UEFA перенес финал Лиги Чемпионов из Петербурга во Францию

Исполком UEFA принял решение перенести финал Лиги Чемпионов из Петербурга во Францию. Матч пройдет в мае на стадионе Stade de France в Сен-Дени.
Исполнительный комитет UEFA сегодня, 25 февраля, провел внеочередное заседание в связи с «серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе». По его итогу было принято решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга на стадион Stade de France в парижском Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, 28 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени.
«UEFA хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции UEFA будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и перемещением», — говорится в заявлении исполкома UEFA.
«Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать», — заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Он также отметил, что те средства, которые Смольный планировал потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.
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