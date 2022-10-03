По сюжету, Владимир Огнев (Антон Шагин) — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну (Юлия Снигирь) — свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций. Ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами?

Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.