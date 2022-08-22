Фанаты футбольного клуба «Зенит» продолжают выступать против «паспорта болельщика» — так называемого Fan ID. На этот раз они сняли видео на трек рэпера Смоки Мо «Город, где летает дым». Граффити, фаеры и требование «Stop Fan ID» — посмотрите прямо сейчас.
Видео с требованием отменить Fan ID сняли участники фанатского движения «Ландскрона». «Пока футбол в нашей стране стремительно убивают, а кто-то спекулирует на данной теме в поисках собственной выгоды, мы продолжаем гнуть свою линию вопреки всему. Стоп «Fan ID», иначе в скором времени стадионы страны превратятся в такие же заброшенные места, как это заросшее бурьяном поле — среди снесенных трибун и ржавых осветительных мачт, где только фанаты могут привести в порядок стены полуразваленных зданий», — заявили болельщики «Зенита».
Музыкальной подложкой для видео послужил трек петербургского рэпера Смоки Мо «Город, где летает дым»:
Кто-то болтает, мол, Питер слился. Эй ты,
Мы в деле, пока существует вращательный принцип.
В полной готовности, в капюшонах и кедах,
В тайном сговоре с собственным кредо, собственный метод.
Не удивляйся холодку на затылке:
Это дыхание тех, кто идет за тобой по неровной тропинке.
Смотри: жестокие глаза переполняет драма.
Смотри: огромные веса расползаются в граммах.
Моя территория, найден здесь.
Смысл настиг меня в этом городе сам, и я в нем весь. […]
В любой момент стоп, вверх или вниз, как будто лифт (вверх или вниз).
В старых колодцах живет эхо чьих-то молитв (может твоих?).
Что-то шепчет о скорых изменениях в целом —
Скорей всего этот бурлящий сок в венах.
Или может этот способ освоила ночь.
Еще одна ночь в системе, там, где покоится плоть.
Еще рывок, вот-вот, и кто-то откроет,
А пока за дверью тишина, но пусть это не беспокоит.
Напомним, в декабре 2021 года движение болельщиков «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону, принятому Госдумой, Fan ID необходим для прохода на стадион. Позже фанаты «Зенита» и «Спартака» также заявили о бойкоте матчей Чемпионата России по футболу и любых других турниров.
Fan ID, так называемый паспорт болельщика, представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Впервые Fan ID был введен в России во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу-2018. Теперь оформлять паспорт болельщика на портале «Госуслуги» должны все желающие попасть на стадион — включая туристов, журналистов, стюардов и даже спортсменов.
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