Актер Михаил Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

О необходимости создать Российский тюремный театр Ефремов сообщил в ходе встречи с Общественной наблюдательной комиссией Москвы. Ранее актер также заявил, что оставлять сцену во время заключения не намерен. Он уже договорился с начальником СИЗО №5 «Водник», где отбывает заключение — это единственный изолятор Москвы, в котором оборудована сцена — что прочитает для сотрудников пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». Текст был специально написан Охлобыстиным для Ефремова и, по мнению автора, передает ощущение неопределенности и грядущей катастрофы.

Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом днем 3 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев — а потом сказал, что его не так поняли. По словам защитника, вопрос о признании вины на допросе вообще не поднимался. Также Пашаев заявил, что актер готов усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. В конце июля Ефремов также отказывался признать вину в совершении аварии. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, это было зафиксировано в материалах дела.

3 сентября, во время заседания Пресненского суда Москвы, актер Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Прокурор попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем в течение трех лет. 8 сентября прошло заключительное заседание по делу актера Михаила Ефремова, в ходе которого актера признали виновным в совершении ДТП и приговорили к 8 годам лишения свободы.