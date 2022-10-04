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Елизавета Боярская, Федор Федотов и «Упсала-цирк»: объявлены номинанты театральной премии для молодых «Прорыв»-2022

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Номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2020-2021. Награды вручат уже в 13-ый раз в шести номинациях: «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее исполнение роли второго плана», «Лучший менеджер». Дмитрий Крестьянкин, Елизавета Боярская, Федор Федотов, Анна Блинова и «Упсала-цикр» — публикуем полный список претендентов на премию.

Данил Ярощук

Дмитрий Крестьянкин

Номинация «Лучший режиссер»:

  • Владимир Антипов — за постановку спектакля «Первый субботник» (театр «Организмы»);
  • Роман Бокланов — за постановку спектакля «Меня удочерила Горилла» (Большой театр кукол);
  • Елизавета Бондарь — за постановку спектакля «Мещане» (Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева);
  • Иван Заславец — за постановку спектакля «Робот Костя» (проект «Робот Костя»);
  • Дмитрий Крестьянкин — за постановку спектакля «Квадрат» («Плохой театр»);
  • Роман Муромцев — за постановку спектакля «Шатуны» (Театр-фестиваль «Балтийский дом»);
  • Андрей Слепухин — за постановку спектакля «Дай найти слова» (Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева).

Номинация «Лучший художник»:

  • Кеша Башинский — за создание видеоарта к спектаклю «Юдифь» (Фонд «Альма Матер», режиссер Борис Павлович);
  • Сергей Кретенчук — за создание сценографии и костюмов к спектаклю «Мама» (Театр им. Ленсовета, режиссер Илья Мощицкий);
  • Ирина Криворукова — за создание сценографии, костюмов и объектов к спектаклю «Робот Костя» (проект «Робот Костя», режиссер Иван Заславец);
  • Кирилл Маловичко, Маша Небесная — за создание сценографии и видеоарта к спектаклю «Живой» (Совместный проект Театральной лаборатории Яны Туминой и Александринского театра, режиссер Яна Тумина);
  • Вера Петровская — за создание сценографии и костюмов к спектаклю «Полюс Амундсена» (Большой театр кукол, режиссер Мария Критская).
Фото: Полина Набока

Номинация «Лучшая актриса»:

  • Анна Блинова — за исполнение роли Нана в спектакле «Нана» (Александринский театр, режиссер Андрий Жолдак);
  • Елизавета Боярская — за исполнение роли Екатерины Ивановны Верховцевой в спектакле «Братья Карамазовы» (МДТ – Театр Европы, режиссер Лев Додин);
  • Алиса Золоткова — за исполнение роли Татьяны в спектакле «Мещане» (Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, режиссер Елизавета Бондарь);
  • Алина Кикеля — за исполнение роли Лизы в спектакле «Герб города Эн» (Камерный театр Малыщицкого, режиссер Петр Шерешевский);
  • Лидия Клирикова — за исполнение роли Гориллы в спектакле «Меня удочерила Горилла» (Большой театр кукол, режиссер Роман Бокланов);
  • Катерина Таран — за исполнение роли Юдифи в спектакле «Юдифь» (Фонд «Альма Матер», режиссер Борис Павлович).
Фото: Алексей Корзов

Федор Федотов

Номинация «Лучший актер»:

  • Сергей Азеев — за исполнение роли Александра Вертинского в спектакле «Интервью В.» («Театр ненормативной пластики», режиссер Роман Каганович);
  • Николай Балобан — за исполнение моноспектакля «Фауст» (театральное объединение «ТОК», режиссер Владимир Литвинов);
  • Геннадий Блинов — за исполнение роли Ромео 1 в спектакле «Джульетта» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссеры Тийт Оясоо, Эне-Лийс Семпер);
  • Виктор Бугаков — за исполнение роли в спектакле «Сектор Газа» (Совместный проект театра «ЦЕХЪ» и Экспериментальной сцены театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, режиссер Анатолий Праудин);
  • Николай Грудино — за исполнение роли в спектакле «Перья» («Упсала-цирк», режиссер Лариса Афанасьева);
  • Сергей Липовский — за исполнение роли в спектакле «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х» (Социально-художественный театр, режиссер Валентин Захаров);
  • Марк Овчинников — за исполнение моноспектакля «Колымские рассказы» (Театр им. Ленсовета, режиссер Максим Фомин);
  • Денис Полевиков — за исполнение моноспектакля «Кентервильское привидение» (театр Karlsson Haus, режиссер Денис Полевиков);
  • Евгений Санников — за исполнение роли Алексея Федоровича Карамазова в спектакле «Братья Карамазовы» (МДТ – Театр Европы, режиссер Лев Додин);
  • Федор Федотов — за исполнение роли Тиля в спектакле «Тиль Уленшпигель» («Городской театр», режиссер Федор Климов).
Фото: Валентин Блох

Номинация «Лучший исполнитель роли второго плана»:

  • Ольга Ванькова — за исполнение роли Тани в спектакле «Три толстяка. Эпизод VII. Учитель» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий);
  • Даниил Коронкевич — за исполнение роли в спектакле «Перья» («Упсала-цирк», режиссер Лариса Афанасьева);
  • Ксения Плюснина — за исполнение роли Неле в спектакле «Тиль Уленшпигель» («Городской театр», режиссер Федор Климов);
  • Ксения Пономарева-Бородина — за исполнение ролей Сооткин и Жилины в спектакле «Тиль Уленшпигель» («Городской театр», режиссер Федор Климов);
  • Иван Стрюк — за исполнение роли Тетерева в спектакле «Мещане» (Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, режиссер Елизавета Бондарь);
  • Дарина Якушева-Одинцова — за исполнение роли Жаклин в спектакле «Суад. Жить заново» (Театр на Литейном, режиссер Алексей Янковский).

Номинация «Лучший менеджер»:

  • Елизавета Екимова — за выпуск и прокат спектакля «Айяччо: история одного клоуна» в «ТИПА театре»;
  • Константин Кожев — за организацию I Российского фестиваля дипломных работ выпускников факультетов театра кукол «Перспектива»;
  • Нина Михайлюк — за создание и продвижение инклюзивной театральной компании «Разговоры»;
  • Никита Славич — за реализацию проекта «Театр быта»;
  • Игорь Янкаускас — за выпуск и прокат спектакля «Степан Разин» конно-драматического театра «ВелесО».
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Елизавета Боярская, Федор Федотов, Дмитрий Крестьянкин

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