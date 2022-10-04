Елизавета Боярская, Федор Федотов и «Упсала-цирк»: объявлены номинанты театральной премии для молодых «Прорыв»-2022

Номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2020-2021. Награды вручат уже в 13-ый раз в шести номинациях: «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее исполнение роли второго плана», «Лучший менеджер». Дмитрий Крестьянкин, Елизавета Боярская, Федор Федотов, Анна Блинова и «Упсала-цикр» — публикуем полный список претендентов на премию.