли в Петербурге и Ленинградской области, однако основные локации были развернуты в Москве — в павильоне крытого картинг-центра, где возвели масштабные декорации. «Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», — рассказывал о проекте Фокин.
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