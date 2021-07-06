Каким был быт петербуржцев в XVIII-XIX веках? Вот пять книг о вечеринках, закулисье театров и лечении раненых

«Охтенское пригородное общество за 50 лет: очерк 50-летнего существования Охтенского пригородного общества, 1858-1908»

Типо-литография Лингарда, 1908 год

Удивительно подробное жизнеописание охтенцев начиная с середины XIX века. Здесь, например, рассказывается, что во дворе Охтенской верфи (которая находилась на месте крепости Ниеншанц) долгое время рос дуб, посаженный Петром I. Причем вместо ограды вокруг него установили пушки со дна Охты, которые при помощи веревок, лодок и шестов поднял на поверхность местный крестьянин Лемтюжников.

В этом очерке подробно описано, как и кем работали местные жители; где и каким образом они отдыхали; в каких избах проживали. Читая эту книгу, понимаешь, что не так уж и сильно отличалась молодежь прошлого от наших современников. В частности, понятие «вечеринка» существовало уже с середины XIX века.

«Святки на Охте, как и во всей почти России, всегда были самым веселым временем для местной молодежи. В редком доме не устраивались вечеринки, благо и приготовления к этому были весьма не велики. Соберутся несколько подруг у охтенской девушки невесты, где старики подобрее, уберут из «горницы» все, что только можно вынести, да где-нибудь в уголку пристроят столик с лакомствами и до­машним медом – вот и все сборы. Зажгут огни и ждут «ряженых». Чуть кончаются работы в мастерских, – начинают собираться и ряженые. Незатейливы ихъ костюмы, но не взыскательны и ценители их; за то самое непринужденное веселье всегда царит на таких вечеринках».

А как еще развлекалась молодежь Охты, можно узнать тут.