18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

«Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком

Поделиться:

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Он возглавляет команду с 2018 года.

Фото: Полина Набока
Футбольный клуб «Зенит»

О продлении контракта с Сергеем Семаком:

29 мая 2018 года Сергей Семак возглавил «Зенит». Вместе с петербуржцами он собрал все национальные трофеи, став четырехкратным чемпионом России, завоевав Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые провели 170 матчей, одержав 100 побед и 34 раза сыграв вничью, а также забив 348 мячей в ворота соперников. 

Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом — новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом»!

Cергей Cемак: «Футбольный бог все видит и вознаграждает за труды»

Напомним, по итогам сезона 2019-2020 лучшим футбольным тренером (по версии Российского футбольного союза!) стал Сергей Семак. Тогда же «Зенит» стал лучшим футбольным клубом. А на прошлой неделе, 9 июля, сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России. Уже в седьмой раз в истории!

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Сергей Семак

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: