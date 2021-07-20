Объявлены номинанты XII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

Номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2019-2020. Награды вручат уже в 12-ый раз в шести номинациях: «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее исполнение роли второго плана», «Лучший менеджер». Публикуем полный список претендентов на премию.
Лучший режиссер:
- Руслан Кацагаджиев — за постановку спектакля «Homo Omon. Эхо будущего» (независимый проект);
- Никита Славич — за постановку спектакля DJ NIKISSA (независимый проект).
Лучший художник:
- Наталия Бурнос — за создание сценографии и костюмов к спектаклю «Бабочка» (режиссер Альфия Абдулина), Театр кукол «Бродячая собачка»;
- Юлия Гамзина — за создание сценографии к спектаклю «Гримм. НеСказки» (режиссер Варика Купорова-Экономски), Малый театр кукол;
- Елена Жукова — за создание сценографии и костюмов к спектаклю «872 дня. Голоса блокадного города» (режиссер Татьяна Воронина), театр «Суббота»;
- Мария Кузнецова — за создание сценографии и костюмов к спектаклю «Фрида» (режиссер Надежда Мошкина), Большой театр кукол;
- Екатерина Мельникова — за работу художника по свету в спектакле «Горемычные танцы» (режиссер Александр Артемов), театр «ТРУ».
Лучшая женская роль:
- Анна Арефьева — за исполнение роли Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» (режиссер Александр Баргман), театр «Мастерская»;
- Наталья Сизова — за исполнение роли Фриды в спектакле «Фрида» (режиссер Надежда Мошкина), Большой театр кукол;
- Вера Тран — за исполнение роли Корделии в спектакле «Король Лир» (режиссер Лев Эренбург), «Небольшой драматический театр»;
- Лидия Шевченко — за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета.
- В номинации «Лучшая мужская роль» представлены:
- Сергей Азеев — за исполнение роли Кролика в спектакле «За белым кроликом» (режиссер Роман Каганович), «Театр ненормативной пластики»;
- Владимир Бойков — за исполнение роли Рубена в спектакле «Я сижу на берегу» (режиссер Роман Каганович), Театр-фестиваль «Балтийский дом»;
- Григорий Чабан — за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета;
- Яков Шамшин — за исполнение роли Омона Кривомазова в спектакле «Homo Omon. Эхо будущего» (режиссер Руслан Кацагаджиев), независимый проект;
- Евгений Шумейко — за исполнение роли Сирано де Бержерака в спектакле «Сирано де Бержерак» (режиссер Александр Баргман), театр «Мастерская».
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Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко своими силами сделали сенсационный спектакль-променад по заброшкам 4elovekvmaske
Лучший исполнитель роли второго плана:
- Алексей Ведерников — за исполнение роли графа де Гиша в спектакле «Сирано де Бержерак» (режиссер Александр Баргман), театр «Мастерская»;
- Роман Кочержевский — за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета;
- Анна Кочеткова — за исполнение роли Марины в спектакле «За белым кроликом» (режиссер Роман Каганович), «Театр ненормативной пластики»;
- Федор Пшеничный — за исполнение роли в спектакле «Пиковая дама. Игра» (режиссер Евгения Сафонова), Театр им. Ленсовета;
- Дмитрий Честнов — за исполнение роли Освальда в спектакле «Король Лир» (режиссер Лев Эренбург), «Небольшой драматический театр».
Номинанты, претендующие на звание лучшего менеджера:
- Дмитрий Крестьянкин, Леон Словицкий — за создание и развитие «Плохого театра»;
- Анна Ласкина — за создание аудиоспектакля «Портрет» в Музее театрального и музыкального искуcства;
- Алина Мустафаева — за интеграцию бизнес-подходов управления в работу «Особняк.Театра»;
- Элина Петрова, Екатерина Сухорукова – за создание театрального проекта «Город. Разговоры»;
- Мария Семенова — за создание спектакля «Сыграем в летнюю ночь?» (независимый театральный проект ISKRA).
Специальный приз Номинационного совета будет вручен авторам спектакля 4elovekvmaske Кириллу Люкевичу и Никите Касьяненко за создание альтернативного гения места.
Внеконкурсная премия «Прорыв» за поддержку молодых талантов имени Антона Губанкова в этом году присуждена директору-художественному руководителю театра «Приют комедианта» Виктору Минкову.
Театральная премия для молодых «Прорыв» была учреждена в 2008 году независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным и театром «Приют комедианта» при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. За время существования премии 28 членов экспертного совета смотрели ежегодно до 100 спектаклей. Были номинированы 236 молодых профессионалов в сфере театра, 68 из них жюри признало лауреатами.
По итогам сезона 2018-2019 лидером списка номинантов Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Сразу на несколько статуэток также претендовали постановки «Обрыв» Анатолия Ледуховского и «Исследование ужаса» Бориса Павловича.
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