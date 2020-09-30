Сергей Семак и Артем Дзюба признаны лучшим тренером и игроком футбольного сезона 2019-2020

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством клуб стал чемпионом России сезона 2018-2019. В минувшем сезоне сине-бело-голубые также признаны лучшим футбольным клубом. Форвард петербургского ФК и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба признан лучшим игроком, забивший в сезоне 2019-2020 17 мячей и 13 голевых передач. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, в составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России и обладателем Кубка России, трижды выиграл национальный суперкубок.

Напомним, в августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года, а в июне 2019 года — лучшим футболистом по итогам игрового сезона 2018-2019.

В июле 2020 года «Зенит» досрочно стал Чемпионом России. Командаобыграла на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и стала чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. Это уже это седьмой чемпионский титул для петербургского футбольного клуба. «Зенит» и раньше становился чемпионом страны: в 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20. Ранее сине-бело-голубые вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда встреча с ЦСКА завершилась победой петербургской команды со счетом 4:0. Победу этого года «Зенит» посвятил врачам.