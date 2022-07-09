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«Зенит» выиграл Суперкубок России. Уже в седьмой раз

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Петербургский клуб «Зенит» стал обладателем Суперкубка России. Это произошло уже в седьмой раз в истории!

Матч за трофей прошел сегодня на «Газпром Арене». Встреча  «Зенита» и «Спартака» закончилась победой петербуржцев со счетом 4:0. Голы смогли забить Иван Сергеев (29 минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3). Кроме того, сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России и в 2020 и 2021 годах. Таким образом, по количеству титулов сине-бело-голубые догнали ЦСКА.

Сегодняшний матч «Спартака» и «Зенита» посетили 55 608 зрителей. Это рекорд для матчей Суперкубка России. Следующая встреча петербургской команды с клубом «Химки» состоится 15 июля в Подмосковье в рамках первого тура чемпионата РПЛ.

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