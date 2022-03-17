Чехов, Островский и обэриуты: Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона

В сложные времена искусство, особенно театральное, способно не только ставить диагнозы, но и дарить надежду, а иногда — даже и исцелять душу, как бы пафосно это ни звучало. «Собака.ru» рассказывает о главных спектаклях в театрах Петербурга до конца сезона: от «Елизаветы Бам» в постановке Оскараса Коршуноваса в БДТ и «Бесприданницы» в версии Fulcro до «Будь здоров, школяр» Яны Туминой по тексту Булата Окуджавы в МДТ и «Вишневого сада» с Анной Ковальчук в Театре им. Ленсовета.
МАРТ
«Донг с фонарем на носу»
Когда: 19, 20 марта
Где: Большой театр кукол
Эдвард Лир больше известен, конечно, как детский поэт, с его обаятельной иронией, симпатичными нелепицами и «умной чепухой». А вот ученица Руслана Кудашова режиссер Алена Волкова обнаружила в его поэзии лирические произведения, герой которых переживает сильнейшее чувство любви. Меланхоличную сказку о преображении, потерях и новой жизни расскажут с помощью воды, дерева и стекла.
Павел Чинарев играет Серебрякова.
«Дядя Ваня»
Когда: 19, 20 марта
Где: «Приют комедианта»
Актер Евгений Серзин для режиссерского дебюта выбрал ни больше ни меньше как «Дядю Ваню» Антона нашего Чехова. Но фокус внимания сместится с рефлексирующего Ивана Петровича Войницкого на мысли, поступки, внутренние стремления всех участников спектакля. Сообща они попытаются докопаться до ответа на вечный вопрос: «Что делать, если кажется, что жизнь прожита зря?» Вместе с Олегом Рязанцевым суть существования будут искать Валерий Дегтярь, Дарья Мельникова, Павел Чинарев, Юрий Ершов, Илья Борисов и Вероника Жукова.
«Кошкин дом»
Когда: 19, 20 марта
Где: Театр «Зазеркалье»
Сказка Самуила Маршака издавалась тысячными тиражами, дважды экранизировалась — в 1938-м и 1958-м — многократно ставилась в детских театрах по всей стране. Теперь появился и мюзикл — написал его композитор Анатолий Шух, поставил Александр Петров. Душераздирающую историю о двух котятах, проявивших благородство души и приютивших тетю-кошку, которая немилостиво с ними обошлась, разыграют под запоминающуюся музыку, с юмором и любовью к каждому персонажу, а значит дидактический посыл прозвучит уже не так навязчиво.
Спектакль «Посмотри на него» также в постановке Романа Кагановича.
«Шиле»
Когда: 25, 26, 27 марта
Где: Театр ненормативной пластики (на «7 ярусе» Александринского театра)
Режиссер Роман Каганович, как правило, выбирает для постановок современные тексты (Мария Огнева, Анна Старобинец). На этот раз он ставит пьесу петербургского драматурга Анастасии Букреевой, созданную по мотивам реальных событий из жизни одного из самых значительных представителей австрийского экспрессионизма с элементами художественного вымысла. И имя этому живописцу и графику — Эгон Шиле. Посему не будет лишним предварительное знакомство с биографией творца, а заодно стоит узнать побольше о предыдущих работах режиссера. Ведь в этом случае искусство вполне может потребовать некоторых жертв.
«Елизавета Бам»
Когда: 26 марта
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Премьера этого спектакля прошла в феврале, но показов с тех пор было не так много. Интерес к обэриутам не отпускает литовского режиссера Оскараса Коршуноваса с момента его дебюта в 1990 году — «Здесь, чтобы быть там» по Александру Введенскому и Даниилу Хармсу. А «Елизавета Бам» стала текстом-талисманом, к которому режиссер возвращался снова и снова. Последняя по времени версия как раз и вышла на основной сцене БДТ. История про девушку, к которой являются люди в темном и обвиняют в том, чего она не совершала, звучит так, словно написана примерно месяц–полтора назад. На самом же деле прошло уже сто лет, а нам ничто не в урок.
АПРЕЛЬ
Фото с читки
«Красавец-мужчина»
Когда: 9 апреля
Где: Театр «На Литейном»
Юбилей драматурга Александра Островского — 200 лет со дня рождения — случится только в следующем году, но театры начали готовиться к празднику загодя. Сергей Грицай выбрал для постановки пьесу 1882 года «Красавец-мужчина». Режиссер и хореограф обещает, что будет не только смешно, но и глубоко драматично. Как и полагается в трагикомедии. Герои будут выражать себя не только вербально, но и пластически. В особенности, когда дело коснется сильных переживаний. Тем более, что у брачного афериста Аполлона Окоемова и у женщин, оказавшихся на его пути, их наберется предостаточно.
Фото репетиции
«Бесчестье»
Когда: 16 и 17 апреля
Где: Вторая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова — Каменноостровский театр
Режиссер Евгения Сафонова снова ставит на сцене Каменноостровского театра и выбирает романный текст — на этот раз Джона Максвелла Кутзее, которого называют «самым загадочным писателем из всех нобелевских лауреатов». Критики считают «Бесчестье» едва ли не главным его сочинением. История университетского профессора, потерявшего все — работу, статус, положение в обществе — на самом деле полемическое повествование о жестоком выборе: следует ли окончательно превратиться в ничто или все-таки стоит попытаться найти в себе остатки человеческого. Необходимо добавить, что местом действия здесь служит ЮАР, а временем — период апартеида.
Премьера пройдет в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».
Марлен Дитрих в фильме 1957 года.
«Свидетель обвинения»
Когда: 22 апреля
Где: «Балтийский дом»
Владимир Жуков дебютирует на сцене «БалтДома» постановкой знаменитой детективной пьесы Агаты Кристи. У московского режиссера есть как минимум один великий предшественник: в 1957-м пьесу экранизировал оскароносный Билли Уайлдер. Знаменитого лондонского адвоката, взявшегося защищать подозреваемого в убийстве состоятельной вдовы, сыграл Чарльз Лоутон. Вероятного убийцу — Тайрон Пауэр, а его жену Кристин, которая может подтвердить его алиби, — Марлен Дитрих. Конкурировать с Уайлдером будет, конечно, непросто, но попытка того стоит.
Андрей Могучий
«Материнское сердце»
Когда: апрель
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона под названием «Три толстяка», Андрей Могучий планирует выпустить в апреле спектакль по рассказам Василия Шукшина. Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. Метафизика окружающей их реальности как раз и прорастает сквозь эту инопланетность. Исследовать же первоначальную природу мира и бытия художественный руководитель БДТ умеет виртуозно.
Спектакль «Демагог» также в постановке Хуго Эрикссена.
«Ближний город»
Когда: апрель
Где: Новая сцена Александринского театра
Литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса отлично знают в Москве — в Театре им. Маяковского идут три постановки по его пьесам. На петербургской сцене его поставит молодой режиссер Хуго Эрикссен.
История про два города — Мальмё и Копенгаген — и их жителей быстро обретает метафорические черты и смыслы, так что режиссеру Хуго Эрикссену будет, где развернуть свою фантазию. А в открытом разговоре про этнические, лингвистические, социальные, культурные различия и сходства сегодня нуждаются если не все, то очень и очень многие.
Актеры театра «Мастерская» в съемке для «Собака.ru».
«Эшелон»
Когда: апрель
Где: «Мастерская»
Все время действия пьесы укладывается в одни сутки. Известный сюжет — в начале Великой Отечественной войны работников завода эвакуируют из города — драматург Михаил Рощин выводит на уровень античной трагедии: история лишается бытовых примет, а теплушка, в которой едут герои, превращается в подобие чистилища, где все предельно раскрываются.
Для режиссера Натальи Лапиной поезд, разумеется, не просто средство передвижения из точки «А» в точку «Б», а насыщенный художественный образ. Судьба оказывается одной из главных пассажирок эшелона, а голоса его обитателей сливаются в единое целое, становясь голосом народа и времени.
Яна Тумина
«Будь здоров, школяр»
Когда: апрель
Где: МДТ — Театр Европы
Для второй постановки в Малом Драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А рассказывать этот сюжет режиссер будет современными визуальными средствами. Например, используя граффити.
Марина Бурдинская
«Бесприданница»
Когда: конец апреля
Где: Fulcro
Еще один Островский в нашем дайджесте, только на этот раз — хрестоматийный. Дебютантка Марина Бурдинская (ее можно было увидеть в роли Медеи из Лодзи в кабаре «Цветы») вместе со своей командой попробует посмотреть на историю полуторавековой давности через призму начала 2020-х. А значит можно говорить об объективизации, российской глубинке, из которой почти невозможно вырваться, застывшем времени (потому что замирает оно не снаружи, а внутри человека) и, конечно, о несбывшихся мечтах.
«И грянул гром»
Когда: конец апреля
Где: музей «Фаберже», Дом Радио
Фонда «Альма Матер» продолжает развивать свою инклюзивную театральную программу. Этой весной Яна Савицкая сможет показать постановку «И грянул гром». Ее партнером выступила актер с аутизмом Павел Соломоник.
Спектакль по рассказу Рэя Брэдбери вырос из эскиза, показанного в октябре 2020-го. Научно-фантастический сюжет о путешествии во времени ради охоты на экзотические существа режиссер Савицкая рассматривает в первую очередь с точки зрения экологии, понимая это определение максимально широко: взаимоотношений Человека и другого Человека, Человека и Вещей, Человека и Пространства, Человека и Времени. И синхронно заводит речь об эффектах, как следствиях действий человека и совершенных им выборов.
МАЙ
Борис Павлович
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
Когда: 7 мая
Где: Театр им. Ленсовета
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так и не закончил его. Сегодня роман «Жизнь и мнения», наделавший шума в середине XVIII века, легко можно поместить на полку между, допустим, «Улиссом» Джойса и «Звуком и яростью» Фолкнера.
Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные.
Генрик Ибсен
«Привидения»
Когда: май
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных по тем временам тем — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, наверняка и с Ибсеном обойдется соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией.
Спектакль «Шатуны» также в постановке Романа Муромцева
«Сказки»
Когда: май
Где: «Балтийский дом»
Роман Муромцев продолжает исследовать русскую хтонь — на этот раз через русский и эстонский фольклор. Вспоминая его «Шатунов» — единственная по сию пору постановка романа Юрия Мамлеева в российском театре — можно предположить, что и в «Сказках» режиссер нагонит жути, напустит мистики и в принципе посмотрит на привычные и знакомые с детства сюжеты с необычного ракурса.
«Третье Кабаре»
Когда: май - июнь
Где: Fulcro
«Можно ли писать стихи после Холокоста?», — когда-то задался вопросом немецкий социолог Теодор Адорно. Как стало ясно позднее, не только можно, но и необходимо. И не только стихи. Это постановка — часть цикла «Кабаре Тридцать шестой год», в который входят спектакли «Цветы» и «Шутка». Документально-литературной основой послужили песни и воспоминания выживших в Холокосте. Команда спектакля работает над тем, чтобы композиции отозвались в первую очередь у молодой публики: как будто она сама их и сочинила. Соавторы Fulcro в этом проекте — группа Super Collection Orchestra. Они бережно создают аранжировку для каждой песни
ИЮНЬ
Анна Ковальчук
«Вишневый сад»
Когда: 3, 4 июня
Где: Театр им. Ленсовета
«Вишневый сад» — пьеса-загадка, к которой режиссеры подбирают ключи вот уже больше века. Режиссер Уланбек Баялиев на роль Раневской позвал Анну Ковальчук — приму ленсоветовской сцены и одну из самых красивых актрис петербургских театров. Так что новая версия «Сада» будет, конечно же, про Красоту, наши попытки ее постичь и разобраться, возможно ли жить без нее. А еще авторы попытаются понять, почему Чехов называл эту пьесу комедией, отыскивая в тексте «трагический нелепый юмор, юмор у края бездны».
Спектакль «Сон в летнюю ночь» также в постановке Ивана Поповски.
«Двенадцатая ночь»
Когда: конец сезона
Где: Театр им. Ленсовета
Шекспировская «Двенадцатая ночь», прежде всего, игра театральная, с сопутствующими ей нелепицами, переодеваниями, (не)узнаваниями и счастливым финалом. Режиссер Иван Поповски несколько лет назад поставил в «Мастерской Петра Фоменко» «Сон в летнюю ночь» — легкую, изящную, смешную фантазию, очаровавшую буквально всех. Наверняка и на этот раз все обернется заразительной историей о любви, верности и сказочном волшебстве.
«Короткие проводы» (рабочее название)
Когда: 4, 5 июня
Где: театра post (в Екатерининском собрании)
Жанр будущей премьеры сами авторы (Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий
Коробков, Иван Николаев, Алена Старостина) определяют как спектакль-акцию. Любой желающий сможет ознакомиться со всеми постановками театра post, в том числе и самыми редкими, которые представят в формате тотальной инсталляции, размещенной в пустом пространстве Екатерининского собрания. Ретроспективный взгляд будут формировать в режиме реального времени — декорации-части спектаклей соберут на глазах у зрителей.
Накопленные за прошедшую десятилетку отзывы публики и критиков тоже пойдут в работу — ими дополнят «облако тегов», показывая таким образом многообразие взглядов и фокусов: театральный, технический, критический, зрительский.
Партнером проекта выступает «Петербург-концерт».
Анастасия Паутова в спектакле «Елка у Ивановых»
«Елка у Ивановых»
Когда: конец сезона
Где: НеБДТ
Еще один спектакль по обэриутам да еще и в жанре трэш-трагедии. Выпускники режиссерского курса Льва Эренбурга покажут на что способны. Тем более, что постановка успела отметиться на гастролях в Нарве.
Поэт Александр Введенский написал пьесу о странном убийстве, произошедшем в канун Нового года, за которым последовала серия не менее удивительных событий. Алогичность и иррациональность происходящего лишь в очередной раз подтверждает: словами описать случившееся больше не представляется возможным, разрыв между причиной и следствием и нарушение логики рационально развивающегося действия приводят к тому, что единственно возможным выходом становится смерть.
«Пиковая дама»
Когда: июнь
Где: театр «Зазеркалье»
«Что наша жизнь – игра» — наконец, эти слова знаменитой арии Германа прозвучат и в «Зазеркалье». Судьба, фатализм, игра жизни, дилемма смерти и любви — все эти темы будут акцентированы в постановке режиссера Александра Петрова. Петербург же в этой мистической и фантасмагорической истории предстанет, как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, обитающих здесь. В спектакле будут заняты ведущие солисты «Зазеркалья». В партии Германа выступит любимый оперной публикой Дмитрий Каляка. Пожалуйста, подождите
Соня Дымшиц
«И на старуху…»
Когда: июнь
Где: Fulcro
Один из приглашенных актеров театра Fulcro Влад Никитин (в кабаре «Цветы» он исполняет роль того, кто в ходе спектакля «покупает» грехи у зрителей) вместе с режиссером и драматургом Соней Дымшиц решил осмыслить двухлетний опыт работы в скорой помощи как опыт столкновения с системой в театральном процессе. Так и родилась эта пьеса — история в духе магического реализма, предельно точно описывающая мир, в котором мы все сегодня оказались.
Спектакль «Сон в летнюю ночь» также в постановке Руслана Нанавы.
«Урожай»
Когда: июнь
Где: «Театр на Васильевском»
Четверо молодых людей отправляются на сбор яблок, но битва за урожай превращается в серию откровений касательно человеческой натуры и переживание неожиданного экзистенциального опыта.
Павел Пряжко был одним из главных драматургов нулевых и десятых, остается им и сейчас, продолжая расширять представления о театре. Текст «Урожая» позволяет поставить его и как комедию, и притчу, и абсурдистскую историю. Режиссер Руслан Нанава способен легко соединить эти жанры и рассказать о взрослении и внутренней зрелости.
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