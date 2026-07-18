Как Алексей Мишин воспитал 12 олимпийских команд и превратил фигурное катание в точную науку

Стал спортсменом

Все, что ни делается, все к лучшему — даже если речь идет о выборе между катанием и государственной тайной. Алексей Мишин учился в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина) на факультете автоматики и вычислительной техники. А после окончания был распределен на работу в Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова. И вот тут случился сюжетный твист. Мишину предстоял выбор: работать с технологиями второго уровня секретности, но тогда выезд из страны, даже представляя ее на соревнованиях, невозможен. Или закончить с инженерным делом — и посвятить жизнь фигурному катанию. Алексей Николаевич выбрал спорт. И не прогадал!

Прайм Мишина-спортсмена пришелся на время, когда он начал выступать в парном фигурном катании с Тамарой Москвиной. Легендарным стал сезон-1968/69: спортсмены из Ленинграда завоевали золото чемпионата СССР, серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы.

У нас нет спецсекрета, как выковать чемпиона

«Хотя все прыгают аксели одинаково, школы фигурного катания отличаются в зависимости от социальных и экономических условий в каждой конкретной стране. Отсюда разные подходы к тренировочному процессу. И скажу без преувеличения: российская школа — лучшая. У нас нет специального секрета, как выковать чемпиона. Есть универсальная формула, как стать суперпрофессионалом в своей сфере — это сумма двух талантов. Первый — природные или генетические качества, которые нужны в конкретном деле (музыкальный слух, чувство ритма, гибкий ум, выносливость). Второе — трудолюбие. Да, это тоже талант».

Но инженером остался

Одним из первых гаджетов, разработанных Алексеем Николаевичем, был умный жилет, который считывал, как фигурист группирует руки, и издавал характерный звук, если была допущена ошибка. Затем арсенал Мишина обогатился костюмом Тони Старка — жилетом продвинутого уровня, который способен фиксировать до 20 (!) ключевых параметров: высоту прыжка и количество оборотов, скорость приземления, качество амортизации.

«Техническое образование мне очень пригодилось. Здесь у ледовой арены есть пристройка — наша лаборатория с талантливым инженером Виктором Шапиро. С ним мы разработали самые разные приспособления для подготовки и совершенствования навыков фигуристов разного уровня: от юниоров до профессионалов».

Авторству Мишина и Шапиро принадлежат знаменитые тренажерные конструкции, которые сегодня используются во всем мире! Диск «Волчок» используется для тренировки вестибулярного аппарата и готовит к исполнению элементов с большим количеством вращений. На конструкции под названием «Карусель» юные фигуристы постигают азы беговых шагов и осваивают самые замысловатые позиции во вращениях. А с помощью «удочки Мишина» разучивают верные траектории прыжков. Конструкция простая и вместе с тем гениальная: спортсмен надевает спецжилет, удерживаемый «мачтой», которую контролирует тренер, — и с помощью такой страховки репетирует прыжки с правильным положением тела, рассчитанной инерцией и, соответственно, с минимальным риском травм и падений.

«Если вы видите спортсмена, который на разминке работает с резиной, имитируя вращательное движение, — это система Мишина. Если спортсмен перепрыгивает с ноги на ногу, делая “блинчики” с вращательным движением рук и ног, — это тоже система Мишина. Если вы на тренировке наблюдаете, как фигурист исполняет прыжок не с классическим выездом, а с твиззлом, — и это система Мишина», — сказал однажды Евгений Плющенко.

Состоялся как великий педагог

Во время интервью Алексей Николаевич не спускает глаз с ледовой арены: прямо сейчас здесь осваивают азы маленькие фигуристы, тренируются юниоры, оттачивает программу двукратный чемпион России Евгений Семененко. Творческий процесс непрерывный. Алексей Николаевич то отходит обсудить музыку и начало проката, то обсуждает вступление и показывает «Не экономь на этом движении!». А еще через несколько минут сам выходит на лед — нужно скорректировать элемент. Дисциплина железная: сначала полный прокат, после элемент — прощание с тренерским штабом (дань уважения!), затем спортсмен уходит на перерыв.