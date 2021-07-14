Знакомьтесь, художник по свету Константин Бинкин — он превращает спектакли в арт-инсталляции невероятной красоты

Вот это команда мечты: Петров, Юлдус, Бинкин! Что за премьеру вы приготовили в Мариинском?

Хореограф Максим Петров (лауреат «Золотой маски» — 2021 за балет «Русские тупики — II». — Прим.ред.) ставит одноактную оперу «Мавра» и два балета: «Байка про лису, петуха, кота да барана» и «Поцелуй феи» — все это сочинения Стравинского 1920-х годов, и все они будут показаны в один вечер. Пока не могу поделиться деталями, скажу одно: круто, когда команда стирает границы жанров и стилей, находится в суперсинергии друг с другом. За сценографию отвечает глава службы художников Большого театра Альона Пикалова, за костюмы — Юлдус, свет — мой.

До карантина застать тебя в Петербурге было невозможно: Лондон, Цюрих, Верона, Москва. Как тебя так закрутило?

Когда я еще работал оператором светового пульта в Мариинском театре, Макс Петров пригласил меня сделать дизайн для его балета «Дивертисмент короля» .Он был первым, кто позвал меня на серьезный проект. И только после я принял участие в ежегодной Мастерской молодых хореографов Мариинского —лаборатории театра, которая дала старт многим балетмейстерам нового поколения. Оттуда вышли и Макс, и Илья Живой, постоянными участниками были Володя Варнава, Юра Смекалов. На Мастерской в какой-то степени вырос и я — как художник.

Что тебе дал этот проект?

Я мог на большой сцене, используя мощные возможности Мариинского театра, пробовать световые решения, придумывать, как использовать графику лучей, как применять сценический дым и как далеко можно зайти в соединении пластики, света и музыки. Быть оператором светового пульта — это больше про техническую рутину: каждый день ты занимаешься воспроизведением запрограммированной партитуры. А на Мастерской начался креатив. Благодаря такому опыту и случились мои проекты уже вне Мариинского, среди которых — «Айседора» Володи Варнавы с Натальей Осиповой в главной партии, балет «Приказ короля» Вячеслава Самодурова, получивший две «Золотые маски», Concerto Armonico Макса Петрова в Atlanta Ballet в Штатах, балет «Обручение ради смеха» Антона Пимонова в Большом, «Ромео и Джульетта» с Сергеем Полуниным и опера «Парсифаль» в Швейцарии.