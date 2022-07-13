«Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком

Футбольный клуб «Зенит» О продлении контракта с Сергеем Семаком: 29 мая 2018 года Сергей Семак возглавил «Зенит». Вместе с петербуржцами он собрал все национальные трофеи, став четырехкратным чемпионом России, завоевав Кубок и трижды — Суперкубок страны. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые провели 170 матчей, одержав 100 побед и 34 раза сыграв вничью, а также забив 348 мячей в ворота соперников. Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом — новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом»!

Напомним, по итогам сезона 2019-2020 лучшим футбольным тренером (по версии Российского футбольного союза!) стал Сергей Семак. Тогда же «Зенит» стал лучшим футбольным клубом. А на прошлой неделе, 9 июля, сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России. Уже в седьмой раз в истории!