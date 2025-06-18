Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина: «Хотите быть чемпионом — учитесь самообладанию и отказу от удовольствий ради результата»

Одна из самых успешных тренеров по парному фигурному катанию в мире 8 лет возглавляет в Петербурге спортивный клуб Тамары Москвиной, а в 2024-м в 83 (!) года вышла на лед на торжественном открытии «Катка у Флагштока» и выступила под «Город над вольной Невой».
Она — наставник чемпионов! Школу Москвиной прошли четыре пары победителей Олимпийских игр: Елена Валова — Олег Васильев, Наталья Мишкутенок — Артур Дмитриев, Оксана Казакова — Артур Дмитриев, Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, а прямо сейчас Тамара Николаевна тренирует чемпионов мира 2021 года и трехкратных чемпионов России Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Неудивительно, что в клубе фигурного катания Тамары Николаевны (кстати, организованном ее учеником Антоном Сихарулидзе!) хотят заниматься самые перспективные спортсмены. К 2024 году ученики Москвиной и ее команды завоевали 66 медалей чемпионатов Европы и мира и Олимпийских игр — и это абсолютный рекорд! Тамара Москвина — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь».
Тамара Николаевна сфотографирована на льду спортивного клуба фигурного катания своего имени на улице Бабушкина — одного из главных центров этого вида спорта в стране. В 2025 году представители школы были выбраны первыми номерами для олимпийского отбора в мужском одиночном (Петр Гуменник) и парном катании (Анастасия Мишина и Александр Галлямов)
Хочешь к Москвиной? Соответствуй! Ученица, коллега и жена патриарха российского фигурного катания Игоря Москвина в 20 лет придумала новый элемент — вращение «бильман», а к 25 была многократной чемпионкой Советского Союза в парном (2 титула!) и одиночном фигурном катании (5 побед!). И после выбрала путь тренерской работы (даже защитила диссертацию, получив степень кандидата педагогических наук!).
Как быть (лучшим в мире!) приставучим тренером и что делает спортсмена чемпионом
Тамара Николаевна, вы одна из самых успешных тренеров по парному фигурному катанию в мире: воспитали четыре пары олимпийских чемпионов, а всего у ваших учеников 66 медалей главных первенств мира! Как получилось, что уже 50 лет на пьедесталах ваши спортсмены?
Это не мои спортсмены, а наши — школы, болельщиков, страны. А медали принадлежат только тем, кто их выиграл. Победы своих учеников себе не приписываю. Как тренер я четко понимаю: моя задача в том, чтобы фигуристы, с которыми мы занимаемся, росли быстро, достигали высоких результатов в «табели о рангах», радовали специалистов и зрителей своим мастерством.
Как бы вы себя, тренера, описали одним словом?
Умная.
А как бы вас характеризовали ученики?
Приставучая.
Из каких качеств куются чемпионы?
Трудолюбие, исполнительность, хорошее здоровье и готовность жертвовать удовольствиями для получения того результата, на который ты нацелен. И никто не отменял требовательность к себе, дисциплинированность. Хотите быть чемпионом — учитесь владеть собой в сложных, стрессовых ситуациях, не реагируйте на возникающие трудности. К примеру, было очень обидно, когда на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле я ошиблась в прыжке и мы с моим партнером Алексеем Мишиным заняли пятое место, хотя могли оказаться выше. Но что делать? Приняла факт, что это моя личная оплошность, и через год мы стали вице-чемпионами мира. И еще есть такой неуловимый фактор — удача. Кому-то везет, а кому-то нет. И ничего тут не сделать.
Ключевые эксперты по саморазвитию, от Филипа Котлера до Наполеона Хилла, еще «топят» за out-of-box-мышление.
Да, это полезный навык! И для фигуристов тоже: если спортсмен умеет посмотреть под другим углом на исполнение элемента, придумать какие-то штришки, интересные позиции — это ощутимый плюс к его выступлениям.
Так и появился ваш легендарный «бильман» — вращение в заклоне с захватом ноги обеими руками над головой?
Я училась в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специальности «физическая культура» и однажды увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» и сделала — в 1957-м! Но находка девочки, которая в то время занимала двадцатые места на чемпионатах Европы, по понятным причинам никому не была интересна. Уже после меня этот элемент повторила швейцарская фигуристка, чемпионка Европы Дениз Бильман — красиво, технично, у Дениз была отличная акробатическая подготовка. Теперь о новом элементе написали, и появилось то, что в честь нее называется вращением «бильман».
Но это же «вращение Москвиной»! Вы не хотели заявить об авторстве?
Когда Дениз рассказала, что на самом деле ее тренер предложил воспроизвести элемент, исполненный «русской девочкой», я не почувствовала зависти. Мне просто нравилось катание! Да и не было принято выдвигать авторские требования.
Случись такое с атлетом нашего времени, точно дошло бы до судебных разбирательств! Российский и советский спорт отличаются тем, что в СССР пиара не было?
«Советского» и «российского» спорта нет. Есть единый спорт высоких достижений, спорт нашей страны. Конечно, раньше самые серьезные события показывал только маленький телевизор КВН-49 и о них писали некоторые газеты, а сегодня соревнования освещаются широко, стало больше рекламы. Это новые условия, в которых мы живем — нужно их учитывать и уметь «подать» фигуриста и его программу так, чтобы зритель и эксперты оценили при высокой конкуренции. Угадать с костюмами, музыкой, «прогреть» публику и удивить! Но! Даже самый необычный перформанс не сработает, если мастерство не отточено.
Американский тренер по баскетболу и мотивационный оратор Тим Нотке сказал: «Труд побеждает талант, если талант не трудится».
Да, поэтому во все «эпохи» первая цель добросовестного тренера — сначала воспитать сильного спортсмена, а потом достойно презентовать его жюри и публике.
СМИ любят раздувать: атлет покинул своего наставника, скандал! Стоит ли драма свеч?
Глупость чистой воды. У меня есть присказка: «Если спортсмен к тебе пришел, когда-нибудь он от тебя уйдет, сто процентов». Закончит карьеру, займется здоровьем, перейдет к другому педагогу. И в последнем случае не значит, что предыдущий тренер — дурак, а его ученик — нахал. Все проще: если работа не идет одной или обеим сторонам на пользу, нет результатов, единственный логичный выход — спокойно расстаться. И ко мне переходили спортсмены других тренеров, и от меня уходили — это нормально.
На Тамаре Москвиной: куртка SOLOVE
Почему важна не только победа, а путь к ней, и как справляться с нервами
Как вы пришли в спорт?
В четвертом классе ко мне, отличнице, посадили на перевоспитание «хулиганку», которая на уроках писала мальчикам записочки. Соседка по парте поделилась, что занимается фигурным катанием. Рассказ меня увлек, я попросила у ее тренера разрешения посетить занятие — а потом пришла в добровольное спортивное общество «Буревестник» (оно объединяло более миллиона спортсменов в разных видах спорта. — Прим. ред.) и записалась в секцию фигурного катания к Ивану Ивановичу Богоявленскому. У него и у моего второго учителя, Игоря Борисовича Москвина, я научилась тому, что потом очень пригодилось в тренерской работе, — умению найти подход к разным людям и привить им непреходящую любовь к спорту.
Ваша главная победа?
Победа — изучение чего-то нового и получение от этого удовольствия. Например, я просто наслаждалась периодом, когда совмещала катание с учебой в школе и институте: первую закончила с серебряной медалью, второй — с красным дипломом. Этот азарт — ухитриться везде успеть — вот огромная радость.
Тщеславие и амбиции — это не про вас?
Место на пьедестале, даже чемпионата мира, не доставляет такого же удовольствия, как процесс подготовки к выступлению, а знаете почему? Потому что ты уже 33 раза прожил все возможные сценарии у себя в голове (в том числе неудачные) и ни один итог тебя не удивляет. Я никак не могла выучить прыжок в два с половиной оборота (двойной аксель), хотя была первой советской фигуристкой, которая прыгнула двойной лутц. И победой для меня стало не то, что аксель в итоге получился, а тот путь, который я прошла ради него.
Испытание, которое стало для вас сложным (и полезным!) на 10 из 10?
У меня долгое время хромала ментальная выдержка — занимаюсь усердно, но когда дело доходит до соревнований, то пелена перед глазами! Никогда не выступала без ошибок (таких спортсменов сейчас называют «минус старт»). Поэтому Федерация фигурного катания СССР меня, как одиночницу, никогда не отправляла на чемпионаты мира — посылала девочек, которые были младше на 5 лет, со словами «Пусть молодежь учится и нарабатывает опыт!» (тогда было обидно, а сегодня, как руководитель, их решение понимаю). Меня это напрягло, и я начала изучать техники саморегуляции, постепенно научилась владеть собой и с тех пор выступала безошибочно. Эту систему приемов самоконтроля применяю до сих пор.
Что вы говорите себе сегодня, когда выходите на ледовую площадку?
«Тамара, катаются твои ребята, а на тебя даже никто не посмотрит. Ты свое дело сделала, твое место “в буфете”. Теперь просто стой и смотри». Когда волнуюсь, это помогает не терять самообладание — я нужна своим ученикам, чтобы поддержать, подсказать.
Вы настоящий дзен-гуру.
Я же не хочу скончаться от инфаркта или от инсульта! Глубоко и медленно дышу, привожу пульс в норму. Если чувствую, что еще нервничаю, то подержусь за бортик, открою глаза пошире, проверю, что все вижу конкретно и явственно. Некоторых мотивирует легкое волнение, но мне комфортнее, когда я на соревнованиях с холодным рассудком, свежей головой и полностью владею собой.
На Тамаре Москвиной: куртка ROGOVSHOP
Суперэйджинг! Что сделать сейчас, чтобы в 80+ летать на коньках, и почему ключ в дисциплине, а не в йоге на рассвете
Выйти на открытие «Катка у Флагштока» с собственной программой в 83 года — это фантастика! Тамара Николаевна, в чем секрет?
Быть в хорошем настроении (да, это наш собственный выбор!) — раз. Уметь справляться с возникающими сложностями — два. Вести размеренный образ жизни, иметь любимое занятие — три и четыре. Совсем не тайные знания.
То есть никакой позы дерева?
Нет, даже зарядку не делаю — некогда. Но часто работаю на коньках.
Элементы рутины, которые вы перечислили, — работа, требующая самоотречения!
Помогает такое противное слово — дисциплина. За нее спасибо папе: он с детства приучал нас с сестрами помогать по дому — так появилась бытовая дисциплина. Потом школа привила дисциплину образовательную. А фигурное катание — спортивную. Я научилась приходить на каждую тренировку с интересом, выполнять упражнения (пусть и не получается сразу идеально!), придерживаться режима дня, сохранять лицо и эмоции под контролем во время и после состязаний. Дисциплина, по сути, — это правила жизни, и если ее соблюдать, тогда работать становится легко.
Как вы настраиваетесь на день?
Просыпаюсь и, вставая с постели, провожу ладонью по лицу — это мой жест-символ, с которым я как бы «надеваю» улыбку (мы ведь говорили до этого, что хорошее настроение — наш личный выбор!). А потом включаю новости на канале РБК.
Что делать, если день не удался и справедливость «покинула чат»? 13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил ваших учеников, чемпионов мира 2021 года Анастасию Мишину и Александра Галлямова к олимпийской квалификации.
Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU о правилах допуска к соревнованиям и Олимпийским играм. И принятое ISU решение было одним из самых негативных вариантов, но и к нему мы были готовы. Поэтому не тратим время на переживания и продолжаем повышать спортивное мастерство.
Как не унывать, если черная полоса затянулась?
Наслаждайтесь природой, искусством и вдохновляйтесь другими людьми. В студенчестве я проводила вечера под потолком Кировского, теперь Мариинского, театра — покупала билет на самый верхний ярус за три рубля и смотрела балетные спектакли, читала много классиков мирового уровня, сравнивала себя с людьми, у которых были реальные трудности, и восхищалась тем, что они никогда не опускают руки и продолжают высоко держать голову. Жизнь прекрасна и удивительна, и надо найти то, что будет направлять, воодушевлять и поддерживать!
Что ждет фигурное катание?
Возрождение! В разных городах страны построены современные высококлассные катки. Проводится масса соревнований: от городского уровня до федерального — и для всех возрастов: детей, юниоров и даже взрослых. Есть вероятность, что после определения квот на Олимпиаду российские фигуристы будут участвовать в Олимпийских играх по одному представителю в одиночном катании. Приближается время, когда наши спортсмены снова будут выступать на международной арене. Может быть, в моих словах слишком много оптимизма, но я такая — всегда «стакан наполовину полон», и это движет всеми моими начинаниями.
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Данил Тарасов Skypoint
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