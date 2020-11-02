По сюжету, основанному на запрещенных цензурой глав «»12 стульев» Ильфа и Петрова, охота за фамильными ценностями для Кисы — последний шанс вернуться к блестящей жизни на широкую ногу. В этом он не одинок, на дворе 1927 год — последний для НЭПа, когда еще можно выторговать себе место под солнцем. Состояние перехода от старого режима к новому, дезориентация и бесшабашная свобода делают комбинаторами Кису и всех прочих героев спектакля.

«Новый спектакль Серзина в «Приюте комедианта» — история Кисы Воробьянинова, одного из главных героев «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Привычно читатели и постановщики представляют разжалованного предводителя дворянства дряхлым стариком, в некотором смысле «жертвой» Остапа Бендера. Но Серзин обращается к запрещенным цензурой главам романа о юности Воробьянинова и доказывает, что этот герой — «мот и бонвиван» похлеще самого великого комбинатора», — говорят в театре.

Над постановкой Серзин работает вместе с постоянными соавторами — художником Соней Матвеевой, композитором Евгением Серзиным и хореографом Анной Закусовой. Почти все роли репетируют сразу два состава артистов. Главную роль Кисы Воробьянинова режиссер исполнит сам в дубле с актером МХТ имени Чехова Евгением Переваловым. Роль Остапа досталась Илье Делю и Алексею Ведерникову, отца Федора — Илье Борисову и Олегу Рязанцеву, а роль Мадам Грицаццевой исполнят заслуженная артистка России Татьяна Полонская и Юлия Башорина.

Как рассказали «Собака.ru» в «Приюте комедианта», актрису на роль Лизы, любовницы Кисы, режиссер выбирал с помощью большого кастинга — театр получил больше 200 заявок от актрис из Москвы и Петербурга. В итоге на роль утвердили актрису Театра на Литейном Яну Оброскову.

Премьерные показы спектакля Семена Серзина «Киса» пройдут 19, 20 и 21 декабря на сцене театра «Приют комедианта», начало в 19:00.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер грядущего фильма «Человек из Подольска» — дебюта актера и режиссера Семена Серзина в полном метре. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Владимир Майзингер и фронтмен группы OQJAV Вадик Королев (который не понимает, что происходит). Посмотрите прямо сейчас!