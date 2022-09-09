В Петербурге стартует фестиваль «Александринский». Спектакль открытия — премьера Валерия Фокина

XIII Международный театральный фестиваль «Александринский» стартует сегодня, 9 сентября, и продлится до конца месяца на Новой и основной сценах Александринского театра. В программе спектакль Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» в постановке Хуго Эрикссена, премьерный спектакль Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала из Казани «Муть. Мухаджиры» режиссера Фарида Бикчантаева, созданный по произведениям Махмуда Галяу.

Ведущий театр Якутии — Саха академический театр имени Платона Ойунского — привезет на фестиваль «Александринский» спектакли «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло и шекспировскую трагедию «Король Лир» в постановке Андрея Борисова. Завершит программу постановка Римаса Туминаса «Война и мир» по роману Льва Толстого в исполнении артистов Московского театра имени Евгения Вахтангова — показы организованы совместно с фестивалем «Балтийский дом».