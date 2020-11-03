Александр Молочников поставит спектакль по роману Трумена Капоте в рамках экспериментального проекта БДТ о современной режиссуре

Проект стартует театральным сериалом режиссера Дениса Хусниярова «В поисках утраченного времени» по мотивам романа Марселя Пруста. Пятичастная постановка открывается «Прологом», премьера которого состоится 29 ноября на Второй сцене БДТ. По замыслу Хусниярова, «Пролог» станет гидом по роману Пруста, «инструкцией по восприятию». В сценографии спектакля использован образ сгоревшего собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже как образ катастрофы и ожидания обновления.

Следующие три части театрального сериала расскажут о трех историях любви главного героя. первая серия будет посвящена первой возлюбленной Жильберте, вторая — чувствам к герцогине Германтской, а третья — любви к простой девушке Альбертине.

Следующей премьерой в рамках проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре» станет программа «Возможности легкого жанра» режиссера Кирилла Вытоптова — триптих о комедийных пьесах разных эпох. В декабре состоится премьера спектакля «Водевиль Дилетант» по пьесе «Лира напрокат» Василия Шкваркина. «Возможности легкого жанра» продолжатся спектаклей «Любовь — книга золотая» по произведению Алексея Толстого и постановкой по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева «Солнечная линия».

В рамках проекта БДТ представит свой новый спектакль режиссер Александр Молочников — постановку «Хладнокровное убийство» по одноименному роману Трумена Капоте. Четвертым участником проекта станет Евгения Сафонова — онапредставит спектакль «Бесчестье» по роману лауреата Букеровской премии Джона Кутзее.