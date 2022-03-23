Рената Литвинова не будет участвовать в петербургских гастролях МХТ имени Чехова. Что покажут вместо «Звезды вашего периода»?

«31 марта и 1 апреля вместо заявленного ранее спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» будет сыгран спектакль «Сирано де Бержерак» (режиссер Егор Перегудов), чья премьера состоялась в МХТ буквально на днях. Купленные ранее билеты действительны. Если замена вам не подходит, для оформления возврата билетов просим своевременно обратиться по месту их приобретения», — сообщается на сайте театра.

Гастроли МХТ имени Чехова пройдут в Петербурге с 25 марта по 1 апреля. На сцене Александринского театра будут представлены последние мхатовские премьеры — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера и «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в постановке Уланбека Баялиева. Подробнее о петербургских гастролях МХИ имени Чехова мы рассказывали здесь.