Как Алексей Мишин воспитал 12 олимпийских команд и превратил фигурное катание в точную науку

Олды помнят его легендарные парные прокаты с Тамарой Москвиной на чемпионате СССР, а ньюфаги знают как самого титулованного тренера в мужском одиночном катании. Мишин готовил спортсменов к 12 (!) Олимпийским играм, подарил нам суперзвезд-одиночников Алексея Ягудина и Евгения Плющенко (великий ренессанс на Олимпиаде-2014 — заслуга Мишина!), взрастил серебряную чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, приложил руку к становлению супергероя Кортина д’Ампеццо Петра Гуменника и двукратного чемпиона России Евгения Семененко (чуем, еще увидим на олимпийском пьедестале в 2030 году!). В этом году Алексей Мишин пополнил список лауреатов премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — и это тот случай, когда представлять героя, кажется, уже не нужно.
Важно: Профессор (именно так называет Алексея Николаевича ледовое комьюнити!) — первооткрыватель научного подхода к тренировкам (удочки, жилеты-трекеры, а также твиззлы и «блинчики» — система Мишина!). И база: в петербургскую школу «Звездный лед», которую Мишин возглавляет уже более 10 лет, — очередь на годы вперед.
Стал спортсменом
Все, что ни делается, все к лучшему — даже если речь идет о выборе между катанием и государственной тайной. Алексей Мишин учился в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина) на факультете автоматики и вычислительной техники. А после окончания был распределен на работу в Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова. И вот тут случился сюжетный твист. Мишину предстоял выбор: работать с технологиями второго уровня секретности, но тогда выезд из страны, даже представляя ее на соревнованиях, невозможен. Или закончить с инженерным делом — и посвятить жизнь фигурному катанию. Алексей Николаевич выбрал спорт. И не прогадал!
Прайм Мишина-спортсмена пришелся на время, когда он начал выступать в парном фигурном катании с Тамарой Москвиной. Легендарным стал сезон-1968/69: спортсмены из Ленинграда завоевали золото чемпионата СССР, серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы.
«Хотя все прыгают аксели одинаково, школы фигурного катания отличаются в зависимости от социальных и экономических условий в каждой конкретной стране. Отсюда разные подходы к тренировочному процессу. И скажу без преувеличения: российская школа — лучшая. У нас нет специального секрета, как выковать чемпиона. Есть универсальная формула, как стать суперпрофессионалом в своей сфере — это сумма двух талантов. Первый — природные или генетические качества, которые нужны в конкретном деле (музыкальный слух, чувство ритма, гибкий ум, выносливость). Второе — трудолюбие. Да, это тоже талант».
Но инженером остался
Одним из первых гаджетов, разработанных Алексеем Николаевичем, был умный жилет, который считывал, как фигурист группирует руки, и издавал характерный звук, если была допущена ошибка. Затем арсенал Мишина обогатился костюмом Тони Старка — жилетом продвинутого уровня, который способен фиксировать до 20 (!) ключевых параметров: высоту прыжка и количество оборотов, скорость приземления, качество амортизации.
«Техническое образование мне очень пригодилось. Здесь у ледовой арены есть пристройка — наша лаборатория с талантливым инженером Виктором Шапиро. С ним мы разработали самые разные приспособления для подготовки и совершенствования навыков фигуристов разного уровня: от юниоров до профессионалов».
Авторству Мишина и Шапиро принадлежат знаменитые тренажерные конструкции, которые сегодня используются во всем мире! Диск «Волчок» используется для тренировки вестибулярного аппарата и готовит к исполнению элементов с большим количеством вращений. На конструкции под названием «Карусель» юные фигуристы постигают азы беговых шагов и осваивают самые замысловатые позиции во вращениях. А с помощью «удочки Мишина» разучивают верные траектории прыжков. Конструкция простая и вместе с тем гениальная: спортсмен надевает спецжилет, удерживаемый «мачтой», которую контролирует тренер, — и с помощью такой страховки репетирует прыжки с правильным положением тела, рассчитанной инерцией и, соответственно, с минимальным риском травм и падений.
«Если вы видите спортсмена, который на разминке работает с резиной, имитируя вращательное движение, — это система Мишина. Если спортсмен перепрыгивает с ноги на ногу, делая “блинчики” с вращательным движением рук и ног, — это тоже система Мишина. Если вы на тренировке наблюдаете, как фигурист исполняет прыжок не с классическим выездом, а с твиззлом, — и это система Мишина», — сказал однажды Евгений Плющенко.
Состоялся как великий педагог
Во время интервью Алексей Николаевич не спускает глаз с ледовой арены: прямо сейчас здесь осваивают азы маленькие фигуристы, тренируются юниоры, оттачивает программу двукратный чемпион России Евгений Семененко. Творческий процесс непрерывный. Алексей Николаевич то отходит обсудить музыку и начало проката, то обсуждает вступление и показывает «Не экономь на этом движении!». А еще через несколько минут сам выходит на лед — нужно скорректировать элемент. Дисциплина железная: сначала полный прокат, после элемент — прощание с тренерским штабом (дань уважения!), затем спортсмен уходит на перерыв.
Пальто OLA OLA, рубашка BEFREE
Воспитанием нового поколения спортсменов Алексей Николаевич занимается не только на льду, но и в академии. С 1973 года преподает в Институте им. Лесгафта и 30 лет руководит кафедрой теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания. В альма-матер Мишин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Техника исполнения и методика обучения многооборотным прыжкам конькобежца-фигуриста». А в 1990-м получил звание профессора — степень, созвучную его полуофициальному прозвищу в ледовом комьюнити, в котором Мишина называют Профессором.
«Я бы сравнил дарования своих учителей с украшениями на новогодней елке: у кого-то был замечательный художественный вкус, кто-то был выдающимся педагогом, а другой — грамотным стратегом. Я с этой елки забрал все самое лучшее. Не мне судить, каким меня опишут ученики, но скажу так: талантливый спортсмен и бездарный тренер проиграют бездарному спортсмену и выдающемуся тренеру. Хороший педагог откроет в человеке его сильные стороны».
С Мишиным возможно все! Он буквально поставил на коньки Евгения Плющенко после травмы спины — и вот выиграно олимпийское золото в Сочи-2014. Помог вернуться в форму бронзовой призерке Олимпиады-2014 Каролине Костнер после годовой дисквалификации: в 2016-м итальянская спортсменка обратилась к Профессору за консультацией. А через год — у Каролины два серебра этапов Гран-при, золото чемпионата Италии и бронза чемпионата Европы. Вернул в форму Елизавету Туктамышеву — грандиозным камбэком любимой петербургской фигуристки стало серебро чемпионата мира в 2021-м.
Доказал, что суперэйджер
85 лет — это «не шуточки, тут призадумаешься», как говорилось в одном гениальном кино? Отнюдь. Мультизадачности Мишина только завидовать белой завистью: за время съемки для Собака.ru он меняет несколько аутфитов, в том числе из собственного гардероба (на винтажный бомбер Champion крашатся разом продюсер, стилист и интервьюер), откатывает столько кругов, сколько просит фотограф, и продолжает сканировать лед. Неважных деталей нет: сменить заточку коньков, поправить движения, устроить консилиум с тренерским штабом.
Тандем мечты — дуэт Мишиных работает вместе с 1975 года! Супруга Алексея Николаевича, Татьяна, — чемпионка СССР 1973 года в женском одиночном катании и заслуженный тренер России. Вместе они преподают в школе олимпийского резерва «Звездный лед», открытой в 2014-м по инициативе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Этот клуб Алексей Мишин возглавил в 73 года!
«Как бы парадоксально это ни звучало, но я себя не берегу и не пытаюсь относиться к организму “мягче”. Постоянно работаю, нагружаю себя задачами, регулярно сбиваю режим. Мой девиз: “Жить так, как будто бы жизнь бесконечна”».
Оказался философом
Мир во всем своем разнообразии настолько непредсказуем, что остается одно — что бы ни случилось, двигаться дальше. Как рассказывала редакции Собака.ru тренер и фигуристка Тамара Николаевна Москвина, напарница Мишина, в карьере спортсменов бывают неприятные моменты, из которых надо уметь извлекать уроки: «Было обидно, когда на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле я ошиблась в прыжке, и мы с партнером Алексеем Мишиным заняли пятое место, хотя могли оказаться выше. Но что делать? Приняла факт, что это моя личная оплошность, и через год мы стали вице-чемпионами мира». Сначала ты падаешь, потом поднимаешься и взлетаешь, делая сложный прыжок. Сначала ты студент-инженер, потом — тренер и чемпион. Единственная постоянная — то, что все меняется.
«Когда-то российское фигурное катание отставало от мирового, потом обгоняло его, сейчас период “затишья” — жизнь развивается колебательными движениями. Но скоро все узнают уровень наших спортсменов — маятник качнется вновь».
Текст: Дарья Скаянская.
Фото: Наталья Скворцова.
Продюсер: Дарья Венгерская.
Стиль: Кристина Тишкина.
Свет: Фёдор Штоф Skypoint.
Ретушь: Анастасия Суворова.
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