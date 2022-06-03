Fan ID разрешат оформлять на «Госуслугах» с начала июня

Отмечается, что купить билет или абонемент на матч можно только при наличии Fan ID. Паспорт болельщика необходимо оформлять на каждого отдельного человека. Пройти регистрацию и получить Fan ID потребуется всем, кто будет присутствовать на стадионе в день соревнований: болельщикам, организаторам, участникам, а также представителям СМИ.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, который называется Fan ID. Его разрешили оформлять на «Госуслугах», пишет ТАСС. Он вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону Fan ID необходим для прохода на стадион.