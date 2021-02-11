6 молодых героев из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Редакции «Собака.ru» продолжает рассказывать про прекрасных сверхновых героев Петербурга. Во второй части материала — многообещающие актеры, танцовщик из Мариинского театра, художник по свету, супермодель и идеолог самых веселых вечеринок города. Они вам еще покажут!
Федор Федотов
В канун Нового года актер ТЮЗа и Социально-художественного театра проснулся знаменитым — в прокат ворвались «Серебряные коньки». Историю любви неунывающего разносчика пирогов и аристократки, одержимой научными знаниями, обаятельно разыграли в имперских декорациях зимнего Петербурга дебютанты Федор Федотов и Соня Присс. С раннего детства и вплоть до поступления в Театральную академию Федор занимался хоккеем, и это ему неожиданно пригодилось: герои исторической мелодрамы буквально живут на коньках, лихо рассекая лед на реках и каналах. Зрители отреагировали с воодушевлением: триумф «Серебряных коньков» измеряется доброжелательным «сарафаном» и миллионами бокс-офиса, а личный успех Федора — волнением поклонниц в соцсетях и неофициальным званием сверхнового романтического героя нашего времени.
«Вирус, конечно, здорово всех подкосил, и хочется, чтобы он наконец отступил, чтобы люди сняли маски, снова стали здороваться за руку и обниматься, вернулись в театр и в кино. Фильмы еще можно приучить себя смотреть в одиночку, сидя за монитором, каждый за своим, но театр без зрителей, без энергии полного зала — это не театр, а что-то другое. И все равно я счастлив выходить на сцену в своих любимых спектаклях, а скоро должны начаться и съемки. Проекты из суеверия не назову, но один из них — телевизионная историческая мелодрама, а другой — спортивная драма, сериал для сетевой “площадки”, актуальный формат. Надеюсь, будут и другие фильмы, другие роли — год только-только берет разгон».
Лиза Романова
Первый эксклюзивный контракт модель и музыкант из Петербурга получила в 18 лет — и сразу от креативного директора Gucci Алессандро Микеле. В 2020-м Лиза основала свое модельное и кастинговое агентство Souls & Faces Cast (Europe+Worldwide). Записывает эльфийские инди-поп баллады под псевдонимом foxy. Недавно начала осваивать арт-менеджмент.
«В моих планах на 2021-й — закончить факультет экономики и бизнес-администрирования University of Amsterdam, переехать в Лос-Анджелес и продолжить сотрудничать с брендами. В начале января у меня состоялась личная встреча и съемка с одним из самых любимых дизайнеров Алессандро Дель Аква для бренда N21. Как музыкант хочу выпустить альбомы и на английском, и на русском языке».
Максим Зенин
Об артисте балета Мариинского театра Зенине хореограф Владимир Варнава говорит как об одном из самых интеллектуальных юных танцовщиков. Работая в труппе четвертый сезон, Максим выходит не только в классике, но и в контемпорари, оттачивая пластику в актуальных работах Варнавы «Дафнис и Хлоя» и «Бык на крыше».
«В Академии русского балета, которую я окончил, было мало уроков по современному танцу. И родители спасали меня каждое лето, отправляя на разные стажировки, в том числе в Английский национальный балет и компанию Жана-Кристофа Майо в Княжество Монако, где я получал бесценный опыт».
На карантине, когда офлайн-жизнь мирового балета была поставлена на паузу, Максим участвовал в кампейнах бренда House of Leo и выступил соавтором видеоэтюда на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» с хореографией Ильи Живого, костюмами Леонида Алексеева и режиссурой Андрея Коровко.
«Да, мне нравится индустрия моды, но танец и балет для меня первостепенен. Я хочу достичь всех возможных вершин и взять все от этой профессии. Совсем недавно у меня появился свой педагог в театре, и “балетные” мечты могут стать реальностью. Классика — невероятный алгоритм и сложные формулы, и сейчас у меня есть возможность разрешить их, при этом не бросая современный танец».
-
На Варваре: лонгслив MM6 (ДЛТ), корсет и брюки 404 not found, серьги, подвеска, кольцо и браслет TOUS.
Варя Альтова
LV Party — это проект под лозунгом «Твоя Любимая Вечеринка», который полтора года назад запустила внучка культового сатирика Семена Альтова Варя вместе с подругой Лизой Догварь. Их нарядные камерные вечеринки, например, в недавно отреставрированном особняке Путилова — альтернатива рейвам. Студентка Высшей школы менеджмента СПбГУ цитирует в инстаграме Махатму Ганди и Земфиру.
«Время карантина мы использовали для доработки деталей LV Party и готовы провести новое мероприятие сразу после снятия ограничений. Правда, c каждым разом желающих принять участие становится все больше, но для нас важно сохранить изначальную концепцию: “вечеринка для друзей и их друзей”».
Константин Бинкин
Если режиссер или хореограф хочет, чтобы его спектакль выглядел как произведение современного искусства, он немедленно звонит художнику по свету Бинкину. И вот результат: Константина трудно было застать в Петербурге до карантина. Уже несколько лет он приезжает в родной город на пару дней в месяц: перед выпуском нового спектакля с хореографами Мариинского театра Ильей Живым и Юрием Смекаловым или перед премьерой громкой (и очень красивой!) постановки «Аустерлиц» Евгении Сафоновой.
В остальное время Бинкин работает глобально в прямом смысле этого слова: мировое турне с Сергеем Полуниным и постановки в главных театрах России: от Большого (ждите ближе к лету премьеру Made in Bolshoi хореографа Антона Пимонова) до «Урал Опера Балет» (кто не видел фееричный «Приказ короля» Вячеслава Самодурова — это огромное упущение!). В результате у Бинкина три номинации на «Золотую маску» и уже расписанный график до конца сезона 2021-го, в том числе и балет «Ромео и Джульетта» в лондонском Альберт-холле.
«Самая сложная работа, с которой я сталкивался, — это премьера балета “Ромео и Джульетта” Йохана Кобборга на Арена-ди-Верона в 2019 году. Мы готовили все виртуально, а саму площадку получили для прогона только в день спектакля, и итоговый свет я увидел вместе со зрителями. Все прошло отлично, но пару седых волос в этот день я точно заработал».
Потомственный художник по свету (дедушка работал с легендой ленинградского театра режиссером Николаем Павловичем Акимовым) вырос в закулисье Мариинского театра, где трудились родители (тоже художники по свету!). Нарушив семейную традицию и желая получить профессию с графиком «с девяти до шести», а не 24/7, Константин пошел в школу при ИНЖЭКОНе, но через год экономику возненавидел — к счастью для нас, Театральная академия и наследственность победили.
«Когда я был простым оператором светового пульта в Мариинском, первым в меня как в художника поверил хореограф Максим Петров. Вместе с ним мы выпустили балет “Дивертисмент короля”, а через пару лет я ушел из театра, чтобы успевать заниматься несколькими проектами одновременно в разных городах и странах. В моей профессии постоянно появляется что-то инновационное, но самое главное — это идея, а не инструменты».
-
На Лизе: туфли Amina Muaddi (Babochka Concept Store), колье, декоративный ремень, бра и юбка Meowshka Vintage, майка 404 not found, декоративный пояс OLA OLA.
Елизавета Шакира
Актриса с модельным бэкграундом только в прошлом году окончила вуз, а уже играет Ларису Огудалову в «Вещи» — резонансной современной адаптации театром «Суббота» «Бесприданницы» Островского с хештегами, соцсетями и айфонами. В кино Лиза соблазняла Николая Комягина из Shortparis в попавшей в Канны короткометражке «Сложноподчиненное», была мачехой Александры Ревенко в «Содержанках» Константина Богомолова и обаятельной советской кокеткой в серии Instagram-роликов аккаунта @nowellrussia (четверть миллиона просмотров!).
«Мне повезло с мастером Анной Алексахиной — это она рассказала, когда я еще училась на четвертом курсе, что в “Субботе” ищут актрису на “Бесприданницу”. Из-за карантина премьера перенеслась с апреля 2020-го на сентябрь — мы еще не сыграли десять первых спектаклей, поэтому каждый раз это очень трепетно.
В прошлом году на съемках сериала “Медиум” я сама исполнила каскадерский трюк — прыгнула с высоты 10 метров. Сейчас я снимаюсь в проекте Максима Свешникова “Контейнер” для платформы Start. Играю дочь замминистра, которая доставляет ему много проблем. Главную роль исполняет Оксана Акиньшина, моего отца играет Филипп Янковский, а мачеху — Маруся Фомина. Также на площадке буду пересекаться с Юлией Ауг, чего жду с нетерпением, — она великая. Утверждение на этот проект привело к огромному количеству проб в столице, как будто она вьет сети и пытается меня заманить. Но мне хочется оставаться в Петербурге, здесь я родилась, здесь мои энергия и комфорт».
Текст: Алина Исмаилова, Ксения Морозова, Екатерина Резникова, Игорь Топорков, Ольга Угарова, Елена Анисимова
Фото: Виктория Назарова, Маргарита Смагина
Креативный продюсер: Лима Липа
Стиль: Валерия Ниренштейн, Эльмира Тулебаева, Лилия Давиденко
Визаж и волосы: Ольга Колесова, Екатерина Басманова
Свет: Skypoint
Локация: @x.potsepnya
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.