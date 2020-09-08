Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП на Смоленской площади и приговорил к 8 годам лишения свободы

Суд вынес обвинительный приговор по делу актера Михаила Ефремова. «Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — огласила приговор судья Елена Абрамова. В приговоре она отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Согласно результатам психиатрической экспертизы, у Ефремова диагностировано органической расстройство личности, которое не сильно выражено и не мешает актеру осознавать характер своих действий. В настоящее время у Ефремова не выявлено клинических признаков наркомании и токсикомании. Суд посчитал выводы экспертов обоснованными и согласился считать актера вменяемым.

Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом днем 3 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев — а потом сказал, что его не так поняли. По словам защитника, вопрос о признании вины на допросе вообще не поднимался. Также Пашаев заявил, что актер готов усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. В конце июля Ефремов также отказывался признать вину в совершении аварии. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, это было зафиксировано в материалах дела.

3 сентября, во время заседания Пресненского суда Москвы, актер Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Прокурор попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем в течение трех лет.