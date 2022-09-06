Что смотреть в театрах Петербурга в новом сезоне и до конца 2022 года

Новые постановки Льва Додина, Андрея Могучего и Валерия Фокина, фестивали «Балтийский дом» и «Александринский», актуальные прочтения классики и современные пьесы — рассказываем обо всех главных премьерах драматических театров Петербурга: с сентября и до конца этого года.
СЕНТЯБРЬ
«Антигона»
Где: «Мастерская»
Когда: 6 сентября, 12 октября
Обычно когда речь заходит об этом сюжете про отважную девушку, которая следует законам рода, а не долга, вспоминают сам миф и пьесу Жана Ануя, написанную в оккупированном нацистами Париже. Версия Софокла на ум приходит реже. Однако Григорий Козлов и Максим Фомин для своей постановки выбрали именно этот текст — да еще и в переводе поэта Мережковского. Авторы решают хрестоматийную историю не как историю политического либо социального протеста и противостояния, не как столкновение мировоззрений, а историю семьи. Юная героиня хочет быть со своими родными и ничего более. Боги Эллады не возражают против милосердия и сострадания, но здесь, на земле, правит царь Креонт, для которого следование установленным им законам превыше всего, и никакие родовые связи не имеют значения.
Роли царских дочерей — Антигону и Исмену — в очередь будут играть Марина Даминева, Есения Раевская, Анна Арефьева и Анастасия Стебнева, жениха Антигоны исполнит Дмитрий Миков, царя Креонта — Максим Фомин, стража, вестника и прорицателя Тиресия — Михаил Касапов и Андрей Анкудинов.
«Один восемь восемь один»
Где: Александринский театр
Когда: 9, 10, 11, 13 сентября, 18, 19, 20 октября
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус. Спектакль откроет программу XIII фестиваля «Александринский».
Александринский театр
XIII Международный фестиваль «Александринский»
Где: Александринский театр
Когда: с 9 сентября по 2 октября
За международную составляющую в этом году на фестивале отвечает никто, но статус пока сохраняется. В афише — шесть названий, география — от Москвы буквально до самых до окраин. Так, из Пскова приедет «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена, уже успевшая наделать шуму, из Якутии — «Король Лир» и «Шесть персонажей в поисках автора» (оба – Андрея Борисова), из Казани — «Муть. Мухаджары» Фарида Бикчантаева — эпическая история татарского общества, начинающаяся в 1880-х. Закроют фестиваль трехдневные показы «Войны и мира» — последней работы великого Римаса Туминаса в Вахтанговском театре (эти совместные показы с фестивалем «Балтийский дом»).
«Материнское сердце»
Где: БДТ
Когда: 9, 10, 11 сентября, 18,19, 20 ноября
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий приступил к работе над спектаклем по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. Метафизика окружающей их реальности как раз и прорастает сквозь эту инопланетность. Исследовать же первоначальную природу мира и бытия художественный руководитель БДТ умеет виртуозно. В постановке занято несколько поколений артистов театра, от народных — до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
Лика Рулла
«Случайность — это… ты»
Где: «Приют комедианта»
Когда: 14 сентября
Сольная программа Лики Рулла откроет марафон премьер «Приюта комедианта» (всего театр обещает до конца этого года выпустить три постановки). Звезда мюзиклов удивила тем, что собрала программу, в которой прихотливо, но, конечно же, органично соединятся композиции группы «Город 312», песни Людмилы Гурченко, стихи Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Гришковца и многих других.
«Лицом к стене»
Где: БДТ (экспозиционное пространство)
Когда: 17 сентября
Режиссер Лиза Дороничева для постановки в БДТ выбрала пьесу одного из самых востребованных британских авторов — Мартина Кримпа, который работал, например, с Кэти Митчелл, специально обновив для ее спектакля в Гамбургской драме трагедию Еврипида о роде Лабдакидов.
В собственной пьесе «Сокращение чрезвычайных ситуаций» (таково оригинальное название) Кримп исследует природу человеческой жестокости и безжалостности, а также способы их контролировать. Квартет героев (Яна Савицкая, Елена Шварева, Виктор Бугаков, Иван Кандинов) будет разбираться с тем, почему в счастливых условиях множатся несчастья, откуда в идеальных семьях берутся монстры и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности.
Кто-то из участников действия и наблюдателей время от времени сможет оказаться лицом к стене в буквальном смысле — сценограф Андрей Воронов поместит всех в замкнутые пространства. Клаустрофобам вход сюда явно противопоказан, всем остальным — добро пожаловать!
«Про-Сказки»
Где: «Балтийский дом» (малая сцена)
Когда: 17 сентября
Рецепт приготовления нового спектакля Романа Муромцева выглядит так: собрать все прочитанные сказки, перемешать, взболтать, подкинуть персонажей масскульта — и получатся новые герои с новыми же сюжетами. Дебютировав на Малой сцене БалтДома хоррором «Шатуны» по роману Юрия Мамлеева, в этот раз режиссер создает этакий палимпсест — сочиняет собственную волшебную историю на основе несметного количества предыдущих.
Все здесь непривычно: героев терзают сомнения, богатыри если и есть, то без удали и не такие уже принципиальные и так далее, а сказка не справляется с самой собой и спасать ее придется, окропляя живой водой.
«Зверский детектив»
Где: Karlsson Haus (основная сцена на наб. Фонтанки, 50)
Когда: 17 и 18 сентября
Детская книжная серия «Зверский детектив» стала популярной моментально, как только вышли первые ее части. И с тех пор ничего не изменилось. В театре Karlsson Haus спектакль по текстам «королевы хорроров» Анны Старобинец ставит Екатерина Ложкина-Белевич, в чьей биографии уже были работы про представителей фауны («Долгожданный Новый год. История Ежика, Ослика и Медвежонка» (2014), «Цыпленок» (2017)).
Главный герой «Детектива» — энергичный полицейский новобранец Барсукот, мечтающий о подвигах, доблести и славе. Дело, за которое возьмется герой, непростое и очень запутанное: заяц исчез, улики тоже, нет даже малейшей зацепки, но зверская логика поможет все распутать и свести концы с концами.
«Пиковая дама»
Где: «Зазеркалье»
Когда: 23, 24 и 30 сентября
Премьерой оперы «Пиковая дама» откроется 36-й сезон «Зазеркалья». Для театра это знаковая работа. Сочинения композитора Чайковского здесь в большей чести: начиналось все со спектакля «Детский альбом», затем были поставлены оперы «Иоланта» и «Евгений Онегин». А теперь вот и один из самых загадочных, мистических и захватывающих сюжетов в истории музыки.
Сценограф Семен Пастух придумал фантасмагоричный образ Петербурга, который здесь выглядит как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, тут обитающих. Судьба, фатализм, игра жизни и смерти, дилемма смерти и любви — эти неоспоримые и вместе с тем неисчерпаемые темы будут по-своему интерпретированы режиссером Александром Петровым и дирижером Павлом Бубельниковым. В партии Германа выступит любимец оперной публики Дмитрий Каляка.
Часть команды театра в съемке для «Собака.ru»
«Гибнет хор»
Где: Fulcro
Когда: вторая половина сентября
Жанр будущей премьеры команда FULCRO определяет как «спектакль-процесс». Идея родилась во время цифрового проекта «Я здесь»: актеры, находившиеся в России, Израиле и Турции, читали пьесы, отобранные фестивалем «Любимовка».
Текст Аси Волошиной, основанный в том числе на записях настоящих голосов солдат Первой мировой из книги Софьи Федорченко «Народ на войне», синхронно исполнят в Петербурге и Тель-Авиве. Пластичность формы позволит менять участников этого камерного музыкального спектакля, который, несомненно, тоже будет трансформироваться. И не исключено, что однажды станет совершенно иным. Музыку в спектакле исполняют в его петербургской части, помимо актеров театра, ее играют музыканты Саша Журавский и Леша Брюхов.
Роман Михайлов
«Аленький цветочек»
Где: Дом Радио
Когда: 26, 26 сентября
Математик, писатель, театральный (а с недавних пор и кино-) режиссер Роман Михайлов — настоящий «человек эпохи Возрождения», воплощающий идеи пост- и метамодерна и неклассической науки не только в своих работах, но и биографии (например, в ней есть и трикстерский «опыт стыда» — участие в телевизионном талант-шоу). До этого он ставил свои же тексты в БДТ, а теперь переосмыслил сказку Аксакова про цветочек, чудище и младшую дочь купца, предпочитающую флору другим подаркам. Ее Михайлов дополнил собственными медитациями и пластическими этюдами, а также наработками команды, создающей проект. То есть финальный текст (и в широком смысле, что все и есть текст, и буквально) рождается как раз в процессе постановки.
Юрий Бутусов
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
Где: театр «Балтийский дом» и Александринский театр
Когда: с 29 сентября по 15 октября
На фестивале за международность будут отдуваться белорусские театры. В прошлом году можно было увидеть «Брак с ветром» Евгения Корняга, ставший одним из запоминающихся спектаклей программы. В этот раз привезут уже целых три постановки — «Камень глупости» Дмитрия Зимина по пьесе Константина Стешика, «Каренина» Татьяны Самбук и «Записки юного врача» уже известного нам Евгения Корняга. Из столицы приедут четыре постановки – мтюзовские «Семья Грей»Андрея Гончарова, «Пятая печать» Елизаветы Бондарь (синефилы наверняка и немедленно вспомнят кинокартину Золтана Фабри, вышедшую в глухом 1976 году) и «Человеческий голос»
Виктории Арчая. Закроют фестиваль сатириконовским «Р» Юрия Бутусова (не исключено, что это последняя и единственная возможность увидеть эту постановку) и «Циолковским» Бориса Павловича.
ОКТЯБРЬ
«Дневник Ласточки»
Где: Большой театр кукол (камерная сцена)
Когда: 1 октября
Режиссер Ксения Павлова адаптирует для Камерной сцены БТК историю Ласточки, сочиненную Павлом Квартальновым и Ольгой Пташник, превратив ее в моноспектакль.
Маленькая птица совершит большое путешествие из Европы в Африку через моря, горы, пустыни и тропические леса, а вместе с ней отправятся в путь и зрители. И вместе с героиней они будут проходить через испытания, переживать опасные приключения и принимать непростые решения.
«Миф о Светлане»
Где: Небольшой драматический театр
Когда: 1 и 2 октября
Первая пьесы Елены Греминой, написанная при участии Вероники Долиной, узнаваемая история несчастливой семьи всего лишь с двумя героинями: матерью и дочерью. Время действия охватывает четверть века истории советской страны, а местом, где кипят нешуточные страсти, служит провинциальный город.
Ученица Льва Эренбурга, режиссер Мария Скачкова ставит этот текст в жанре трагикомедии. Одинокую мать и ее взрослую дочь, по уши увязших в созависимых отношениях, играют Мария Семенова и Нина Малышева, а роли мужчин, появляющихся на их пути, исполнит Дмитрий Честнов.
Петр Шершевский
«Идиот»
Где: «Приют комедианта»
Когда: 1 и 2 октября
Петр Шерешевский, чаще ставящий в регионах, чем в Петербурге, явно претендует на звание одного из главных хедлайнеров начинающегося сезона. Смотрите сами: в октябре у него выйдут сразу две премьеры, и первая из них — «Идиот» в «Приюте комедианта». Используя все технические возможности этой сцены, соединяя театр и кино, режиссер Шерешевский намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей.
Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.
Лев Додин
«Чайка»
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: 7, 8, 18 и 19 октября
Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова, которую в конце XIX столетия сперва не поняли (и она пережила грандиозный провал), а когда разобрались что к чему, началась ее, теперь уже кажущаяся бесконечной, сценическая жизнь.
В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. Какую интерпретацию предложит Лев Додин в этот раз, узнаем чуть больше, чем через месяц. Но эта работа снова акцентирует известную закономерность: к классическим произведениям обращаются в критические моменты истории, отыскивая в них ответы на проклятые вопросы.
Руслан Кудашов
«Потерянный солдат»
Где: Большой театр кукол (малая сцена)
Когда: 13 и 14 октября
В своем новом спектакле Руслан Кудашов выступит в трех ипостасях — драматурга, художника и режиссера. И персонажей в фантасмагорической мини-опере будет тоже три: Старуха-Смерть, Суламита и Потерянный Солдат. Сыграют их самые нежные и утонченные куклы — марионетки. Архетипичные герои выведут действие в метафизическое пространство, впрочем, не лишенное признаков реальности. А вместе с ними туда погрузятся и зрители.
В этом сезоне, кстати, планируются еще три постановки главного режиссера театра: работа с философским названием «Небеса, по которым мы так тоскуем», приключенческо-комедийная притча со счастливым концом «Сказка о царе Салтане» и спектакль для самых маленьких «Теремок».
«Опера нищего»
Где: «Суббота»
Когда: 22 и 23 октября
А вот и вторая октябрьская премьера Петра Шерешевского. На этот раз — в театре «Суббота». В основе спектакля — первая балладная опера, которую написал английский драматург Джон Гей в 1727 году. Сюжет для либретто автор позаимствовал у своего литературного покровителя — Джонатана Свифта, сделав главными героями уголовников, мошенников и проституток, которые на поверку оказывались куда приятнее представителей власти.
Режиссер Шерешевский перенес действие в 1990-е, воры, бандиты и женщины с пониженной социальной ответственностью приобретут характерные черты отечественных братков, бомжей и эскортниц, но страсти по-прежнему будут бурлить серьезные: одни герои сгинут навсегда, другие продвинутся на вершину пищевой цепочки. На этом фоне и развернется история любви и предательства легендарного Мэкки-Ножа. И, конечно, «Суббота» не была бы «Субботой», если бы не наполнила этот сюжет музыкальными номерами и зажигательными танцами.
Кстати, «Суббота» в этом году развила невиданную активность и обещает выпустить аж пять премьер, среди которых две работы главного режиссера театра Андрея Сидельникова («Друг мой», «Планета людей»), спектакль любимицы маленьких зрителей и подростков Юлии Каландаришвили, а также дебют на этой сцене Марфы Горвиц-Назаровой.
«Спекторский»
Где: «ЦЕХЪ»
Когда: октябрь
Десятый — юбилейный — сезон театр «ЦЕХЪ» начала в сентябре мощной премьерой: спектаклем Владислава Комарова по малоизвестному роману в стихах «Спекторский» за авторством Бориса Пастернака. (Следующий раз есть шанс ее увидеть только в октябре.)
Работа над поэмой длилась много лет, но в итоге она так и осталась в тени более знаменитого творения — романа «Доктора Живаго». Но история молодого поэта Сергея Спекторского уже содержит многие темы, мотивы и умонастроения программного произведения Пастернака. Основные сюжетные события приходятся на один из самых острых периодов нашей истории — Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. На этом грандиозном фоне развернется трагическая история любви Сергея и Марии Ильиной.
«Маршак — Маршак»
Где: Театра им. Ленсовета (камерная сцена)
Когда: октябрь
Театр им. Ленсовета решил основательно взяться за взращивание и воспитание собственного зрителя и обратился к произведениям одного из лучших детских поэтов, которого, как родного, знали несколько поколений советских людей.
«"Вот какой рассеянный", "Усатый-полосатый", "Пудель", "Багаж", "Сказка о глупом мышонке" — такой добрый, такой игровой, такой детский, такой взрослый, полный юмора, иронии и даже сарказма дорогой и любимый Маршак, на котором мы выросли, растили наших малышей. Эти ритмы и стихи ласковой игрой знакомят маленького человека, вступающего в жизнь, со сложным и разнообразным миром. Вот и нам — режиссеру и артистам — как подарок дана возможность поработать с блистательным словом Самуила Маршака. Пусть возникнет эдакая карусель перевоплощений и разных атмосфер на знакомые гениальные стихи», — поясняет свой выбор и замысел режиссер Мария Романова.
Дмитрий Крестьянкин
«Ленин из Ревды»
Где: «Балтийский дом» (мраморная лестница театра)
Когда: конец октября
Режиссер Дмитрий Крестьянкин не перестает приятно удивлять: то придумает собственный театр с зазывным названием «Плохой», то выпустит постановку про 1990-е, на которой ностальгически плачут критики и зрители. А в конце октября ожидается его премьера в «БалтДоме» — прямо на Мраморной лестнице.
В основу положены документальные интервью жителей среднеуральского города Ревда. Сохранив реальные имена и особенности речи опрошенных, авторы предъявят галерею архетипов: от молодого человека, считающего необходимым уничтожить «все пережитки прошлого», до женщины, поражающей объемом памяти — героиня знает практически наизусть труды вождя мирового пролетариата (а это несколько десятков томов!). Один из центральных вопросов, который волнует авторов, — историческая память, способы ее сохранения, а также открытие новых символов эпохи. Вместе со зрителями создатели спектакля попробуют понять, почему за одни символы большинство продолжает держаться буквально до последнего, а с другими расстается легко и без всякого сожаления.
НОЯБРЬ
Федор Федотов
«Ловушка для птиц»
Где: Театра им. Ленсовета (малая сцена)
Когда: ноябрь
Спектакль режиссера Константина Соя вырос из эскиза, победившего на режиссерской лаборатории «Современная пьеса», проходившей на ленсоветовской сцене в июне этого года. Герой комедии, написанной современным белорусским драматургом Константином Стешиком, за один день переживает столько потрясений, сколько кому-то и за всю жизнь не выпадает. Для начала его бросает жена, а дальше начинаются откровения одно абсурднее другого: родной сын оказывается ему вовсе не родной, квартира — съемной, его самого в действительности зовут Мефистофель Лэмович Смертин, а родители (сюрприз — тоже не родные!) продали свою квартиру и намерены провести остаток жизни в Барселоне: весело и с огоньком.
В роли самого неудачливого человека в мире — Федор Федотов, восходящая звезда российского кино и одна из надежд петербургской сцены. В трагикомических ролях он прежде замечен не был, но когда-то же надо начинать.
«Хроники Раздолбая»
Где: «Балтийский дом»
Когда: вторая половина ноября
15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже.
Герои нового спектакля режиссера Коняева поделятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.
Эскизы к спектаклю
«Провинциальные анекдоты»
Где: «Театр на Васильевском»
Когда: вторая половина ноября
«Провинциальные анекдоты» — это пьесы «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом», написанные Александром Вампиловым в конце 1960-х. Местом действия драматург выбрал заштатную гостиницу под названием «Тайга», а героями перипетий сделал постояльцев и сотрудников этого гостеприимного дома.
Предыдущей работой Романа Смирнова («Тень города», «Квартирник») в «Театре на Васильевском» был 4-часовой спектакль «Охота жить» по рассказам Шукшина — от которого рукой подать до Вампилова. Тем более, что писали они в одно время. Так что идея поставить раннюю пьесу одного из главных советских драматургов выглядит совершенно закономерной.
«Кыхи»
«Мой друг солнце»
Где: «ЦЕХЪ»
Когда: ноябрь
В начале прошлого сезона режиссерский тандем Юлии Ивановой и Михаила Абрамова выпустил в пространстве ЦЕХа «Кыхи» — сказку о светлом для неопределенного возраста. И вот новый сезон — новая сказка. На этот раз для возраста вполне определенного — дошкольного. Первым социальным опытом практически любого ребенка становится детский сад. Таким счастливчикам (или нет, это как еще посмотреть) приходится разбираться с самоидентичностью, тем, как их воспринимают окружающие, а также принимать первые самостоятельные решения и искать ответы в регламентированной обстановке. А вот вопросы, которыми авторы собираются задаться, актуальны окажутся для всех.
Теннесси Уильямс
«Стеклянный зверинец»
Где: «Мастерская»
Когда: ноябрь
Полуавтобиографическая драма Теннесси Уильямса давно стала классикой. Ее нередко ставят, акцентируя историю Аманды Уингфилд — матери этого крошечного семейства. Либо делают центральной и, естественно, трагической фигуру Лауры — сестры главного героя. Либо сосредотачиваются на Томе — молодом поэте, чей талант очевидно зачахнет в такой обстановке, потому есть только один выход: бежать.
Даже из короткого перечня становится понятно — на пьесе лежит толстый и густой слой интерпретаций, сквозь которые необходимо пробиваться каждый раз, когда берешься за этот текст. Режиссер Дмитрий Хохлов репетирует пьесу, написанную 78 лет назад, с Юлией Нижельской, Наталией Шулиной и Марией Мясниковой, а также Максимом Блиновым в роли Тома. И кто знает, возможно, мы получим совершенно свежий взгляд и трактовку, существенно отличную от всех предыдущих.
Семен Серзин
«Дневники оптимиста»
Где: «Невидимый театр»
Когда: осень
Среди авторов, с текстами которых работал режиссер Семен Серзин, не только современные драматурги Дмитрий Богославский, Маша Конторович, Олжас Жанайдаров, Наталья Ворожбит, но и Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий, Сергей Довлатов, Михаил Булгаков, Александр Володин. Так что выбор, сделанный в этом сезоне в пользу прозы Михаила Зощенко, выглядит естественным продолжением этого ряда. Название будущего спектакля не только многообещающее, но и дает большой простор для трактовок, чему весьма способствуют еще и нынешние исторические обстоятельства.
ДЕКАБРЬ
Лев Эренбург
«Магазин»
Где: Небольшой драматический театр
Когда: 3 и 4 декабря
Пьеса Олжаса Жанайдарова, основанная на сюжете из криминальной хроники, в свое время наделала шуму на фестивале «Любимовка», что впоследствии обеспечило ее довольно активную сценическую жизнь. Небольшой драматический театр нечасто обращается к современной пьесе, и «Магазин» как раз стал таким исключением из правил. Работает над будущей постановкой Артем Злобин, выпускник мастерской Льва Эренбурга, а главные роли исполнят Ольга Альбанова и Анна Шельпякова.
Юная Кырлыгаш приезжает в большой город и попадает в рабство к соотечественнице — владелице небольшого магазинчика Зияш. Наставница, благодетельница и узурпаторша измывается над девушкой, пользуясь своей абсолютной властью над ней. Но несмотря на жуткие и местами кажущиеся даже чрезмерными физиологические подробности, эта история не столько о садистской стороне человеческой натуры, сколько о природе рабства, человеческой покорности обстоятельствам и том, что, оказавшись в «зазеркалье», справедливости удастся добиться действуя теми же методами, что и другая сторона.
Анна Ковальчук
«Евгений Онегин»
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: декабрь
Три года назад Олег Леваков, ученик и соратник Игоря Владимирова, поставил одну из поздних пьес Алексея Арбузова «В этом милом старом доме», превратив ее в цветастый ностальгический водевиль, особенно пришедшийся по душе тем, кто так не любит новые театральные формы. В новом сезоне замах будет шире — на роман в стихах «солнца русской поэзии». Музыкально-поэтическую версию «Онегина» разыграют силами актерского секстета, состоящего из Сергея Мигицко, Анны Ковальчук, Сергея Перегудова, Дианы Милютиной, Максима Мишкевича, Максима Сапранова и живого оркестра.
«Щелкунчик»
Где: «Приют комедианта»
Когда: декабрь
Под Новый год всегда хочется чудес. А в этом году — особенно. На сцене «Приюта комедианта» такое чудо обещают показать в декабре. Волшебство срежиссирует Виталий Любский, выбравший для постановки сказочную мистическую историю, более всего известную по балету Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Сюжет рождественской повести, написанной в начале XIX столетия романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, в представлении не нуждается и кажется выбранным очень точно, ибо содержательно резонирует с настоящим так, как не всякому современному тексту удастся.
Анатолий Праудин
«Палата № 6»
Где: «Балтийский дом»
Когда: конец декабря
Завершить этот год «Палатой № 6» — такое и захочешь, нарочно не придумаешь. Анатолий Праудин начал репетировать чеховский текст около года назад, но вряд ли мог предположить в каких обстоятельствах будет выпускать премьеру. Чтобы максимально проникнуться бытием будущих персонажей и набраться необходимых впечатлений, режиссер Праудин и драматург Виктор Бугаков устроились санитарами в соответствующее медицинское учреждение. Но каким в итоге выйдет спектакль, предугадать все равно не удастся — Анатолий Аркадьевич хорошо известен парадоксальностью мышления и сценических решений. От того его спектакли больше похожи на жизнь, чем театр.
Уильям Шекспир
«Отелло»
Где: Александринский театр
Когда: конец декабря
Петербургские режиссеры в этом сезоне все больше делают выбор в пользу проверенных временем сюжетов и текстов (нежели берутся осваивать современные произведения). Вот и Николай Рощин в скором времени замахнется на «Уильяма нашего Шекспира» и приступит к репетициям. Казалось бы, что можно сказать нового про историю, пережившую сотни, если не тысячи интерпретаций. Нового, может быть, и ничего, зато интересная и любопытная версия выйдет наверняка — можно быть уверенным, что в одной из ролей увидим Ивана Волкова, который даже если будет сидеть молча и лицом к стене, все равно смотреть будешь только в его сторону.
Актеры театра в съемке для Собака.ru, Максим Студеновский — третий справа
«Вилли»
Где: «Мастерская»
Когда: конец декабря
В прошлом сезоне один из самых деликатных и тонких артистов труппы «Мастерской» Максим Студеновский дебютировал в родном театре как режиссер, поставив в соавторстве с Владимиром Карповым гофмановского «Щелкунчика». В этом он отправится уже в самостоятельное плавание и начнет работу над спектаклем «Вилли».
Главный герой истории, сочиненной современной писательницей Ниной Дашевской, мечтает о настоящей дружбе и верит в волшебство. А еще Севка все время совершает открытия: то дворник обратится к нему по имени, то бездомная собака вдруг начнет улыбаться, то незнакомый прохожий поздоровается. Бытовой магии и прочих чудес здесь хватит с лихвой, но одна из самых удивительных вещей — говорящий велосипед по имени Вилли, который окажется полноправным участником будущих приключений.
Текст: Наталия Эфендиева
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