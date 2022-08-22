Кто-то болтает, мол, Питер слился. Эй ты,

Мы в деле, пока существует вращательный принцип.

В полной готовности, в капюшонах и кедах,

В тайном сговоре с собственным кредо, собственный метод.

Не удивляйся холодку на затылке:

Это дыхание тех, кто идет за тобой по неровной тропинке.

Смотри: жестокие глаза переполняет драма.

Смотри: огромные веса расползаются в граммах.

Моя территория, найден здесь.

Смысл настиг меня в этом городе сам, и я в нем весь. […]

В любой момент стоп, вверх или вниз, как будто лифт (вверх или вниз).

В старых колодцах живет эхо чьих-то молитв (может твоих?).

Что-то шепчет о скорых изменениях в целом —

Скорей всего этот бурлящий сок в венах.

Или может этот способ освоила ночь.

Еще одна ночь в системе, там, где покоится плоть.

Еще рывок, вот-вот, и кто-то откроет,

А пока за дверью тишина, но пусть это не беспокоит.