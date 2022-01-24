28 мая в Петербурге пройдет финальный матч юбилейного, 30-го розыгрыша Лиги чемпионов UEFA. Как рассказали «Собака.ru» в Оргкомитете финала Лиги чемпионов-2022, местом проведения Фестиваля чемпионов в рамках мероприятий финала станет Дворцовая площадь. Соответствующее письмо за подписью Александра Беглова было направлено в UEFA.

Фестиваль чемпионов на Дворцовой площади пройдет с 26 по 29 мая 2022 года. На протяжении всех дней работы болельщиков ждет масштабная развлекательная программа, совмещенная с мероприятиями, посвященными празднованию Дня города. Так, c 26 по 28 мая в программе фестиваля предусмотрены различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, посвященные финалу Лиги чемпионов. А на следующий день после решающего матча, 29 мая, здесь пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню города.

Неподалеку от места проведения Фестиваля чемпионов, на стрелке Васильевского острова, с 22 по 31 мая будет установлена гигантская надувная копия трофея Лиги чемпионов. Как считают в оргкомитете, то добавит торжественности в предвкушении юбилейного 30-го финала самого популярного и престижного клубного турнира Европы и мира — поскольку трофей будет вписан в узнаваемый ансамбль стрелки с растральными колоннами.