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Премьеры Крамера и Бутусова, «Война и мир» театра Вахтангова и режиссеры из Беларуси: фестиваль «Балтийский дом» объявил программу 2022 года

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Осенью в Петербурге стартует 32-й сезон Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». В афише 13 спектаклей, каждый из которых уникален и не похож на остальные сложностью тем и проблем, режиссерским подчерком и драматургической основой. При всем разнообразии красной нитью программы становятся акценты, складывающиеся в единое целое — тему «театра нашего времени».

Roman Sibiryakov / Shutterstock.com

Свои лучшие спектакли сезона 2021-2022 на фестивале представят ведущие российские театры: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, театр Школа Современной пьесы, театр-фестиваль «Балтийский дом», продюсерский центр Леонида Робермана и «Чехов-Центр». В особом фокусе фестиваля работы молодых режиссеров-участников проекта московского Театра Юного Зрителя, отдельное место в программе занимают спектакли театров из Беларуси: Республиканского театра белорусской драмы, «ТриТформаТ» и Белорусского государственного театра кукол.

В рамках офф-программы пройдут традиционные «Някрошюсовские чтения», в этом году посвященные русской актерской школе; научно-практическая конференция, темой для которой послужила новая белорусская драматургия.

Рассказываем о каждом из акцентов фестиваля «Балтийский дом», который пройдет с 29 сентября по 15 октября.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Как Арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Акцент на эксперимент

Фестиваль откроет премьерная постановка Театра-фестиваля «Балтийский дом» — «Как Арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем» в режиссуре Виктора Крамера. 29 сентября зрителям обещают удивительную встречу с Петром Великим и Екатериной Великой, Ибрагимом Ганнибалом, великим князем Меншиковым: история в рамках постановки перепета, перетанцована и пересказана языком XXI века. В главной роли — заслуженный артист России Григорий Сиятвинда.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Война и мир»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Акцент на классику вне времени

30 сентября, 1, 2 октября на сцене Александринского театра состоится петербургская премьера спектакля «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В музыкальную ткань партитуры спектакля композитор Гиедрюс Пускунигис включил фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Римаса Туминаса «Вишневый сад» (1990) как дань памяти маэстро. В постановке заняты ведущие артисты вахтанговской сцены Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Ольга Тумайкина, Людмила Максакова и Евгений Князев.

«Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Нужно и можно нарушать представление о том, как надо. Не бояться. Все пробуждают воспоминания. Память — это «родина души». И эта родина детства присутствует не только как тема спектакля. Все идет из детства», — рассказывает о спектакле режиссер Римас Туминас.

Фото: Михаил Павловский

Юрий Бутусов

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

7 и 8 октября в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина свою новую премьеру «Р» представит режиссер Юрий Бутусов. В роли Антон Антоновича Сквозник-Дмухановского предстанет Тимофей Трибунцев, в роли Ивана Александровича Хлестакова — Константин Райкин. «Мне давно очевидно, что это не мы выбираем пьесу, а она выбирает нас тогда, когда это нам необходимо. В этом спектакле нет протеста, есть только невообразимое удивление перед человеческой природой, есть только тоска о времени, которое уходит, хотим мы этого или нет… Хотелось бы, чтобы это была история о том, что искусство способно лечить реальность, лечить жизнь, лечить людей…» — говорит о постановке режиссер.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Циолковский»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Акцент на личность

Спектакль по собственной пьесе поставил в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова петербургский режиссер Борис Павлович. Премьера «Циолковского» состоялась в канун 60-летия первого полета человека в космос. 11 октября пройдет фестивальный показ, зрители которого получат возможность приобщиться к рождению самой идеи космических полетов. «На самом деле это, скорее всего, житие, потому что Циолковский не просто ученый, а мученик космоса. В литературе такого жития нет, поэтому мы его сделали в театре сами», — говорит о постановке Борис Павлович.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Борис Годунов»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«"Борис Годунов" Пушкина — опаснейшая вещь. Сугубо нетрадиционная. Как картина Пикассо, написанная еще до передвижников и академистов. Пушкин написал это хулиганство 200 лет назад, мы к нему привыкли, как привыкают к разбитому окну. Оно уже не опасно, осколки уже не режутся и из него уже не дует. Нужно искать остроту в другом месте. Может быть, надо еще раз разбить», — считает режиссер Дмитрий Крымов, представивший совместно с продюсером Леонидом Роберманом свою версию «Бориса Годунова». Показы спектакля пройдут 14 и 15 октября.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Ангелы вышли покурить»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Акцент на жизнь

В спектакле режиссера Иосифа Райхельгауза «Ангелы вышли покурить» театра Школа Современной пьесы, показ которого пройдет 12 октября, сплетаются земное и духовное, бытовое и религиозное, смешное и печальное и заставляют сопереживать героям, для которых ответ на вопрос «верю — не верю» оказывается вопросом выбора жизненного пути. Главные роли в постановке исполнили Александр Галибин, Иван Мамонов, Олег Царев, Джульетта Геринг, Мария Раевская, Виктория Вязовская, Екатерина Лисицына, Татьяна Циренина и Ирина Линдт.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Горка»

13 октября Сахалинский Международный театральный центр имени Чехова представит спектакль «Горка». В основе постановки одноименная пьеса современного драматурга из Нижневартовска Алексея Житковского, признанная лучшей пьесой 2018 года по версии премии «Кульминация». Это рассказ о молодой воспитательнице детского сада Насте, будни которой похожи на ежедневный подвиг, где среди всех проблем и забот нужно остаться человеком — способным на добро, любовь и заботу. Режиссер Марфа Горвиц, известная по спектаклю «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли, разыграла эту историю маленького человека в виде драматического хорала — через пластику и музыку.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Камень глупости»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Белорусский акцент

Республиканский театр белорусской драмы, образованный в 1990 году как театр-лаборатория для поддержки и развития белорусской драматургии, создает спектакли на острые социальные темы, экспериментирует и занимается поиском новых форм и жанров в театральном искусстве. На фестивале 2 октября творческий коллектив представит премьеру нового спектакля «Камень глупости» режиссера Дмитрия Зимиан. Драматургия спектакля от Константина Стешика — это меланхоличные сцены из жизни человека, который после сложной операции начинает остро ощущать бессмысленность происходящего в его жизни и вокруг.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Записки юного врача»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Режиссер Татьяна Самбук в своем театральном проекте «ТриТформаТ» представляет новый взгляд на классику. 3 октября покажут «Каренину» в исполнении известной белорусской актрисы Веры Поляковой-Макей.

4 октября в рамках фестиваля пройдет показ спектакля «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову в исполнении актеров Белорусского государственного театра кукол. «Можно сказать, что зрителей ждет встреча с героями классической истории, если бы не режиссер спектакля Евгений Корняг. В каждом своем спектакле он мастерски расставляет загадки, разгадывать которые непросто и увлекательно. В целом «Записки юного врача» — это драматический спектакль, в котором присутствуют элементы театра кукол, пластического и психологического театра, а также звучат зонги», — говорят о спектакле в «Балтийском доме».

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Семья Грей»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»
Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

«Пятая печать»

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами фестиваля «Балтийский дом»

Акцент на молодых

В 1990 году спектаклем Камы Гинкаса «Играем "Преступление"» по роману Достоевского Московский ТЮЗ открыл новую сцену под названием «Игры во флигеле». Проект пережил моменты славы и полного забвения, пока в 2015 году не родился вновь, став площадкой, где идут очень разные спектакли: режиссеров молодых и мастеров, великие романы и короткие рассказы, вчера появившиеся пьесы и классика девятнадцатого века.

На фестивале «Балтийский дом» будет представлено три спектакля молодых режиссеров, которые с успехом идут в камерном белом зале во флигеле: «Семья Грей» режиссера Андрея Гончарова — спектакль о любви внутри одной большой семьи, «Пятая печать» в постановке Елизаветы Бондарь о судьбах четырех человек, мимо которых несется к финалу страшная война и сама жизнь, а также премьера «Человеческий голос» режиссера Виктории Арчая.

Петербургский акцент

В программу фестиваля «Балтийский дом» также войдут показы спектаклей ведущих петербургских театров. Полная афиша будет доступна в начале августа.

Офф-программа фестиваля

В этом году в рамках фестиваля в третий раз пройдут Някрошюсовские чтения — уже традиционная профессиональная дискуссия, включающая в себя серию мероприятий, направленных на изучение теоретических и практических аспектов современного театрального процесса. На этот раз разговор пойдет о русской актерской школе, вопросах театрального образования, проблемах воспитания актеров и их вовлеченности в современный театральный процесс. Об особенностях преподавания исполнительских дисциплин и воспитания творческой личности будут говорить известные театральные педагоги, режиссеры, руководители творческих вузов и мастерских России в режиме живого диалога и онлайн-выступлений.

Также в рамках «Балтийского дома» драматург и режиссер Дмитрий Богославский проведет научно-практическую конференцию, посвященная современной белорусской драматургии. «Именно он станет проводником в мир тем и текстов своих соотечественников, тех, кто в отличи от него еще не знаком широкому кругу зрителей и не был представлен российскому профессиональному сообществу. В рамках конференции пройдут театрализованные читки, встречи-знакомства авторов и молодых режиссеров и, конечно же, открытые дискуссии, направленные на расширение творческих связей», — говорят организаторы фестиваля.

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