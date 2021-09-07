Премьеры Могучего, продолжение проекта «Четыре» и масштабные гастроли в Москве: БДТ рассказал о планах на новый (104-й!) сезон

Как рассказали «Собака.ru» в БДТ, откроется новый сезон масштабными гастролями «БДТ в Москве» (с 13 сентября по 24 октября), представляющими современный портрет сегодняшнего БДТ. В рамках гастролей состоятся московские премьеры спектаклей «Что делать», «Джульетта» и «Несолнечный город», а также кинопоказ нового спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

На Основной сцене БДТ, которая уже готовится к открытию, художественный руководитель театра Андрей Могучий выпустит спектакль с Ниной Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина. Также на Основной сцене состоится премьера спектакля «Елизавета Бам» по произведениям Даниила Хармса в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, а японский режиссер Мотои Миура выпустит спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, премьера которого откладывалась ранее из-за пандемии.

Кроме того, началась работа по разработке концепции спектакля с рабочим названием «Праздник мыльных пузырей» — главный художник БДТ Эдуард Кочергин выпустит спектакль по собственной книге «Завирухи Шишова переулка. Василеостровские притчи». Также планируется спектакль «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена в постановке режиссера Романа Мархолиа.