Основная сцена БДТ закрывается на полгода для проведения ремонта

С 1 апреля Большой драматический театр продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании на набережной реки Фонтанки. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе БДТ, начинается «очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014-х годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше».

На данный момент завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап работ — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ. Также в здании БДТ на Фонтанке планируется проведение ремонтных работ на кровле театра.

В период проведения работ БДТ будет играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр на площади Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Также при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России. Подробности о жизни театра на период ремонта будут опубликованы дополнительно. Завершение всех указанных работ планируется в четвертом квартале 2021 года.