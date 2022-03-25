Петербургский оргкомитет финала Лиги чемпионов намерен получить компенсацию расходов на подготовку к перенесенному в Париж матчу

«Мы в процессе обсуждения. Компенсация понесенных расходов — процесс не одношаговый. У нас нет сомнений в том, что все обязательства будут выполнены, но достаточно непросто все посчитать в деталях. Вся информация нами в УЕФА отправлена», — заявил генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов UEFA 2022 Алексей Сорокин. О какой сумме идет речь, он не уточнил.

28 мая в Петербурге должен был пройти финальный матч юбилейного, 30-го розыгрыша Лиги чемпионов UEFA. Перед его проведением планировалось дать старт Фестивалю чемпионов на Дворцовой площади — в программе была заявлена масштабная развлекательная программа, совмещенная с мероприятиями, посвященными празднованию Дня города. Однако исполком UEFA принял решение перенести финал Лиги Чемпионов из Петербурга во Францию. Матч пройдет в мае на стадионе Stade de France в Сен-Дени.