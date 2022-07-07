Премьеры Крамера и Бутусова, «Война и мир» театра Вахтангова и режиссеры из Беларуси: фестиваль «Балтийский дом» объявил программу 2022 года

Свои лучшие спектакли сезона 2021-2022 на фестивале представят ведущие российские театры: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, театр Школа Современной пьесы, театр-фестиваль «Балтийский дом», продюсерский центр Леонида Робермана и «Чехов-Центр». В особом фокусе фестиваля работы молодых режиссеров-участников проекта московского Театра Юного Зрителя, отдельное место в программе занимают спектакли театров из Беларуси: Республиканского театра белорусской драмы, «ТриТформаТ» и Белорусского государственного театра кукол.

В рамках офф-программы пройдут традиционные «Някрошюсовские чтения», в этом году посвященные русской актерской школе; научно-практическая конференция, темой для которой послужила новая белорусская драматургия.

Рассказываем о каждом из акцентов фестиваля «Балтийский дом», который пройдет с 29 сентября по 15 октября.