Мария Милютина ставит «Гамлета» с Юлией Ауг и костюмами Юлдус Бахтиозиной

Роль Гамлета в постановке Милютиной исполнил Кирилл Варакса, призрака — Макс Ханжов, Горацио — Александр Мицкевич, Клавдия — Руслан Барабанов, Гертруды — Юлия Ауг, Офелии — Анастасия Филиппова, Марцелла — Сергей Соболев, а в образе счастливой датчанки в постановке предстанет Надежда Черных.

Сценографию к спектаклю ставил Алексей Порай-Кошиц, пластику — Юрий Васильков. За видеоинсталляцию отвечал Артем Мороз, художником по свету выступил Евгений Ганзбург.

Костюмы, в которых на сцене появятся актеры, выполнила Юлдус Бахтиозина — художник и режиссер, дебютировавшая в кино со сказочным фильмом-посвящением отцу «Дочь рыбака». Ее предыдущий театральный опыт — работа над костюмами к трем сочинениям Стравинского: оперы и двух балетов в мультимедийной режиссуре Максима Петрова, поставленным в Мариинском театре.

«Смерть отца. Свадьба матери. Мистика. Ярость. Нелюбовь. Предательство. Бессилие. Кровь. Дальше — тишина... Питерские актеры XXI века проживают историю, написанную 500 лет назад», — так описывает спектакль «Гамлет» сама Милютина.

Премьера спектакля «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира состоится 14 октября в локациях пространства «Третье место» на Литейном проспекте. Подробности можно найти здесь.

Напомним, в 2021 году Мария Милютина выпустила видеоэссе памяти Алексея Балабанова. В своей работе актриса и режиссер повторяет кадры из фильма «Брат»: она едет в трамвае и читает «Крылья» Ильи Кормильцева, знакомые по песни Nautilus Pompilius и Вячеслава Бутусова, сидит в «Макдональдсе» у метро «Петроградская» — единственном в то время на весь Петербург.

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