Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина: «Хотите быть чемпионом — учитесь самообладанию и отказу от удовольствий ради результата»

Хочешь к Москвиной? Соответствуй! Ученица, коллега и жена патриарха российского фигурного катания Игоря Москвина в 20 лет придумала новый элемент — вращение «бильман», а к 25 была многократной чемпионкой Советского Союза в парном (2 титула!) и одиночном фигурном катании (5 побед!). И после выбрала путь тренерской работы (даже защитила диссертацию, получив степень кандидата педагогических наук!).

Как быть (лучшим в мире!) приставучим тренером и что делает спортсмена чемпионом

Тамара Николаевна, вы одна из самых успешных тренеров по парному фигурному катанию в мире: воспитали четыре пары олимпийских чемпионов, а всего у ваших учеников 66 медалей главных первенств мира! Как получилось, что уже 50 лет на пьедесталах ваши спортсмены?

Это не мои спортсмены, а наши — школы, болельщиков, страны. А медали принадлежат только тем, кто их выиграл. Победы своих учеников себе не приписываю. Как тренер я четко понимаю: моя задача в том, чтобы фигуристы, с которыми мы занимаемся, росли быстро, достигали высоких результатов в «табели о рангах», радовали специалистов и зрителей своим мастерством.

Как бы вы себя, тренера, описали одним словом?

Умная.

А как бы вас характеризовали ученики?

Приставучая.

Из каких качеств куются чемпионы?

Трудолюбие, исполнительность, хорошее здоровье и готовность жертвовать удовольствиями для получения того результата, на который ты нацелен. И никто не отменял требовательность к себе, дисциплинированность. Хотите быть чемпионом — учитесь владеть собой в сложных, стрессовых ситуациях, не реагируйте на возникающие трудности. К примеру, было очень обидно, когда на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле я ошиблась в прыжке и мы с моим партнером Алексеем Мишиным заняли пятое место, хотя могли оказаться выше. Но что делать? Приняла факт, что это моя личная оплошность, и через год мы стали вице-чемпионами мира. И еще есть такой неуловимый фактор — удача. Кому-то везет, а кому-то нет. И ничего тут не сделать.

Ключевые эксперты по саморазвитию, от Филипа Котлера до Наполеона Хилла, еще «топят» за out-of-box-мышление.

Да, это полезный навык! И для фигуристов тоже: если спортсмен умеет посмотреть под другим углом на исполнение элемента, придумать какие-то штришки, интересные позиции — это ощутимый плюс к его выступлениям.

Так и появился ваш легендарный «бильман» — вращение в заклоне с захватом ноги обеими руками над головой?

Я училась в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специальности «физическая культура» и однажды увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» и сделала — в 1957-м! Но находка девочки, которая в то время занимала двадцатые места на чемпионатах Европы, по понятным причинам никому не была интересна. Уже после меня этот элемент повторила швейцарская фигуристка, чемпионка Европы Дениз Бильман — красиво, технично, у Дениз была отличная акробатическая подготовка. Теперь о новом элементе написали, и появилось то, что в честь нее называется вращением «бильман».

Но это же «вращение Москвиной»! Вы не хотели заявить об авторстве?

Когда Дениз рассказала, что на самом деле ее тренер предложил воспроизвести элемент, исполненный «русской девочкой», я не почувствовала зависти. Мне просто нравилось катание! Да и не было принято выдвигать авторские требования.

Случись такое с атлетом нашего времени, точно дошло бы до судебных разбирательств! Российский и советский спорт отличаются тем, что в СССР пиара не было?

«Советского» и «российского» спорта нет. Есть единый спорт высоких достижений, спорт нашей страны. Конечно, раньше самые серьезные события показывал только маленький телевизор КВН-49 и о них писали некоторые газеты, а сегодня соревнования освещаются широко, стало больше рекламы. Это новые условия, в которых мы живем — нужно их учитывать и уметь «подать» фигуриста и его программу так, чтобы зритель и эксперты оценили при высокой конкуренции. Угадать с костюмами, музыкой, «прогреть» публику и удивить! Но! Даже самый необычный перформанс не сработает, если мастерство не отточено.

Американский тренер по баскетболу и мотивационный оратор Тим Нотке сказал: «Труд побеждает талант, если талант не трудится».

Да, поэтому во все «эпохи» первая цель добросовестного тренера — сначала воспитать сильного спортсмена, а потом достойно презентовать его жюри и публике.

СМИ любят раздувать: атлет покинул своего наставника, скандал! Стоит ли драма свеч?

Глупость чистой воды. У меня есть присказка: «Если спортсмен к тебе пришел, когда-нибудь он от тебя уйдет, сто процентов». Закончит карьеру, займется здоровьем, перейдет к другому педагогу. И в последнем случае не значит, что предыдущий тренер — дурак, а его ученик — нахал. Все проще: если работа не идет одной или обеим сторонам на пользу, нет результатов, единственный логичный выход — спокойно расстаться. И ко мне переходили спортсмены других тренеров, и от меня уходили — это нормально.