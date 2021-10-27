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Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова

Актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский назначен на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Он заменит Сергея Женовача, который покинул театр по собственному желанию.

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры. 

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