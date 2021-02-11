6 молодых героев из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Константин Бинкин

@niknib

Если режиссер или хореограф хочет, чтобы его спектакль выглядел как произведение современного искусства, он немедленно звонит художнику по свету Бинкину. И вот результат: Константина трудно было застать в Петербурге до карантина. Уже несколько лет он приезжает в родной город на пару дней в месяц: перед выпуском нового спектакля с хореографами Мариинского театра Ильей Живым и Юрием Смекаловым или перед премьерой громкой (и очень красивой!) постановки «Аустерлиц» Евгении Сафоновой.

В остальное время Бинкин работает глобально в прямом смысле этого слова: мировое турне с Сергеем Полуниным и постановки в главных театрах России: от Большого (ждите ближе к лету премьеру Made in Bolshoi хореографа Антона Пимонова) до «Урал Опера Балет» (кто не видел фееричный «Приказ короля» Вячеслава Самодурова — это огромное упущение!). В результате у Бинкина три номинации на «Золотую маску» и уже расписанный график до конца сезона 2021-го, в том числе и балет «Ромео и Джульетта» в лондонском Альберт-холле.

«Самая сложная работа, с которой я сталкивался, — это премьера балета “Ромео и Джульетта” Йохана Кобборга на Арена-ди-Верона в 2019 году. Мы готовили все виртуально, а саму площадку получили для прогона только в день спектакля, и итоговый свет я увидел вместе со зрителями. Все прошло отлично, но пару седых волос в этот день я точно заработал».

Потомственный художник по свету (дедушка работал с легендой ленинградского театра режиссером Николаем Павловичем Акимовым) вырос в закулисье Мариинского театра, где трудились родители (тоже художники по свету!). Нарушив семейную традицию и желая получить профессию с графиком «с девяти до шести», а не 24/7, Константин пошел в школу при ИНЖЭКОНе, но через год экономику возненавидел — к счастью для нас, Театральная академия и наследственность победили.

«Когда я был простым оператором светового пульта в Мариинском, первым в меня как в художника поверил хореограф Максим Петров. Вместе с ним мы выпустили балет “Дивертисмент короля”, а через пару лет я ушел из театра, чтобы успевать заниматься несколькими проектами одновременно в разных городах и странах. В моей профессии постоянно появляется что-то инновационное, но самое главное — это идея, а не инструменты».