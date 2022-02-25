UEFA перенес финал Лиги Чемпионов из Петербурга во Францию

Исполнительный комитет UEFA сегодня, 25 февраля, провел внеочередное заседание в связи с «серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе». По его итогу было принято решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга на стадион Stade de France в парижском Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, 28 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени.

«UEFA хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции UEFA будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и перемещением», — говорится в заявлении исполкома UEFA.