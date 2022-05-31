Спецсредства усмирения пассажиров в самолетах и Fan ID: какие законы вступают в силу в июне?

1 июня

Единая система публичной власти

Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта России официально будет называться или губернатором, или главой региона. Один губернаторский срок составит пять лет.

Индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ

С 1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 10%. Увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

Меры социальной защиты будет легче получить

С согласия россиян реквизиты банковских счетов, на которые они хотят получать выплаты, автоматически передадут в органы, предоставляющие меры социальной защиты.

Увеличение периода выплаты пенсии по потере кормильца

Период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в средние или высшие учебные заведения, продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Также не нужно будет доказывать факт иждивения в случае, если получатели пенсии не состоят в трудовых отношениях.

В России появится паспорт болельщика

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает правительство. Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.