В ходе заседания суда, которое прошло сегодня утром, 3 сентября, Ефремов признался в совершении ДТП. «Я признаю свою вину», — сказал актер в начале судебного заседания, после чего, как пишет «Медуза», ему не дали возможности говорить. Ранее Ефремов давал показания по делу и называл себя виновным только в «пьянстве», но не в аварии. «Я понимал, что если признавать вину, срок будет ниже. Тут есть моя вина — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — говорил 31 августа актер.

Государственный обвинитель заявил на прениях в Пресненском суде что вина Михаила Ефремова доказана. Прокурор попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима с запретом на управление транспортным средством в течение трех лет. Также прокурор считает, что Ефремов не раскаялся и не признал вину, поэтому смягчающих обстоятельств нет — без реальной изоляции актера от общества его исправление невозможно. «Звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем», — добавил прокурор.

Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом днем 3 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев — а потом сказал, что его не так поняли. По словам защитника, вопрос о признании вины на допросе вообще не поднимался. Также Пашаев заявил, что актер готов усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. В конце июля Ефремов также отказывался признать вину в совершении аварии. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, это было зафиксировано в материалах дела.