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Основная сцена БДТ закрывается на полгода для проведения ремонта

Основную сцену Большого драматического театра имени Товстоногова могут закрыть на полгода для проведения ремонта. Он необходим, чтобы устранить замечания после капитального ремонта 2011-2014-х годов.

  • Фото: пресс-служба БДТ

С 1 апреля Большой драматический театр продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании на набережной реки Фонтанки. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе БДТ, начинается «очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014-х годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше».

На данный момент завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап работ — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ. Также в здании БДТ на Фонтанке планируется проведение ремонтных работ на кровле театра.

В период проведения работ БДТ будет играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр на площади Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Также при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России. Подробности о жизни театра на период ремонта будут опубликованы дополнительно. Завершение всех указанных работ планируется в четвертом квартале 2021 года.

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