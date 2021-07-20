Объявлены номинанты XII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

Театральная премия для молодых «Прорыв» была учреждена в 2008 году независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным и театром «Приют комедианта» при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. За время существования премии 28 членов экспертного совета смотрели ежегодно до 100 спектаклей. Были номинированы 236 молодых профессионалов в сфере театра, 68 из них жюри признало лауреатами.

По итогам сезона 2018-2019 лидером списка номинантов Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Сразу на несколько статуэток также претендовали постановки «Обрыв» Анатолия Ледуховского и «Исследование ужаса» Бориса Павловича.