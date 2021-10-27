Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

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