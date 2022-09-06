Что смотреть в театрах Петербурга в новом сезоне и до конца 2022 года

«Антигона»

Где: «Мастерская»

Когда: 6 сентября, 12 октября

Обычно когда речь заходит об этом сюжете про отважную девушку, которая следует законам рода, а не долга, вспоминают сам миф и пьесу Жана Ануя, написанную в оккупированном нацистами Париже. Версия Софокла на ум приходит реже. Однако Григорий Козлов и Максим Фомин для своей постановки выбрали именно этот текст — да еще и в переводе поэта Мережковского. Авторы решают хрестоматийную историю не как историю политического либо социального протеста и противостояния, не как столкновение мировоззрений, а историю семьи. Юная героиня хочет быть со своими родными и ничего более. Боги Эллады не возражают против милосердия и сострадания, но здесь, на земле, правит царь Креонт, для которого следование установленным им законам превыше всего, и никакие родовые связи не имеют значения.

Роли царских дочерей — Антигону и Исмену — в очередь будут играть Марина Даминева, Есения Раевская, Анна Арефьева и Анастасия Стебнева, жениха Антигоны исполнит Дмитрий Миков, царя Креонта — Максим Фомин, стража, вестника и прорицателя Тиресия — Михаил Касапов и Андрей Анкудинов.