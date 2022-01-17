МХТ имени Чехова едет в Петербург! Театр покажет три премьерных спектакля с Литвиновой и Хабенским

Московский художественный театр имени Чехова едет с гастролями в Петербург! На сцене Александринского театра покажут три премьерных постановки-сенсации 2021 года — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» с Константином Хабенским, «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», а также авторский спектакль Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода».
Премьера спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в МХТ имени Чехова состоялась 16 октября 2021 года. Пьеса Виктора Крамера, написанная при участии Константина Хабенского, представляет собой творческую переработку всего разнообразия источников, повествующих о жизни Мюнхгаузена — от Рудольфа Эриха Распе и современников до Григория Горина и Марка Захарова. «Тот самый Мюнхгаузен» в трагичной комедии Крамера и Хабенского оказывается человеком, который вынужден заново придумывать мир, будучи не в силах его изменить.
Сценография Виктора Крамера футуристична, спектакль начинается с разрушения моста и заканчивается полетом на воздушном шаре. Увидеть и услышать «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» на сцене Александринского театра можно будет 25, 26 и 27 марта.
«Вальпургиева ночь» — единственная законченная пьеса Венедикта Ерофеева. События в ней происходят накануне Первомая в психиатрической клинике и навеяны воспоминаниями автора от пребывания в Кащенко. Здесь сплетаются литературные аллюзии к Пушкину, Гете, Шекспиру, «Палате номер 6» Чехова, Кену Кизи с его каноническим «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, ерофеевский пафос и исторические параллели «узники психушки — диссиденты — враги системы».
Спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» поставлен для МХТ имени Чехова режиссером Уланбеком Баялиевым, главные роли в постановке исполнили Дмитрий Назаров и Игорь Верник — в амплуа завсегдатаев скорбного дома. Последний также написал музыку к ряду песен в спектакле. Постановку покажут в Петербурге всего один раз — 29 марта 2022 года.
Третий спектакль, который покажут в Петербурге в рамках гастролей МХТ имени Чехова — авторская постановка актрисы, режиссера и драматурга Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода». Это история кинодивы в прошлом, мечтающей о возвращении к славе, заточенной в самом центре гротескного советско-голливудского собирательного киномира. Главная героиня Маргарита Леско, «звезда вашего периода», которую уже мало кто помнит, живет в иллюзорной реальности, в которой она по-прежнему обожаема миллионами поклонников и окружена молодыми любовниками, где она пишет бесконечный сценарий будущего киношедевра и меняет фантастической красоты платья.
«Звезда вашего периода» — это второй авторский проект Ренаты Литвиновой в МХТ и дебют на основной сцене театра. Сама Литвинова называет постановку оммажем фильму Билли Уайлдера «Бульвар Сансет» 1950 года, а себя сравнивает с Чарли Чаплиным или Орсоном Уэллсом: «Делаю все и все контролирую». Музыку к спектаклю написала Земфира. Увидеть «Звезду вашего периода» на сцене петербургского Александринского театра можно будет 31 марта и 1 апреля.
В октябре 2021 года актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский был назначен на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. В качестве худрука Хабенскому предстоит продолжить развитие традиций театра и предложить новые творческие проекты. Гастроли театра в Петербург режиссер анонсировал, вступая в должность художественного руководителя театра. Они продлятся с 25 марта по 1 апреля 2022 года.
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