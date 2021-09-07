Премьеры Могучего, продолжение проекта «Четыре» и масштабные гастроли в Москве: БДТ рассказал о планах на новый (104-й!) сезон

Художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий рассказал о планах театра на новый, 104-й по счету сезон. Новые премьеры худрука, продолжение проекта «Четыре» и масштабные гастроли в Москве — рассказываем подробнее.
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Igor Grochev / Shutterstock.com
Как рассказали «Собака.ru» в БДТ, откроется новый сезон масштабными гастролями «БДТ в Москве» (с 13 сентября по 24 октября), представляющими современный портрет сегодняшнего БДТ. В рамках гастролей состоятся московские премьеры спектаклей «Что делать», «Джульетта» и «Несолнечный город», а также кинопоказ нового спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
На Основной сцене БДТ, которая уже готовится к открытию, художественный руководитель театра Андрей Могучий выпустит спектакль с Ниной Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина. Также на Основной сцене состоится премьера спектакля «Елизавета Бам» по произведениям Даниила Хармса в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, а японский режиссер Мотои Миура выпустит спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, премьера которого откладывалась ранее из-за пандемии.
Кроме того, началась работа по разработке концепции спектакля с рабочим названием «Праздник мыльных пузырей» — главный художник БДТ Эдуард Кочергин выпустит спектакль по собственной книге «Завирухи Шишова переулка. Василеостровские притчи». Также планируется спектакль «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена в постановке режиссера Романа Мархолиа.
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Anna Krivitskaya / Shutterstock.com
До конца года в репертуаре БДТ появятся дипломные спектакли выпускников режиссерской мастерской Андрея Могучего. Первой премьерой станет спектакль для семейного просмотра «Черная скрипочка» по сказке Ульфа Старка, которого называют наследником литературной традиции Астрид Линдгрен. Над спектаклем работает режиссер Фамил Джавадов, премьера состоится 30 октября на Второй сцене БДТ. На Малой сцене состоится премьера спектакля «Джордж Каплан» режиссера Арсения Бехтерева по пьесе современного французского драматурга Фредерика Зоннтага. Также свои дипломные спектакли готовят выпускники мастерской Могучего Арсений Мещеряков, Борис Заруцкий, Елизавета Дороничева и Глеб Пихлакас.
Сезон 2021/22 станет первым для нового набора режиссерской мастерской Андрея Могучего — 19 студентов, которым предстоит учиться на базе БДТ, также присутствовали на сборе труппы.
В этом сезоне впервые будут подведены итоги драматургического конкурса БДТ — Премии имени Дины Шварц, учрежденной в 2021 году к столетию со дня рождения легендарного заведующего литературной частью БДТ. По правилам конкурса, 1 октября экспертный совет премии, который в этом году возглавляет драматург Иван Вырыпаев, объявит шорт-лист премии (прием заявок завершился 1 сентября — в театр их было прислано около 300). Далее участники приступят к написанию пьес специально для БДТ, а в апреле 2022-го года будет объявлена пьеса-победитель, которую театр принимает к постановке. Автор пьесы также получит денежный приз.
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