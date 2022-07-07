Премьеры Крамера и Бутусова, «Война и мир» театра Вахтангова и режиссеры из Беларуси: фестиваль «Балтийский дом» объявил программу 2022 года

Осенью в Петербурге стартует 32-й сезон Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». В афише 13 спектаклей, каждый из которых уникален и не похож на остальные сложностью тем и проблем, режиссерским подчерком и драматургической основой. При всем разнообразии красной нитью программы становятся акценты, складывающиеся в единое целое — тему «театра нашего времени».
Свои лучшие спектакли сезона 2021-2022 на фестивале представят ведущие российские театры: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, театр Школа Современной пьесы, театр-фестиваль «Балтийский дом», продюсерский центр Леонида Робермана и «Чехов-Центр». В особом фокусе фестиваля работы молодых режиссеров-участников проекта московского Театра Юного Зрителя, отдельное место в программе занимают спектакли театров из Беларуси: Республиканского театра белорусской драмы, «ТриТформаТ» и Белорусского государственного театра кукол.
В рамках офф-программы пройдут традиционные «Някрошюсовские чтения», в этом году посвященные русской актерской школе; научно-практическая конференция, темой для которой послужила новая белорусская драматургия.
Рассказываем о каждом из акцентов фестиваля «Балтийский дом», который пройдет с 29 сентября по 15 октября.
Акцент на эксперимент
Фестиваль откроет премьерная постановка Театра-фестиваля «Балтийский дом» — «Как Арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем» в режиссуре Виктора Крамера. 29 сентября зрителям обещают удивительную встречу с Петром Великим и Екатериной Великой, Ибрагимом Ганнибалом, великим князем Меншиковым: история в рамках постановки перепета, перетанцована и пересказана языком XXI века. В главной роли — заслуженный артист России Григорий Сиятвинда.
Акцент на классику вне времени
30 сентября, 1, 2 октября на сцене Александринского театра состоится петербургская премьера спектакля «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В музыкальную ткань партитуры спектакля композитор Гиедрюс Пускунигис включил фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Римаса Туминаса «Вишневый сад» (1990) как дань памяти маэстро. В постановке заняты ведущие артисты вахтанговской сцены Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Ольга Тумайкина, Людмила Максакова и Евгений Князев.
«Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Нужно и можно нарушать представление о том, как надо. Не бояться. Все пробуждают воспоминания. Память — это «родина души». И эта родина детства присутствует не только как тема спектакля. Все идет из детства», — рассказывает о спектакле режиссер Римас Туминас.
7 и 8 октября в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина свою новую премьеру «Р» представит режиссер Юрий Бутусов. В роли Антон Антоновича Сквозник-Дмухановского предстанет Тимофей Трибунцев, в роли Ивана Александровича Хлестакова — Константин Райкин. «Мне давно очевидно, что это не мы выбираем пьесу, а она выбирает нас тогда, когда это нам необходимо. В этом спектакле нет протеста, есть только невообразимое удивление перед человеческой природой, есть только тоска о времени, которое уходит, хотим мы этого или нет… Хотелось бы, чтобы это была история о том, что искусство способно лечить реальность, лечить жизнь, лечить людей…» — говорит о постановке режиссер.
Акцент на личность
Спектакль по собственной пьесе поставил в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова петербургский режиссер Борис Павлович. Премьера «Циолковского» состоялась в канун 60-летия первого полета человека в космос. 11 октября пройдет фестивальный показ, зрители которого получат возможность приобщиться к рождению самой идеи космических полетов. «На самом деле это, скорее всего, житие, потому что Циолковский не просто ученый, а мученик космоса. В литературе такого жития нет, поэтому мы его сделали в театре сами», — говорит о постановке Борис Павлович.
«"Борис Годунов" Пушкина — опаснейшая вещь. Сугубо нетрадиционная. Как картина Пикассо, написанная еще до передвижников и академистов. Пушкин написал это хулиганство 200 лет назад, мы к нему привыкли, как привыкают к разбитому окну. Оно уже не опасно, осколки уже не режутся и из него уже не дует. Нужно искать остроту в другом месте. Может быть, надо еще раз разбить», — считает режиссер Дмитрий Крымов, представивший совместно с продюсером Леонидом Роберманом свою версию «Бориса Годунова». Показы спектакля пройдут 14 и 15 октября.
Акцент на жизнь
В спектакле режиссера Иосифа Райхельгауза «Ангелы вышли покурить» театра Школа Современной пьесы, показ которого пройдет 12 октября, сплетаются земное и духовное, бытовое и религиозное, смешное и печальное и заставляют сопереживать героям, для которых ответ на вопрос «верю — не верю» оказывается вопросом выбора жизненного пути. Главные роли в постановке исполнили Александр Галибин, Иван Мамонов, Олег Царев, Джульетта Геринг, Мария Раевская, Виктория Вязовская, Екатерина Лисицына, Татьяна Циренина и Ирина Линдт.
«Горка»
13 октября Сахалинский Международный театральный центр имени Чехова представит спектакль «Горка». В основе постановки одноименная пьеса современного драматурга из Нижневартовска Алексея Житковского, признанная лучшей пьесой 2018 года по версии премии «Кульминация». Это рассказ о молодой воспитательнице детского сада Насте, будни которой похожи на ежедневный подвиг, где среди всех проблем и забот нужно остаться человеком — способным на добро, любовь и заботу. Режиссер Марфа Горвиц, известная по спектаклю «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли, разыграла эту историю маленького человека в виде драматического хорала — через пластику и музыку.
Белорусский акцент
Республиканский театр белорусской драмы, образованный в 1990 году как театр-лаборатория для поддержки и развития белорусской драматургии, создает спектакли на острые социальные темы, экспериментирует и занимается поиском новых форм и жанров в театральном искусстве. На фестивале 2 октября творческий коллектив представит премьеру нового спектакля «Камень глупости» режиссера Дмитрия Зимиан. Драматургия спектакля от Константина Стешика — это меланхоличные сцены из жизни человека, который после сложной операции начинает остро ощущать бессмысленность происходящего в его жизни и вокруг.
Режиссер Татьяна Самбук в своем театральном проекте «ТриТформаТ» представляет новый взгляд на классику. 3 октября покажут «Каренину» в исполнении известной белорусской актрисы Веры Поляковой-Макей.
4 октября в рамках фестиваля пройдет показ спектакля «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову в исполнении актеров Белорусского государственного театра кукол. «Можно сказать, что зрителей ждет встреча с героями классической истории, если бы не режиссер спектакля Евгений Корняг. В каждом своем спектакле он мастерски расставляет загадки, разгадывать которые непросто и увлекательно. В целом «Записки юного врача» — это драматический спектакль, в котором присутствуют элементы театра кукол, пластического и психологического театра, а также звучат зонги», — говорят о спектакле в «Балтийском доме».
Акцент на молодых
В 1990 году спектаклем Камы Гинкаса «Играем "Преступление"» по роману Достоевского Московский ТЮЗ открыл новую сцену под названием «Игры во флигеле». Проект пережил моменты славы и полного забвения, пока в 2015 году не родился вновь, став площадкой, где идут очень разные спектакли: режиссеров молодых и мастеров, великие романы и короткие рассказы, вчера появившиеся пьесы и классика девятнадцатого века.
На фестивале «Балтийский дом» будет представлено три спектакля молодых режиссеров, которые с успехом идут в камерном белом зале во флигеле: «Семья Грей» режиссера Андрея Гончарова — спектакль о любви внутри одной большой семьи, «Пятая печать» в постановке Елизаветы Бондарь о судьбах четырех человек, мимо которых несется к финалу страшная война и сама жизнь, а также премьера «Человеческий голос» режиссера Виктории Арчая.
Петербургский акцент
В программу фестиваля «Балтийский дом» также войдут показы спектаклей ведущих петербургских театров. Полная афиша будет доступна в начале августа.
Офф-программа фестиваля
В этом году в рамках фестиваля в третий раз пройдут Някрошюсовские чтения — уже традиционная профессиональная дискуссия, включающая в себя серию мероприятий, направленных на изучение теоретических и практических аспектов современного театрального процесса. На этот раз разговор пойдет о русской актерской школе, вопросах театрального образования, проблемах воспитания актеров и их вовлеченности в современный театральный процесс. Об особенностях преподавания исполнительских дисциплин и воспитания творческой личности будут говорить известные театральные педагоги, режиссеры, руководители творческих вузов и мастерских России в режиме живого диалога и онлайн-выступлений.
Также в рамках «Балтийского дома» драматург и режиссер Дмитрий Богославский проведет научно-практическую конференцию, посвященная современной белорусской драматургии. «Именно он станет проводником в мир тем и текстов своих соотечественников, тех, кто в отличи от него еще не знаком широкому кругу зрителей и не был представлен российскому профессиональному сообществу. В рамках конференции пройдут театрализованные читки, встречи-знакомства авторов и молодых режиссеров и, конечно же, открытые дискуссии, направленные на расширение творческих связей», — говорят организаторы фестиваля.
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