Смехов, Горчилин, Shortparis и Мамышев-Монро (да-да!): в «Гоголь-центре» покажут премьеру нового спектакля Саввы Савельева

Как пишет журнал «Театр», до Савельева пьесу Вознесенского «Берегите ваши лица» никто и никогда не ставил: уникальный сохранившийся экземпляр текста «Гоголь-центру» предоставили пасынок поэта и генеральный продюсер спектакля Леонид Богуславский вместе с Фондом Вознесенского. Режиссер создал свою инсценировку-адаптацию — новым героем стал художник Владислав Мамышев-Монро.

«Я взял на себя смелость написать либретто на основе этой пьесы — получилась междисциплинарная вещь, в которой потрясающей силы стихи вступают в диалог с визуальным искусством. С искусством Влада Мамышева-Монро, художника с тысячью лиц, которого уже 9 лет нет с нами и который посвятил свое творчество исследованию образов сотен исторических личностей, постоянно, в буквальном смысле, примеривая их лица», — отметил Савельев.

Специально для спектакля петербургская группа Shortparis написала оригинальные песни на стихи Вознесенского — музыканты будут исполнять их живьем на каждом спектакле. Песни, которые услышат зрители, как считает Савельев, «точно соответствующими нашему времени». Для Shortparis, по их собственному признанию, это стало новым опытом и привело к поиску нового звучания, направления в своем творчестве.

Участники постановки — артисты Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Анастасия Лебедева, Иван Мулин, Андрей Ребенков и Олег Гущин, Ирина Выборнова, Игорь Бычков, Артем Шевченко, Никита Еленев и группа Shortparis, обозначенная в списке действующих лиц как Память. Премьерные показы пройдут в «Гоголь-центре» с 12 по 15 мая.