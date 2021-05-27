Михаил Боярский объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Театр»

Анна Блинова

Актриса

У Александринского театра появилась прима! За пять лет Анна Блинова сыграла практически в каждом премьерном спектакле театра, а в 2020 году получила главную роль экзальтированной «femme fatale» в спектакле «Нана» Андрия Жолдака по мотивам романа Золя. А сразу после нее сыграла лидера политической партии в «Честной женщине» Валерия Фокина.