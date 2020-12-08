Максим Матвеев, Варвара Шмыкова и Павел Табаков сыграют в аудиоспектакле по роману «Война и мир» для «Мобильного Художественного театра»

Той Москвы больше нет, и уже не было, когда Лев Толстой создавал свой роман. 1800-е. Город, который скоро почти полностью будет уничтожен пожаром, пока что живет празднично и в заботах о маскарадах, концертах и балах. Юная Наташа Ростова, помолвленная с Андреем Болконским, переживает сильнейшие эмоциональные потрясения от одного только запретного поцелуя, еще не догадываясь о тех кошмарах, которые предстоит пережить и ей, и всем, кого она знает, совсем скоро, в 1812 году.

Аудиоспектакль-прогулка по городу-призраку от Кудринской площади до улицы Воздвиженка — напоминание о том, что ничто не вечно, а особенно хрупко именно то, что, как кажется, будет всегда.

Запись спектакля проходила в разных городах — Варвара Шмыкова записывалась в Москве, а голос Максима Матвеева записали в Петербурге. Актер Павел Табаков озвучит роль Николая Ростова. Аудиоспектакль «Война и мир» появится в приложении «Мобильного художественного театра» в 20-х числах декабря.

Напомним, студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова. В январе «Мобильный Художественный театр» представил премьеру — спектакль «Я жила» с Елизаветой Боярской о пути Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду. Весной «Мобильный Художественный театр» также выпустил три новых спектакля про самоизоляцию.