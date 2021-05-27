Михаил Боярский объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Театр»

«Собака.ru» записала видеообращение: народный артист Михаил Сергеевич Боярский объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Дарья Шамина и Fulcro
Куратор и режиссер
Театральный феномен: куратор Дарья Шамина с артистами мастерской Фильштинского основали театральный проект FULCRO и за полгода стали городской сенсацией! Они превратили бывший завод на Курляндской в штаб-квартиру, вместе со зрителями реанимировали жанр сайт-специфик, добавив к прогулкам соучастие и шампанское! Результат — грандиозный солд-аут до сентября.
Лариса Афанасьева и Упсала-цирк
Режиссер и директор
За двадцать лет работы цирк-лаборатория под руководством Ларисы Афанасьевой стал главным театральным терапевтом Петербурга: хулиганы здесь становятся профессиональными артистами, а зритель исследует свои корни и память на новом документальном спектакле «Перья».
Виктория Терешкина
Балерина
Самая закрытая прима Мариинского театра стала примой в 24, недавно получила звание народной, а в этом году отмечает двадцатилетие работы с труппой, прямо накануне премьеры блокбастера «Дочь фараона» Алексея Ратманского.
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Фото: Станислав Левшин, предоставлены пресс-службой БДТ
Сергей Дрейден
Актер и художник
Легендарный ленинградский и петербургский актер, широкому зрителю знакомый по перестроечному хиту «Окно в Париж» и снятому одним кадром в Эрмитаже «Русскому ковчегу», вернулся на сцену БДТ. И, как и всегда виртуозно и филигранно, играет главную роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего по мотивам вселенной Олеши «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
Анна Блинова
Актриса
У Александринского театра появилась прима! За пять лет Анна Блинова сыграла практически в каждом премьерном спектакле театра, а в 2020 году получила главную роль экзальтированной «femme fatale» в спектакле «Нана» Андрия Жолдака по мотивам романа Золя. А сразу после нее сыграла лидера политической партии в «Честной женщине» Валерия Фокина.
Кирилл Люкевич и Никита Касьяненко
Режиссер, актер и художник
Режиссер Кирилл Люкевич и граффити-художник Никита Касьяненко создали спектакль-ппроменад «4elovekvmaske»: они провели театральных критиков по гаражам, заброшкам, ж/д путям и получили за свой эксперимент Золотую маску! А еще, вместе сделали уличный спектакль-концерт про Цоя, с песнями, танцами и допингом для театра ЦЕХЪ.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
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