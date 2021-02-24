Сталин, песок и Дрейден: Какой вышла третья часть «Трех толстяков» в БДТ — театрального сериала Андрея Могучего?

Сергей Дрейден из той нечасто встречающейся породы актеров, которых посади спиной к залу у арьера, и все равно будет интересно смотреть и наблюдать. Что, собственно, и происходит вплоть до третьего акта, который в итоге погребает под собой, как уже известный зрителю песок, хрупкую систему, так старательно выстраиваемую первые два с половиной часа действия. Здесь в рифмованной и как бы ироничной форме (привет «Славе» Гусева и Богомолова) рассказывается история мальчика Вани Тубова (эту роль в очередь играют юные Валентин Мендельсон и Лаймон Ронис). Его папу-авиаконструктора (Василий Реутов), мечтавшего о космосе, арестовывают, затем бесследно исчезает и мама (Нина Александрова), а Ваня вместе со старшей сестрой Таней (Ольга Ванькова) фактически остаются сиротами. У них, правда, еще имеется гротескный каламбурящий дедушка (похожий на доброго домового Дмитрий Воробьев), выходы которого столь эпизодичны и непродолжительны, что по факту его и нет. Со сцены тем временем льется каскад банальностей и очевидностей, упакованных в форму, напоминающую о позднесоветском театре 1980-х. Сперва материализуется гигантский таракан (Анатолий Петров в рыжем парике), когда-то неосторожно спасенный сердобольным мальчиком, который — вуаля! — волею режиссера и усилиями гримеров превращается, конечно же, в товарища Сталина. Безликие люди в синих энкавэдэшных шинелях метафорически мучают папу, облаченного в скафандр и подвешенного на лонже, раскачивая его туда-сюда. Гигантский — во всю сценическую высь — сталинский портрет «пожирает» оставшихся ваниных родственников и просто безвестных людей (привет «Метрополису» Ланга). Тане устраивают в школе показательное судилище, требуя отречься от отца. И так далее. Все происходит то ли наяву, то ли в воображении ребенка – реальность смешивается с детской фантазией так, что уже и не разделишь. Завершает удивительный визуальный ряд серия портретов детей, чьих родителей определили врагами советского народа. Экраном для проекции служит упомянутое изображение Великого кормчего – детские лица на мгновение совмещаются с лицом того, кто на протяжении почти тридцати лет успешно взращивал в жителях своей страны страх и покорность.