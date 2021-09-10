Заполняемость трибун на «Газпром Арене» ограничат до 30% в дни матчей «Зенита»

30-процентную заполняемость «Газпром Арены» на матчах «Зенита» в сентябре 2021 года согласовал федеральный Роспотребнадзор. В ближайшее время стадион примет три матча: 11 сентября «Зенит» сыграет с футбольным клубом «Ахмат», 25 сентября — с «Крыльями Советов», 29 сентября — с «Мальме».

На стадион допускаются зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

В соответствии с действующими в Петербурге ограничениями, максимально допустимое количество участников спортивных мероприятий определяется Комитетом по физической культуре и спорту исходя из требований Роспотребнадзора, в настоящее время — до 1 000 человек. В случае, если количество участников превышает 500 человек, их проведение подлежит обязательному дополнительному согласованию.

Ранее «Зенит» планировал создать свободные от коронавируса сектора на своем домашнем стадионе — «Газпром Арене». Нововведения намеревались запустить с началом сезона.