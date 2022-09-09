В Петербурге стартует фестиваль «Александринский». Спектакль открытия — премьера Валерия Фокина

В Петербурге стартует театральный фестиваль «Александринский». Спектаклем открытия станет премьера художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Один восемь восемь один» о последних днях правления Александра II и восхождении на престол Александра III.
1881 год, вынесенный в названии, Фокин считает важным и поворотным в российской истории — тогда, по его мнению, на долгое время определился новый путь жизни страны, векторы ее общественного и политического развития. Созданный совместно c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым спектакль сюжетно захватывает всего несколько дней, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III.
Художественный руководитель Александринского театра, режиссер — о спектакле «Один восемь восемь один», выдержка по ТАСС:
Спектакль посвящен серьезным, трагическим событиям 1881 года. Конкретная дата — это 1 марта, день седьмого покушения на императора Александра II и его гибели. И дальше на престол восходит его сын Александр III. Это время окончания одной эпохи, связанной с реформами, и время начинающихся других движений, контрреформ. Это такой, с моей точки зрения, очень важный момент отечественной истории. Мы необычны, уникальны в том, что у нас очень много повторений в нашей истории. Как тогда, мы и сейчас ищем путь. Как и тогда, мы не можем до конца понять, что это за путь, но тем не менее мы его ищем.
XIII Международный театральный фестиваль «Александринский» стартует сегодня, 9 сентября, и продлится до конца месяца на Новой и основной сценах Александринского театра. В программе спектакль Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» в постановке Хуго Эрикссена, премьерный спектакль Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала из Казани «Муть. Мухаджиры» режиссера Фарида Бикчантаева, созданный по произведениям Махмуда Галяу.
Ведущий театр Якутии — Саха академический театр имени Платона Ойунского — привезет на фестиваль «Александринский» спектакли «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло и шекспировскую трагедию «Король Лир» в постановке Андрея Борисова. Завершит программу постановка Римаса Туминаса «Война и мир» по роману Льва Толстого в исполнении артистов Московского театра имени Евгения Вахтангова — показы организованы совместно с фестивалем «Балтийский дом».
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