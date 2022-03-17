Чехов, Островский и обэриуты: Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

«Ближний город»

Когда: апрель

Где: Новая сцена Александринского театра

Литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса отлично знают в Москве — в Театре им. Маяковского идут три постановки по его пьесам. На петербургской сцене его поставит молодой режиссер Хуго Эрикссен.

История про два города — Мальмё и Копенгаген — и их жителей быстро обретает метафорические черты и смыслы, так что режиссеру Хуго Эрикссену будет, где развернуть свою фантазию. А в открытом разговоре про этнические, лингвистические, социальные, культурные различия и сходства сегодня нуждаются если не все, то очень и очень многие.