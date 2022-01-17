МХТ имени Чехова едет в Петербург! Театр покажет три премьерных спектакля с Литвиновой и Хабенским

Премьера спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в МХТ имени Чехова состоялась 16 октября 2021 года. Пьеса Виктора Крамера, написанная при участии Константина Хабенского, представляет собой творческую переработку всего разнообразия источников, повествующих о жизни Мюнхгаузена — от Рудольфа Эриха Распе и современников до Григория Горина и Марка Захарова. «Тот самый Мюнхгаузен» в трагичной комедии Крамера и Хабенского оказывается человеком, который вынужден заново придумывать мир, будучи не в силах его изменить.

Сценография Виктора Крамера футуристична, спектакль начинается с разрушения моста и заканчивается полетом на воздушном шаре. Увидеть и услышать «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» на сцене Александринского театра можно будет 25, 26 и 27 марта.